Описание экскурсииНасыщенный однодневный тур по трём жемчужинам Турецкой Ривьеры! 🏞 Ущелье Саклыкент — второе по глубине в Европе. Прогулки среди скал, прохладная вода и потрясающие пейзажи. Идеально в жару! 🏛 Город Каш — уютные улочки, бело-синие домики, античные руины и завораживающие виды на море. Отличное место для фото и кофе-брейка. 🏖 Пляж Капуташ — бирюзовая вода, белый песок, невероятная красота. Один из самых известных пляжей Турции.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Русско-говорящий гид
- Трансфер в обе стороны (из/до отеля)
- Обед рыба/курица на гриле, гарниры и салат
- Страховка
- Вход на пляж
Что не входит в цену
- Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Патара - Каш
Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - шопинг - пляжи
Начало: В районе Coskun Citroen
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Завтра в 08:30
4 дек в 08:30
€440 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
€370 за всё до 4 чел.