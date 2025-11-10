Что вас ждет Мы заберем вас из отеля в назначенное время и доставим в уютный хамам. В течение двух часов вас будет окружать забота профессиональных мастеров. Вы погрузитесь в атмосферу традиционного турецкого хамама, выполненного в аутентичном стиле. Вас ждут комфортные раздевалки, горячая сауна, мраморная комната и другие зоны, созданные для вашего расслабления. Атмосфера расслабления • Сауна После переодевания в традиционное банное полотенце (пештемаль) из натуральных тканей, вы отправитесь в сауну с температурой 40–50 °C. Здесь ваше тело согреется, кожа станет мягкой, а поры раскроются. Вы сможете освежиться, облившись горячей или холодной водой.

Пилинг Затем вас ждет глубокое очищение кожи с использованием рукавицы «кесе». Этот этап улучшает циркуляцию крови, омолаживает кожу и дарит приятное чувство расслабления.

• Массаж Финальная часть программы включает два вида массажа. Пенный массаж расслабит мышцы, а масляный массаж с натуральными маслами за 10 минут подарит ощущение полного обновления и умиротворения. После процедур вы будете чувствовать себя легко и свежо. Мы доставим вас обратно в отель, чтобы вы могли восстановить силы и насладиться остатком дня. Важная информация: