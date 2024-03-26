Увидеть больших черепах, побывать на рыбной ферме и искупаться в источнике, который любила богиня
Приглашаю в путешествие, в котором есть если не всё, то многое — потрясающая природа, древняя история, турецкая кухня и спа.
Вы доедете до Дальяна, пересядете на корабль — и приключение начнётся! Вы увидите скальные царские гробницы и пляж, который выбрали для нереста черепахи. Искупаетесь в море, пообедаете в ресторане с видом на реку и расслабитесь в грязевой ванне.
Вы доедете до Дальяна, пересядете на корабль — и приключение начнётся! Вы увидите скальные царские гробницы и пляж, который выбрали для нереста черепахи. Искупаетесь в море, пообедаете в ресторане с видом на реку и расслабитесь в грязевой ванне.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
С ветерком на машине вы доберётесь из Фетхие в Дальян, который благодаря водным лабиринтам называют турецкой Венецией. На корабле, где вам предложат соки и деликатесы, вы отправитесь в путешествии:
- Осмотрите древние скальные гробницы. Я расскажу, почему самая большая гробница ликийского царя выглядит недостроенной, а гробница его жены сохранилась хуже всех.
- Побываете на рыбной ферме и посмотрите на живых крабов в бассейнах. По желанию купите готовую продукцию — голубого краба, сушёную икру кефали и другие вкусности.
- По лабиринтам реки доедете до пляжа Изтузу, он же Черепаший. Искупаетесь в чистых водах и сможете увидеть кладки исчезающего вида черепах. А потом отправитесь на ловлю голубых крабов.
- По желанию пообедаете в ресторане на берегу реки. На выбор — блюда из рыбы или курицы, гарниры, салаты.
- А потом — турецкий спа: грязевые ванны и термальный источник, которые подарят заряд энергии. Вы узнаете, какая богиня, если верить легендам, купалась в таком источнике.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Citroen C3 в обе стороны, аренда корабля и услуги капитана, сопровождение гида-переводчика
- Дополнительные расходы: билеты на пляж и в спа-комплекс — 5–10 евро/чел., обед — от 10 евро/чел., гранатовый сок на корабле — 1 евро/чел., голубые крабы на корабле — от 10 евро/порция (цены могут меняться в зависимости от сезона)
- Дорога от Фетхие до Дальяна занимает около 1 часа
- По желанию можно дополнить поездку пешими прогулками по древнему городу Каунос и колоритным улочкам Дальяна
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- отправление от Coskun Citroen
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Фетхие
Провела экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Марина, живу в Турции 26 лет. Сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу в Фетхие. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!
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