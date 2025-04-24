Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
15 мая в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторский тур по Фетхие: история, природа и вкусные гёзлеме
Погрузитесь в удивительный мир Фетхие и Олюдениза: от города-призрака до дегустации турецких лепёшек
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€250 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Авторский тур по Фетхие и Олюденизу
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждую среду в 8:00.
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся24 апреля 2025Добрый день! Экскурсия нам очень понравилась, увидели много красивых мест, о которых даже не подозревали. И это нам дало толчке изучать Турцию дальше.
- AAigul20 ноября 2024Рамазан показал нам самые красивые места в Фетхие!
- ААндрей4 октября 2024Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы увидели красивые бухты, нагулялись
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Авторские»
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Сколько стоит экскурсия по Фетхие в мае 2025
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