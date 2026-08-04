Хотите провести день, который подарит вам здоровье, историю и море ярких эмоций? Тогда тур в Далян — ваш идеальный выбор.
Это не просто экскурсия, а настоящее приключение, где природа, древность и релакс сплелись в один удивительный маршрут. Подарите себе день, где природа лечит, история вдохновляет, а море дарит покой.
Это не просто экскурсия, а настоящее приключение, где природа, древность и релакс сплелись в один удивительный маршрут. Подарите себе день, где природа лечит, история вдохновляет, а море дарит покой.
Описание экскурсииОкунуться в мир природы, истории и релакса Экскурсия в Далян из Фетхие предлагает уникальную возможность отдохнуть от городской суеты. Наш тур начинается с утреннего трансфера из вашего отеля. Через 40 минут вы прибудете в Далян, где вас ждёт прогулка на лодке по извилистой реке, ведущей к пляжу Изтузу. Что вас ждёт Грязевые ванны и термальные источники — первый шаг к обновлению. Вы окунётесь в минеральные воды, богатые серой и полезными элементами, покроетесь целебной грязью и почувствуете, как кожа становится мягче, а тело — легче. Это не только полезно, но и весело — особенно если едете с детьми или друзьями. Древние ликийские гробницы — высадившись на берегу, вы увидите скальные захоронения города Каунус, высеченные в скалах ещё в IV веке до нашей эры. Наш русскоязычный гид проведёт вас по этому древнему месту, расскажет тайны ликийцев и историю города, который когда-то был могущественным портом. Пляж Изтузу — дом каретта-каретта — завершающий аккорд дня. Вы попадёте на один из самых важных пляжей Турции, где морские черепахи откладывают яйца. Кристально чистое море, мягкий песок, солнце и возможность (если повезёт) увидеть этих удивительных созданий в их естественной среде. Важная информация:
- Время в пути из Фетхие до Даляна — около 40 минут.
- Появление черепах не гарантировано, так как это дикая природа.
- Пляж Изтузу неглубокий и подходит для семей с детьми.
- Людям с ограниченной подвижностью может быть неудобен вход в лодку (по трапу).
- Тур зависит от погодных условий — в случае непогоды возможен перенос.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грязевые ванны и термальные источники Даляна
- Река Далян (Dalyan Çayı)
- Скальные гробницы древнего города Каунус
- Пляж Изтузу (Turtle Beach)
- Живописные пейзажи у озера Кёйджегиз (Köyceğiz Gölü)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида англоговорящий
- Входные билеты
- Обед
- Речной круиз
- Грязевая ванна
Что не входит в цену
- Напитки
- Сувенирные фотографии (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель (в пределах Фетхие)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время в пути из Фетхие до Даляна - около 40 минут
- Появление черепах не гарантировано, так как это дикая природа
- Пляж Изтузу неглубокий и подходит для семей с детьми
- Людям с ограниченной подвижностью может быть неудобен вход в лодку (по трапу)
- Тур зависит от погодных условий - в случае непогоды возможен перенос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Очень, очень крутая экскурсия! Мне понравилось всё, начиная от оплаты на сайте российской картой, чистый и удобный автобус, пунктуальность, всё чётко, и заканчивая прекрасным настроением от поездки. Экскурсовод Ольга проф своего дела, молодец. Всё супер!!!
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В
Очень понравилась экскурсия! Хорошо организована. Черепахи классные. Сам Дальян удивительный! Очень живописное место. А пляж и море просто сказка. Рекомендую. Семья осталась довольна!
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Н
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Д
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