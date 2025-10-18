За один день вы увидите два очень разных города — древнюю Патару с богатой историей и аутентичный Каш на побережье Средиземного моря. Вы побродите по руинам, что хранят память о былом, отдохнёте на самом длинном в мире пляже и профессионально поторгуетесь местном на рынке — я научу, как правильно это делать.

Описание экскурсии

Встречаем вас у вашего отеля в Фетхие — и уже через 1 час оказываемся в городе Патара. Вы погуляете по античным развалинам и зайдёте в местный музей, а я расскажу о Ликийской цивилизации и Римской империи.

Пройдём по самому длинному пляжу в мире пляжу — он протянут на 12 км. У вас будет свободное время, чтобы поплавать, отдохнуть и набраться сил перед следующим этапом нашей экскурсии.

Следующая остановка — город Каш с его греческой архитектурой и аутентичной атмосферой. Походим по улочкам, полюбуемся старыми домами, пообедаем в турецком ресторане (по желанию) и поторгуемся с продавцами сувениров. В Каше можно найти буквально всё — от деликатесов до ювелирных изделий.

А потом, счастливые и немного уставшие, мы едем обратно в Фетхие.

Организационные детали