Авторские экскурсии от местных гидов Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Фетхие, цены от €60. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
На машине
9 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Водная прогулка по Карийской тропе и Акьяке
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
15 мая в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Авторский тур по Фетхие
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Авторский тур по Фетхие: история, природа и вкусные гёзлеме
Погрузитесь в удивительный мир Фетхие и Олюдениза: от города-призрака до дегустации турецких лепёшек
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€250 за экскурсию
Авторский тур по Фетхие и Олюденизу
4 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Авторский тур по Фетхие и Олюденизу
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждую среду в 8:00.
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    24 апреля 2025
    Авторский тур по Фетхие
    Добрый день! Экскурсия нам очень понравилась, увидели много красивых мест, о которых даже не подозревали. И это нам дало толчке изучать Турцию дальше.
  • A
    Aigul
    20 ноября 2024
    Авторский тур по Фетхие
    Рамазан показал нам самые красивые места в Фетхие!
  • А
    Андрей
    4 октября 2024
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы увидели красивые бухты, нагулялись
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    по хвойному лесу, накупались, излазили руины крепости, ели очень вкусную рыбу, пили кофе в мандариновом саду, кормили кур, гусей и кошек, буквально на каждом шагу было маленькое приключение! Очень рекомендуем!!!

    Мы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! МыМы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! МыМы остались очень довольны экскурсией! Марина позитивный человек, хороший рассказчик, время пролетело весело и незаметно! Мы
  • В
    Виктория
    3 октября 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
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    мужа больные колени и спина - попросили, чтобы немного ходьбы было, с отдыхом, без напряга. Необычное для Турции место, мы как раз хотели побывать в таком. Марина - прекрасный рассказчик и водитель, рекомендуем! Семья Дементьевых.

    Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется -
  • С
    Сергей
    27 июня 2023
    Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
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    - прекрасно знает все про туристический маршрут, может ответить на любые интересующие вопросы по Турции. Выбор маршрута по-своему уникален - тут и красота маленького Турецкого городка и тропа в вековом сосновом лесу с непередаваемым ароматом трав и цветов. А прогулка по речке что-то совсем невероятное - ее чистота поражает до глубины души - можно рассмотреть малейшую песчинку на дне, рыб, красивейшие водросли, а вокруг птицы, гуси, утки, рыбы и … замечательные кафешки. Эгейское море будоражит прохладой и синевой - очень необычные места для купания. Ну и, конечно, очень интересные исторические объекты - крепость, водохранилище! Маршрут составлен удобно - есть время отдохнуть, пообщаться в местах с красивыми видами между объектами. Машинка небольшая, но удобная и уютная.

    Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. МаринаОчень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Авторские»

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Сейчас в Фетхие в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 380. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5
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