Посещение турецкого хамама — обязательная часть знакомства с культурой и традициями Турции.
Погрузитесь в атмосферу расслабления: согрейте тело в горячей сауне, подарите коже обновление с помощью пилинга специальной рукавицей, а затем насладитесь ароматным массажем всего тела. Эта процедура наполнит вас энергией, принесет ощущение легкости, умиротворения и гармонии.
Погрузитесь в атмосферу расслабления: согрейте тело в горячей сауне, подарите коже обновление с помощью пилинга специальной рукавицей, а затем насладитесь ароматным массажем всего тела. Эта процедура наполнит вас энергией, принесет ощущение легкости, умиротворения и гармонии.
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы заберем вас из отеля в назначенное время и доставим в уютный хамам. В течение двух часов вас будет окружать забота профессиональных мастеров. Вы погрузитесь в атмосферу традиционного турецкого хамама, выполненного в аутентичном стиле. Вас ждут комфортные раздевалки, горячая сауна, мраморная комната и другие зоны, созданные для вашего расслабления. Атмосфера расслабления • Сауна После переодевания в традиционное банное полотенце (пештемаль) из натуральных тканей, вы отправитесь в сауну с температурой 40–50 °C. Здесь ваше тело согреется, кожа станет мягкой, а поры раскроются. Вы сможете освежиться, облившись горячей или холодной водой.
Пилинг Затем вас ждет глубокое очищение кожи с использованием рукавицы «кесе». Этот этап улучшает циркуляцию крови, омолаживает кожу и дарит приятное чувство расслабления.
Массаж Финальная часть программы включает два вида массажа. Пенный массаж расслабит мышцы, а масляный массаж с натуральными маслами за 10 минут подарит ощущение полного обновления и умиротворения. После процедур вы будете чувствовать себя легко и свежо. Мы доставим вас обратно в отель, чтобы вы могли восстановить силы и насладиться остатком дня. Важная информация:.
Массаж Финальная часть программы включает два вида массажа. Пенный массаж расслабит мышцы, а масляный массаж с натуральными маслами за 10 минут подарит ощущение полного обновления и умиротворения. После процедур вы будете чувствовать себя легко и свежо. Мы доставим вас обратно в отель, чтобы вы могли восстановить силы и насладиться остатком дня. Важная информация:.
• Массаж Финальная часть программы включает два вида массажа. Пенный массаж расслабит мышцы, а масляный массаж с натуральными маслами за 10 минут подарит ощущение полного обновления и умиротворения. После процедур вы будете чувствовать себя легко и свежо. Мы доставим вас обратно в отель, чтобы вы могли восстановить силы и насладиться остатком дня. Важная информация:
- При наличии хронических заболеваний или ограничений по здоровью проконсультируйтесь с врачом перед посещением.
- Рекомендуется увлажнить кожу до и после процедур.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Сауна
- Вода и лимонная сода
- Скраб-массаж
- Пенный массаж
- Полная страховка
- Шкафчики
Что не входит в цену
- Напитки
- Дополнительный массаж
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- При наличии хронических заболеваний или ограничений по здоровью проконсультируйтесь с врачом перед посещением
- Рекомендуется увлажнить кожу до и после процедур
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Патара - Каш
Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - шопинг - пляжи
Начало: В районе Coskun Citroen
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторский тур по Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
€250 за всё до 15 чел.