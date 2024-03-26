Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Индивидуальная экскурсия в Фетхие

Увидеть больших черепах, побывать на рыбной ферме и искупаться в источнике, который любила богиня

Приглашаю в путешествие, в котором есть если не всё, то многое — потрясающая природа, древняя история, турецкая кухня и спа.

Вы доедете до Дальяна, пересядете на корабль — и приключение начнётся! Вы увидите скальные царские гробницы и пляж, который выбрали для нереста черепахи. Искупаетесь в море, пообедаете в ресторане с видом на реку и расслабитесь в грязевой ванне.
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Ближайшие даты:
26
мар
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Описание

Что вас ожидает

С ветерком на машине вы доберётесь из Фетхие в Дальян, который благодаря водным лабиринтам называют турецкой Венецией. На корабле, где вам предложат соки и деликатесы, вы отправитесь в путешествии:

  • Осмотрите древние скальные гробницы. Я расскажу, почему самая большая гробница ликийского царя выглядит недостроенной, а гробница его жены сохранилась хуже всех.
  • Побываете на рыбной ферме и посмотрите на живых крабов в бассейнах. По желанию купите готовую продукцию — голубого краба, сушёную икру кефали и другие вкусности.
  • По лабиринтам реки доедете до пляжа Изтузу, он же Черепаший. Искупаетесь в чистых водах и сможете увидеть кладки исчезающего вида черепах. А потом отправитесь на ловлю голубых крабов.
  • По желанию пообедаете в ресторане на берегу реки. На выбор — блюда из рыбы или курицы, гарниры, салаты.
  • А потом — турецкий спа: грязевые ванны и термальный источник, которые подарят заряд энергии. Вы узнаете, какая богиня, если верить легендам, купалась в таком источнике.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Citroen C3 в обе стороны, аренда корабля и услуги капитана, сопровождение гида-переводчика
  • Дополнительные расходы: билеты на пляж и в спа-комплекс — 5–10 евро/чел., обед — от 10 евро/чел., гранатовый сок на корабле — 1 евро/чел., голубые крабы на корабле — от 10 евро/порция (цены могут меняться в зависимости от сезона)
  • Дорога от Фетхие до Дальяна занимает около 1 часа
  • По желанию можно дополнить поездку пешими прогулками по древнему городу Каунос и колоритным улочкам Дальяна

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
отправление от Coskun Citroen
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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