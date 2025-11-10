Отправьтесь на увлекательную прогулку верхом по живописным тропам Фетхие.
Катание на лошадях — это не только отличный способ отдохнуть и отвлечься от повседневных забот, но и возможность улучшить настроение, укрепить здоровье и зарядиться энергией.
Кроме того, это уникальный опыт общения с благородным и умным животным, который подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений.
Катание на лошадях — это не только отличный способ отдохнуть и отвлечься от повседневных забот, но и возможность улучшить настроение, укрепить здоровье и зарядиться энергией.
Кроме того, это уникальный опыт общения с благородным и умным животным, который подарит вам массу положительных эмоций и впечатлений.
Описание экскурсииВводный этап и обучение Перед началом прогулки вас встретят опытные инструкторы, которые проведут инструктаж по технике безопасности, обучат основам верховой езды и познакомят с маршрутом. Вам подберут лошадь, соответствующую вашему росту и весу, чтобы сделать поездку максимально комфортной и безопасной. После подготовки вы отправитесь в увлекательное путешествие. Программы на выбор:
- Утренняя программа (09:00) Эта прогулка длится около часа и проходит в живописном регионе Хисароню. Вы насладитесь ароматами соснового леса и трав, проедете вдоль удивительных пейзажей, а затем подниметесь на холм, откуда открывается впечатляющий вид на Олюдениз. На вершине запланирован 30-минутный привал для отдыха и фото, после чего вы отправитесь в обратный путь. Программа подходит для новичков и опытных наездников.
- Дневная программа (16:00) Маршрут рассчитан на 1,5 часа и проходит через живописные горы Уктепелер, деревню-призрак Каякей и другие красивые уголки Фетхие. Прогулка по ровным дорогам подходит для начинающих наездников и семей с детьми.
• Прогулка на закате (18:00) Вечерняя программа добавит романтики вашему отдыху: конная прогулка на закате подарит незабываемые эмоции. Важная информация:
- Максимальный вес наездника — до 100–110 кг.
- Экскурсия подходит детям старше 6 лет.
- Прогулки сопровождаются профессионалами из конного клуба.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ежедневно в 08:00, 15:00 и 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Оборудование
- Полная страховка
- Инструктаж
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Фото и видео
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 15:00 и 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Максимальный вес наездника - до 100-110 кг
- Экскурсия подходит детям старше 6 лет
- Прогулки сопровождаются профессионалами из конного клуба
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фетхие
Похожие экскурсии из Фетхие
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторский тур по Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
€250 за всё до 15 чел.
Водная прогулка
Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно 08:30.
2 мая в 08:30
3 мая в 08:30
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур по Фетхие и Олюденизу
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждую среду в 8:00.
8 апр в 08:00
15 апр в 08:00
€60 за человека