Экскурсия в Дальян из Фетхие

Оздоровиться в грязевых источниках Дальяне, увидеть родину морских черепах - пляж Изтузу, услышать истории

В группе
до 5 чел.
Оздоровиться в грязевых источниках Дальяне, увидеть родину морских черепах — пляж Изтузу, услышать истории и легенды о древних скальных гробницах.
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Экскурсия в Дальян из Фетхие
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дальян находится на юго-западном побережье Турции между Мармарисом и Фетхие. Этот район славится древними постройками, живописными природными местами, красивыми песчаными пляжами.

Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие на комфортабельном транспорте, будем останавливаться на просторных и чистых природных территориях, насладимся прогулкой на лодке, позагораем и искупаемся, узнаем интересные факты об истории и природе этого места, а во время остановок мы угостим вас сладкими десертами.
Удовольствие от грязевой ванны в Дальяне
Мы пересечем реку Дальян на лодке и отправимся к термальным источникам. Целебные свойства Дальяна подарят вам ощущения легкости, а кожа приобретет более здоровый вид. Вы можете насладиться сеансом «пилинга», ухода за кожей или «расслабляющей» терапией.

Пляж Изтузу — дом Каретта Кареттас

В море у этого пляжа смешиваются пресные реки Дальян и соленые воды Средиземного моря. Пляж удивит вас чистотой (отмечен голубым флагом) и красотой. Пляж Изтузу — одно из мест, где водяные черепахи вылупляются из яиц и встречаются с жизнью. Если вам действительно повезет, вы сможете стать свидетелем этого чудесного события и даже помочь этим крошечным созданиям начать свою жизнь!

Скальные гробницы

Мы увидим исторические руины — высеченные в высоких скалах царские гробницы, оставшиеся от ликийцев. Согласно поверью, эти гробницы были построены ликийцами так высоко для того, чтобы помочь душам умерших легко подняться и избавиться от хождения по мукам.

Важно знать:

  • дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно,
  • дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым,
  • детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования,
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальный костюм.

В стоимость экскурсии включено:

  • входные билеты,
  • грязевая ванна,
  • речной круиз,
  • обед,
  • услуги гида,
  • трансфер от/до отеля.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки,
  • личные расходы,
  • сувенирные фотографии (по желанию).

Ответы на вопросы

Что входит
  • входные билеты
  • грязевая ванна
  • речной круиз
  • обед
  • услуги гида
  • трансфер от/до отеля.
Что не входит
  • напитки
  • личные расходы
  • сувенирные фотографии (по желанию).
Место начала и завершения?
Ваш отель (в пределах Фетхие)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно
  • дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым, детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, купальный костюм.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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