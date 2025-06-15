Найдено 3 экскурсии в категории « SPA » в Фетхие, цены от €27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Водная прогулка Из Фетхие - в Дальян с максимальным комфортом на авто и лодке. Индивидуальная поездка Голубые крабы, чистое море, термальные источники и винные погреба Начало: У вашего отеля «Грязевые ванны и термальные источники» €515 за всё до 8 чел. 2 часа Мини-группа до 1 чел. Турецкая баня в Фетхие: погружение в мир релакса и здоровья Позвольте себе роскошь полного расслабления и оздоровления в аутентичной турецкой бане в сердце Фетхие Начало: Трансфер только из центра Фетхие «Турецкая баня в Фетхие – это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время» Расписание: Каждый день €27 за человека 2 часа Мини-группа до 1 чел. Турецкая баня в Фетхие Посетите турецкий хамам в Фетхие и откройте для себя мир расслабления. Вас ждут сауна, пилинг и массаж для полного обновления и гармонии Начало: Ваш отель «Атмосфера расслабления • Сауна После переодевания в традиционное банное полотенце (пештемаль) из натуральных тканей, вы отправитесь в сауну с температурой 40–50 °C» Расписание: Ежедневно €27 за человека Другие экскурсии Фетхие

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «SPA»

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