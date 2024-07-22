Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Coskun Citroen
«Затем мы остановимся над небольшим городком Калкан, а через 10 минут пути нас ждёт другая впечатляющая панорама — вид на знаменитый пляж Капуташ с высоты птичьего полёта»
3 июн в 09:00
6 июн в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Круиз
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
К безлюдным пляжам, изумрудной воде и нетронутой природе
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«Верблюжий пляж — самый дикий пляж в округе»
Расписание: ежедневно в 08:30
3 июн в 08:30
4 июн в 08:30
€50 за человека
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
«Дополнительные расходы: вход на пляж Изтузу — $0,5 за взрослого, дети проходят бесплатно»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
4 июн в 08:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 июля 2024Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Пляжи»
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