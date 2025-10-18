За один день вы увидите два очень разных города — древнюю Патару с богатой историей и аутентичный Каш на побережье Средиземного моря.
Вы побродите по руинам, что хранят память о былом, отдохнёте на самом длинном в мире пляже и профессионально поторгуетесь местном на рынке — я научу, как правильно это делать.
Описание экскурсии
Встречаем вас у вашего отеля в Фетхие — и уже через 1 час оказываемся в городе Патара. Вы погуляете по античным развалинам и зайдёте в местный музей, а я расскажу о Ликийской цивилизации и Римской империи.
Пройдём по самому длинному пляжу в мире пляжу — он протянут на 12 км. У вас будет свободное время, чтобы поплавать, отдохнуть и набраться сил перед следующим этапом нашей экскурсии.
Следующая остановка — город Каш с его греческой архитектурой и аутентичной атмосферой. Походим по улочкам, полюбуемся старыми домами, пообедаем в турецком ресторане (по желанию) и поторгуемся с продавцами сувениров. В Каше можно найти буквально всё — от деликатесов до ювелирных изделий.
А потом, счастливые и немного уставшие, мы едем обратно в Фетхие.
Организационные детали
- Едем на Mercedes Vito
- Дополнительные расходы: посещение Патары (музей и пляж) — 500 лир за чел. (или наличие музейной карты), сувениры, обед — по желанию
- Возьмите с собой принадлежности для купания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я профессиональный гид-историк с двумя высшими образованиями. Владею турецким, русским и английским языками. В сфере туризма работаю с 2012 года. Люблю своё дело, потому что это работа с живыми людьми, а мне нравится дарить другим новые впечатления и много информации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Elena
18 окт 2025
Мехмет потрясающий экскурсовод! Очень открытый и приятный человек, а его знание русского языка просто впечатляет! Много рассказал про историю и современную жизнь Турции. Подстраивал маршрут и время в каждой точке под нас. По факту мы увидели даже больше, чем ожидали! А на выходе мы получили еще и отличные фотографии! Очень рекомендуем! ❤️
Д
Денис
9 окт 2025
Хороший гид и хороший маршрут.
Отличная поездка на полдня с посещением руин древнего города и прогулкой в Каше. Есть возможность сделать одну-две остановки в интересных местах по пути в зависимости от пожеланий.
Мехмет - отличный рассказчик, с которым можно узнать интересное не только о посещаемых объектах, но и о разных аспектах современной Турции и истории страны.
Д
Денис
29 сен 2025
Ездили компанией из 6 человек, нам все очень понравилось:
-трансфер индивидуальный, никого, кроме нашей компании, не было
-отлично подобрано время выезда под погоду и количество туристов
-Мехмет профессионально провел всю экскурсию, рассказав увлекательные факты, которые мы ранее не знали
Всем рекомендую!
И
Ирина
20 сен 2025
Мехмет, замечательный гид. 🔥Влюблен в историю. Знает Все о своей стране. Время в дороге прошло незаметно за разговорами 🤭, экскурсии интересные. После одной экскурсии, взяли и обзорную тоже с ним. Обращайтесь 100 %. Большим плюсом к Вашим приключениям, Мехмет делает очень красивые 💞 фото на память.
О
Олеся
14 сен 2025
Мы отдыхаем в отеле Либерти Фабай (Фетхие). Очень хотелось съездить в Каш. Выбрали экскурсовода Мехмета. И не пожалели.
Он пригласил нас на экскурсию к 8:30 утра. Изначально мы подумали, что это
М
Маруся
8 сен 2025
Чудесная экскурсия с прекрасным гидом!
Мы остались в полном восторге! Мемед очень интересно рассказывал историю пока мы ехали, а также на месте о самом городе Патара и Каш.
Приятно слушать знающего и любящего историю своей страны человека!
Компетентно отвечал на все интересующие нас вопросы.
В след году обязательно воспользуемся его услугами!
P.s У Мемеда проф фотоаппарат, приобрели шикарные фото 👌
А
Александр
7 сен 2025
Рекомендую. Все полностью соответствовало описанию и получили отличные фото!
В
Вера
21 авг 2025
Прекрасно провели время, один из самых красивых регионов Турции. Дорога до Каш великолепна. Мемет прекрасный рассказчик, много узнали о жизни в Турции. Спасибо!
А
Анастасия
13 авг 2025
Сразу после заказа подтвердил и связался, рассказал про маршрут. Накануне связался уточнил еще раз детали, согласовали время. Приехал во время, на новой чистой машине.
Рассказывал и про историю Турции и про
Светлана
4 авг 2025
Заказали индивидуальную экскурсию и не пожалели. За нами в отель приехал комфортный автомобиль люкс класса. Дорога была комфортная и интересная. Всю дорогу Мехмет нам рассказывал про Турцию и отвечал на наши вопросы. Выполнял все наши пожелания) нам все очень понравилось. Мехмет супер!!!! Очень его рекомендую.
Ульяна
23 июл 2025
Вчера были прекрасной экскурсии с Меметом. Все понравилось, комфортабельный автомобиль, интересные истории, красивые локации и вкусный обед в марине. Обязательно порекомендую друзьям.
