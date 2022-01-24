Что вы можете увидеть 🤩

Если вы настоящий экстремал, то Параглайдинг в Фетхие будет самой интересной и захватывающей программой среди всех туров по Фетхие.

Наш тур по Параглайдингу в Фетхие осуществляется из Бабадага в Олудениз. Продолжительность этого прыжка, который происходит с высоты 1500-1700 метров, составляет примерно 25-30 минут.

Удовольствие парить в небе

Бабадаг имеет идеальную высоту для Параглайденга. Оснащение будет проверено перед прыжком, после чего, вы будете выполнять прыжок с тренером.

В воздухе вы увидите разноцветные парашюты, плавно скользящие, как и ваш. Вы можете насладиться панорамным видом на Фетхие, с которого открывается вид: изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.

Даже если ваш страх проявит сомнение в этом экстриме, можете не беспокоиться, так как наш профессиональный пилот-инструктор будет управлять крылом и безопасно вас приземлит. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы любоваться красотой пейзажа, парить как птица, и наслаждаться свободой.

Посадка

Летная часть программы Параглайдинг в Фетхие завершится после приземления.

При желании вы также можете приобрести свои фото и видео, записанные пилотом во время полета перед тем, как покинуть зону.

Когда наше время истечет, мы попрощаемся с вашим инструктором и другими сотрудниками, сядем в машину, чтобы обратно отвезти вас в отель.