Пляжи Фетхие

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Фетхие, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Coskun Citroen
«Затем мы остановимся над небольшим городком Калкан, а через 10 минут пути нас ждёт другая впечатляющая панорама — вид на знаменитый пляж Капуташ с высоты птичьего полёта»
3 июн в 09:00
6 июн в 09:00
€370 за всё до 4 чел.
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
7 часов
2 отзыва
Круиз
Круиз на пиратском корабле по Средиземному морю (в группе)
К безлюдным пляжам, изумрудной воде и нетронутой природе
Начало: На пляже Бельджекиз в Олюденизе
«Верблюжий пляж — самый дикий пляж в округе»
Расписание: ежедневно в 08:30
3 июн в 08:30
4 июн в 08:30
€50 за человека
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
10 часов
Водная прогулка
Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Отправьтесь на лодочную прогулку по Дальяну: тростниковые заросли, редкие птицы и ликийские гробницы. Погрузитесь в культуру древних цивилизаций
Начало: В Фетхие или Олюдениз
«Дополнительные расходы: вход на пляж Изтузу — $0,5 за взрослого, дети проходят бесплатно»
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
4 июн в 08:00
€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Экскурсия прошла хорошо, очень комфортно, несмотря на страшную жару в июле. Маршрут немного изменили, о чем нам заранее сообщила и
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    согласовала с нами Марина, на что мы согласились. По пути искупались на невероятно прекрасном пляже. Марина - замечательный человек. Отвечает на любые интересующие вопросы. Всегда готова помочь. Марина рассказала нам много полезной информации, которая очень помогла нам в бытовых вопросах в турции. Но сам материал по теме экскурсии был подан очень плохо. Мало исторических фактов, мало рассказа о посещаемых местах. Для того чтобы экскурсия была интересной, необходимо готовить материал заранее, и подавать его интересно. Наш путь прошёл в основном в беседах на какие то отвлечённые темы.

  • М
    Мария
    4 октября 2023
    Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
    Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.

Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Пляжи»

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  1. Ликийская перезагрузка: однодневный тур Фетхие - Патара - Каш
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  3. Из Фетхие - в Дальян, где гармонично переплетаются природа и история
Сколько стоит экскурсия по Фетхие в июне 2025
Сейчас в Фетхие в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 370. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.31 из 5
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