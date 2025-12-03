Мои заказы

Ущелье Саклыкент пляж Капуташ город Каш

Ущелье Саклыкент пляж Капуташ город Каш
Ущелье Саклыкент пляж Капуташ город Каш
Ущелье Саклыкент пляж Капуташ город Каш

Описание экскурсии

Насыщенный однодневный тур по трём жемчужинам Турецкой Ривьеры! 🏞 Ущелье Саклыкент — второе по глубине в Европе. Прогулки среди скал, прохладная вода и потрясающие пейзажи. Идеально в жару! 🏛 Город Каш — уютные улочки, бело-синие домики, античные руины и завораживающие виды на море. Отличное место для фото и кофе-брейка. 🏖 Пляж Капуташ — бирюзовая вода, белый песок, невероятная красота. Один из самых известных пляжей Турции.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Русско-говорящий гид
  • Трансфер в обе стороны (из/до отеля)
  • Обед рыба/курица на гриле, гарниры и салат
  • Страховка
  • Вход на пляж
Что не входит в цену
  • Личные затраты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Фетхие

Похожие экскурсии из Фетхие

Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Патара - Каш
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: однодневное путешествие Фетхие - Патара - Каш
Все турецкие удовольствия в одной поездке: древности - шопинг - пляжи
Начало: В районе Coskun Citroen
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Фетхие - в Патару и Каш с гидом-историком
Древние руины, колорит южного побережья и шопинг в турецких лавках
Завтра в 08:30
4 дек в 08:30
€440 за всё до 8 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фетхие - в Каш: перезагрузка на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:00
4 дек в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Фетхие. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Фетхие