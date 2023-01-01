Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Перезагрузка на Ликийской тропе
В общей сложности мы проедем 300 км по живописным дорогам Ликийского полуострова. Выехав с утра из Фетхие, по пути сделаем небольшую остановку для панорамной съемки над Калканом и пляжем Капуташ. Ведь пейзажи, которые мы будем проезжать на машине, такие красивые, что требуют обязательного фото-стопа. Минуя Каш (не волнуйтесь, скоро к нему вернемся), мы остановимся в аутентичной деревеньке, откуда по козьим тропам сможем попасть на один из самых загадочных отрезков Ликийской тропы. Об этой тропе не знают даже местные жители, а вот следов Ликийской цивилизации здесь осталось немало. Я называю эту дорогу тропой Шамана: 2,5 часа мы будем гулять по девственному лесу, общаться с природой и разгадывать загадки, оставленные древними. А еще попросим об исполнении заветного желания у старинного колодца.
Знакомство с Кашем
Пришло время возвращаться обратно в реальный мир. Впереди вас ждет знакомство с Кашем — одним из самых красивых городков на побережье. Мы пройдемся по колоритным улочкам с греческой архитектурой, посетим знаменитую гробницу Льва с ликийскими письменами и погуляем по древнему театру с захватывающим дух видом на море и город. По желанию, выделим немного времени на шоппинг. А вечером, уставшие и довольные, отправимся обратно в Фетхие.
Организационные детали
Наше путешествие будет проходить на легковой машине Citroen C3
Для треккинга по Ликийскому пути нужна удобная обувь — ботинки или закрытые кроссовки
Возьмите с собой воду и легкий перекус. По пути мы сможем хорошенько пообедать в одном из самых вкусных и бюджетных ресторанов Каша.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Citroen Coşkunlar Fethiye
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Фетхие
Меня зовут Марина, живу в Турции 24 года. Присяжный нотариальный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу в Фетхие, но частичка моей души осталась в Каше. Теперь я езжу проведать ее и привожу с собой гостей. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Но заранее предупреждаю, что частичка вас тоже останется в Каше и будет манить к себе всю оставшуюся жизнь.