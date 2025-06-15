Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке. Индивидуальная поездка
Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба
Начало: У вашего отеля
«Грязевые ванны и термальные источники»
15 июн в 08:30
16 июн в 08:30
€515 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Турецкая баня в Фетхие: погружение в мир релакса и здоровья
Позвольте себе роскошь полного расслабления и оздоровления в аутентичной турецкой бане в сердце Фетхие
Начало: Трансфер только из центра Фетхие
«Турецкая баня в Фетхие – это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€27 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Турецкая баня в Фетхие
Посетите турецкий хамам в Фетхие и откройте для себя мир расслабления. Вас ждут сауна, пилинг и массаж для полного обновления и гармонии
Начало: Ваш отель
«Атмосфера расслабления • Сауна После переодевания в традиционное банное полотенце (пештемаль) из натуральных тканей, вы отправитесь в сауну с температурой 40–50 °C»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
13 июн в 08:00
€27 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «SPA»
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