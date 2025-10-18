Мои заказы

Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком

Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
За один день вы увидите два очень разных города — древнюю Патару с богатой историей и аутентичный Каш на побережье Средиземного моря.

Вы побродите по руинам, что хранят память о былом, отдохнёте на самом длинном в мире пляже и профессионально поторгуетесь местном на рынке — я научу, как правильно это делать.
5
11 отзывов
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком© Мехмет
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком© Мехмет
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком© Мехмет

Описание экскурсии

Встречаем вас у вашего отеля в Фетхие — и уже через 1 час оказываемся в городе Патара. Вы погуляете по античным развалинам и зайдёте в местный музей, а я расскажу о Ликийской цивилизации и Римской империи.

Пройдём по самому длинному пляжу в мире пляжу — он протянут на 12 км. У вас будет свободное время, чтобы поплавать, отдохнуть и набраться сил перед следующим этапом нашей экскурсии.

Следующая остановка — город Каш с его греческой архитектурой и аутентичной атмосферой. Походим по улочкам, полюбуемся старыми домами, пообедаем в турецком ресторане (по желанию) и поторгуемся с продавцами сувениров. В Каше можно найти буквально всё — от деликатесов до ювелирных изделий.

А потом, счастливые и немного уставшие, мы едем обратно в Фетхие.

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Vito
  • Дополнительные расходы: посещение Патары (музей и пляж) — 500 лир за чел. (или наличие музейной карты), сувениры, обед — по желанию
  • Возьмите с собой принадлежности для купания

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Elena
Elena
18 окт 2025
Мехмет потрясающий экскурсовод! Очень открытый и приятный человек, а его знание русского языка просто впечатляет! Много рассказал про историю и современную жизнь Турции. Подстраивал маршрут и время в каждой точке под нас. По факту мы увидели даже больше, чем ожидали! А на выходе мы получили еще и отличные фотографии! Очень рекомендуем! ❤️
Д
Денис
9 окт 2025
Хороший гид и хороший маршрут.
Отличная поездка на полдня с посещением руин древнего города и прогулкой в Каше. Есть возможность сделать одну-две остановки в интересных местах по пути в зависимости от пожеланий.
Мехмет - отличный рассказчик, с которым можно узнать интересное не только о посещаемых объектах, но и о разных аспектах современной Турции и истории страны.
Д
Денис
29 сен 2025
Ездили компанией из 6 человек, нам все очень понравилось:
-трансфер индивидуальный, никого, кроме нашей компании, не было
-отлично подобрано время выезда под погоду и количество туристов
-Мехмет профессионально провел всю экскурсию, рассказав увлекательные факты, которые мы ранее не знали

Всем рекомендую!
И
Ирина
20 сен 2025
Мехмет, замечательный гид. 🔥Влюблен в историю. Знает Все о своей стране. Время в дороге прошло незаметно за разговорами 🤭, экскурсии интересные. После одной экскурсии, взяли и обзорную тоже с ним. Обращайтесь 100 %. Большим плюсом к Вашим приключениям, Мехмет делает очень красивые 💞 фото на память.
О
Олеся
14 сен 2025
Мы отдыхаем в отеле Либерти Фабай (Фетхие). Очень хотелось съездить в Каш. Выбрали экскурсовода Мехмета. И не пожалели.
Он пригласил нас на экскурсию к 8:30 утра. Изначально мы подумали, что это
очень рано.
За ними приехал комфортабельный автомобиль Мерседес Вито с кондиционером, водичкой и отличным сервисом. И мы не заметили, как под интересные рассказы Мехмета, мы уже приехали в Патару. Мы погуляли по античному городу, посетили музей.
Затем мы приехали в Каш. Погуляли по этому городу. Мечта сбылась. Мы посетили его.
После увлекательных прогулок, мы приехали в красивый ресторан у моря с приемлемыми ценами. Мы очень вкусно покушали. В ресторане было много местных людей.
Позже у нас было свободное время, мы гуляли и восхищались природой.
На обратном пути нам дали на выбор пляж или каньон Сакликент. Мы выбрали каньон. Там тоже было очень красиво.
Мы поняли, почему на экскурсию поехали рано утром. Так чётко составлена программа, что без толп туристов на всех локациях и в прохладную утреннюю погоду мы с комфортом посетили несколько прекрасных мест в Турции.
Весь день Мехмет с юмором рассказывал нам всё новые и новые увлекательные истории. Мехмет турок, но он так тонко понимает русский юмор. Восхитил нас своими способностями. Отлично ладит с детьми. Ребята очень привязались к нему за время экскурсии и не хотели отпускать его.
Благодарим Мехмета за такую интересную экскурсию.
Безусловно, будем рекомендовать его всем своим друзьям.

М
Маруся
8 сен 2025
Чудесная экскурсия с прекрасным гидом!
Мы остались в полном восторге! Мемед очень интересно рассказывал историю пока мы ехали, а также на месте о самом городе Патара и Каш.
Приятно слушать знающего и любящего историю своей страны человека!
Компетентно отвечал на все интересующие нас вопросы.
В след году обязательно воспользуемся его услугами!
P.s У Мемеда проф фотоаппарат, приобрели шикарные фото 👌
Чудесная экскурсия с прекрасным гидом!
А
Александр
7 сен 2025
Рекомендую. Все полностью соответствовало описанию и получили отличные фото!
В
Вера
21 авг 2025
Прекрасно провели время, один из самых красивых регионов Турции. Дорога до Каш великолепна. Мемет прекрасный рассказчик, много узнали о жизни в Турции. Спасибо!
А
Анастасия
13 авг 2025
Сразу после заказа подтвердил и связался, рассказал про маршрут. Накануне связался уточнил еще раз детали, согласовали время. Приехал во время, на новой чистой машине.
Рассказывал и про историю Турции и про
современность. Очень увлекательно и интересно. Сразу видно и чувствуется, влюбленный в свою страну гид. Образованный, хороший русский язык. Маршрут как в описании, но нашей просьбе на обратном пути завезли в Фетхие. Сделал хорошие фото (за дополнительную плату)

Светлана
Светлана
4 авг 2025
Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная. Всю дорогу Мехмет нам рассказывал про Турцию и отвечал на наши вопросы. Выполнял все наши пожелания) нам все очень понравилось. Мехмет супер!!!! Очень его рекомендую.
Ульяна
Ульяна
23 июл 2025
Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
