Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана

Пройти по секретной отвилке Ликийской тропы, а потом познакомиться с красавцем Кашем

Ликийский регион Турции полон загадок: здесь жила цивилизация, которая возникла неизвестно откуда, и так же неожиданно канула в вечность. Я предлагаю отправиться в однодневное путешествие по следам древних.

Из Фетхие мы поедем в сторону Каша, и по пути заглянем на секретную тропу, о которой не знают даже местные, где найдем несколько артефактов из прошлого. А затем познакомимся с самим городом и полюбуемся его колоритными греческими улочками.
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
Из Фетхие - в Каш: зимняя перезагрузка на тропе Шамана
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Описание

Что вас ожидает

Перезагрузка на Ликийской тропе

В общей сложности мы проедем 300 км по живописным дорогам Ликийского полуострова. Выехав с утра из Фетхие, по пути сделаем небольшую остановку для панорамной съемки над Калканом и пляжем Капуташ. Ведь пейзажи, которые мы будем проезжать на машине, такие красивые, что требуют обязательного фото-стопа.
Минуя Каш (не волнуйтесь, скоро к нему вернемся), мы остановимся в аутентичной деревеньке, откуда по козьим тропам сможем попасть на один из самых загадочных отрезков Ликийской тропы. Об этой тропе не знают даже местные жители, а вот следов Ликийской цивилизации здесь осталось немало. Я называю эту дорогу тропой Шамана: 2,5 часа мы будем гулять по девственному лесу, общаться с природой и разгадывать загадки, оставленные древними. А еще попросим об исполнении заветного желания у старинного колодца.

Знакомство с Кашем

Пришло время возвращаться обратно в реальный мир. Впереди вас ждет знакомство с Кашем — одним из самых красивых городков на побережье. Мы пройдемся по колоритным улочкам с греческой архитектурой, посетим знаменитую гробницу Льва с ликийскими письменами и погуляем по древнему театру с захватывающим дух видом на море и город. По желанию, выделим немного времени на шоппинг. А вечером, уставшие и довольные, отправимся обратно в Фетхие.

Организационные детали

  • Наше путешествие будет проходить на легковой машине Citroen C3
  • Для треккинга по Ликийскому пути нужна удобная обувь — ботинки или закрытые кроссовки
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус. По пути мы сможем хорошенько пообедать в одном из самых вкусных и бюджетных ресторанов Каша.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Citroen Coşkunlar Fethiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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