Параглайдинг в Фетхие

Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной

В группе
до 5 чел.
Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной и захватывающей программой среди всех туров по Фетхие.

Прыжок происходит с высоты 1500-1700 метров и составляет примерно 25-30 минут.

В воздухе вы увидите разноцветные парашюты, плавно скользящие, как и ваш.

Вы можете насладиться панорамным видом на изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.
Параглайдинг в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие
Параглайдинг в Фетхие

Что вы можете увидеть 🤩

  • Бабадаг
  • Фетхие
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Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной и захватывающей программой среди всех туров по Фетхие.
Наш тур по Параглайдингу в Фетхие осуществляется из Бабадага в Олудениз. Продолжительность этого прыжка, который происходит с высоты 1500-1700 метров, составляет примерно 25-30 минут.

Удовольствие парить в небе

Бабадаг имеет идеальную высоту для Параглайденга. Оснащение будет проверено перед прыжком, после чего, вы будете выполнять прыжок с тренером.
В воздухе вы увидите разноцветные парашюты, плавно скользящие, как и ваш. Вы можете насладиться панорамным видом на Фетхие, с которого открывается вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.
Даже если ваш страх проявит сомнение в этом экстриме, можете не беспокоиться, так как наш профессиональный пилот-инструктор будет управлять крылом и безопасно вас приземлит. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы любоваться красотой пейзажа, парить как птица, и наслаждаться свободой.

Посадка

Летная часть программы Параглайдинг в Фетхие завершится после приземления.
При желании вы также можете приобрести свои фото и видео, записанные пилотом во время полета перед тем, как покинуть зону.
Когда наше время истечет, мы попрощаемся с вашим инструктором и другими сотрудниками, сядем в машину, чтобы обратно отвезти вас в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет 20-30 минут
  • Страховка
  • Трансфер
Что не входит
  • Еда напитки
  • Фотографии и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день 09:00 -11:00 -13:00 -15:00 -17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • иначе мы не сможем вас найти.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день 09:00 -11:00 -13:00 -15:00 -17:00

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