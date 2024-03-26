Приглашаю в путешествие, в котором есть если не всё, то многое — потрясающая природа, древняя история, турецкая кухня и спа.



Вы доедете до Дальяна, пересядете на корабль — и приключение начнётся! Вы увидите скальные царские гробницы и пляж, который выбрали для нереста черепахи. Искупаетесь в море, пообедаете в ресторане с видом на реку и расслабитесь в грязевой ванне.