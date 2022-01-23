Дальян находится на юго-западном побережье Турции между Мармарисом и Фетхие. Этот район славится древними постройками, живописными природными местами, красивыми песчаными пляжами.

Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие на комфортабельном транспорте, будем останавливаться на просторных и чистых природных территориях, насладимся прогулкой на лодке, позагораем и искупаемся, узнаем интересные факты об истории и природе этого места, а во время остановок мы угостим вас сладкими десертами.

Удовольствие от грязевой ванны в Дальяне

Мы пересечем реку Дальян на лодке и отправимся к термальным источникам. Целебные свойства Дальяна подарят вам ощущения легкости, а кожа приобретет более здоровый вид. Вы можете насладиться сеансом «пилинга», ухода за кожей или «расслабляющей» терапией.

Пляж Изтузу — дом Каретта Кареттас

В море у этого пляжа смешиваются пресные реки Дальян и соленые воды Средиземного моря. Пляж удивит вас чистотой (отмечен голубым флагом) и красотой. Пляж Изтузу — одно из мест, где водяные черепахи вылупляются из яиц и встречаются с жизнью. Если вам действительно повезет, вы сможете стать свидетелем этого чудесного события и даже помочь этим крошечным созданиям начать свою жизнь!

Скальные гробницы

Мы увидим исторические руины — высеченные в высоких скалах царские гробницы, оставшиеся от ликийцев. Согласно поверью, эти гробницы были построены ликийцами так высоко для того, чтобы помочь душам умерших легко подняться и избавиться от хождения по мукам.

Важно знать:

дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно,

дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым,

детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования,

в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальный костюм.

В стоимость экскурсии включено:

входные билеты,

грязевая ванна,

речной круиз,

обед,

услуги гида,

трансфер от/до отеля.

Туристы оплачивают самостоятельно: