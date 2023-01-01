Ликийский регион Турции полон загадок: здесь жила цивилизация, которая возникла неизвестно откуда, и так же неожиданно канула в вечность. Я предлагаю отправиться в однодневное путешествие по следам древних. Из Фетхие мы поедем в сторону Каша, и по пути заглянем на секретную тропу, о которой не знают даже местные, где найдем несколько артефактов из прошлого. А затем познакомимся с самим городом и полюбуемся его колоритными греческими улочками.

Описание

Что вас ожидает

Перезагрузка на Ликийской тропе

В общей сложности мы проедем 300 км по живописным дорогам Ликийского полуострова. Выехав с утра из Фетхие, по пути сделаем небольшую остановку для панорамной съемки над Калканом и пляжем Капуташ. Ведь пейзажи, которые мы будем проезжать на машине, такие красивые, что требуют обязательного фото-стопа.

Минуя Каш (не волнуйтесь, скоро к нему вернемся), мы остановимся в аутентичной деревеньке, откуда по козьим тропам сможем попасть на один из самых загадочных отрезков Ликийской тропы. Об этой тропе не знают даже местные жители, а вот следов Ликийской цивилизации здесь осталось немало. Я называю эту дорогу тропой Шамана: 2,5 часа мы будем гулять по девственному лесу, общаться с природой и разгадывать загадки, оставленные древними. А еще попросим об исполнении заветного желания у старинного колодца.

Знакомство с Кашем

Пришло время возвращаться обратно в реальный мир. Впереди вас ждет знакомство с Кашем — одним из самых красивых городков на побережье. Мы пройдемся по колоритным улочкам с греческой архитектурой, посетим знаменитую гробницу Льва с ликийскими письменами и погуляем по древнему театру с захватывающим дух видом на море и город. По желанию, выделим немного времени на шоппинг. А вечером, уставшие и довольные, отправимся обратно в Фетхие.

Организационные детали