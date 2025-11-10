Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Отправьтесь на увлекательную прогулку верхом по живописным тропам Фетхие.



Катание на лошадях — это не только отличный способ отдохнуть и отвлечься от повседневных забот, но и возможность улучшить настроение, укрепить здоровье и зарядиться энергией.



Кроме того, это уникальный опыт общения с благородным и умным животным, который подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений.