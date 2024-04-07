1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ликийская перезагрузка: Однодневный тур из Фетхие в Патару и Каш
Путешествие по следам ликийской цивилизации с купанием на живописных пляжах и гастрономическими открытиями в Каше
Начало: В районе Чалыш
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие в Каш: Однодневное путешествие по следам древних на тропе Шамана
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Фетхие в Каш, исследуя секреты Ликийской цивилизации и наслаждаясь красотами Турции
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Рыбацкий городок Акьяка и Карийская тропа: авторская экскурсия из Фетхие
Приглашаем на увлекательное путешествие по малоизведанным тропам и городкам в окрестностях Фетхие. Почувствуйте дух приключений и истории
Начало: У Citroen Coşkunlar Fethiye
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский тур по Фетхие: история, природа и вкусные гёзлеме
Погрузитесь в удивительный мир Фетхие и Олюдениза: от города-призрака до дегустации турецких лепёшек
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальный тур на яхте по живописным бухтам Фетхие с обедом
Проведите весь день, наслаждаясь кристально чистыми водами и солнцем на борту частной яхты в Фетхие
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Незабываемый полет на параплане в Фетхие: высота, адреналин и красота
Ощутите себя птицей, паря над живописными пейзажами Фетхие. Полет на параплане подарит вам незабываемые эмоции и захватывающие виды
Начало: Отели Фетхие и Олюдениз
Расписание: Ежедневно в 10:00, 12:30, 14:30, 16:30
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в каньон Саклыкент и Секретный водопад: природные чудеса Фетхие
Погрузитесь в мир природных чудес Фетхие с экскурсией в каньон Саклыкент и к водопаду в Секретной Долине
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Параглайдинг в Фетхие: полет над живописным Олюденизом
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над одним из самых красивых пляжей мира вместе с опытным инструктором
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€225 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Фетхие - в Дальян: путешествие на корабле по турецкой Венеции
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Фетхие в Дальян. Вас ждут скальные гробницы, пляж черепах, грязевые ванны и вкусная турецкая кухня
Начало: Отправление от Coskun Citroen
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина7 апреля 2024Замечательная экскурсия! Нам показали отличные виды. Гид сделал хорошие фотографии, очень комфортный автобус с замечательным водителем с которым не было плохо ни разу на серпантинах. Отмечу вкусное видовое кафе в конце экскурсии.
- ММария4 октября 2023Мы остались очень довольны экскурсией, Марина очень приятный светлый человек, хороший рассказчик, нам захотелось остаться в Каше навсегда! Хочется отметить, что Марина гибко подстраивается под интересы и потребности каждого клиента.
- ВВиктория3 октября 2023Ездили в Акьяку на весь день с Мариной, очень понравилось. Если кому-то маршрут сложноватым покажется - всё можно обговаривать. У
- ЮЮлия7 июля 2023Марина позитивный, общительный, отзывчивый человек. Ориентирована на клиента. Мы попросили изменить программу, изза жары исключить Ликийскую тропу и заменить на
- ССергей27 июня 2023Очень интересная и насыщенная экскурсия - по-настоящему погружение в Турцию с прекрасным гидом - Мариной. Марина - очень хороший гид
- ААнна3 июня 2023Интересная экскурсия, небанальный маршрут, Марина супер-отзывчива и готова помочь даже по вопросам, не имеющим прямого отношения к экскурсии! Очень понравилось
- ВВиктория23 мая 2023Хотела бы поблагодарить Марину за невероятный день, проведенный на майских праздниках в Каше и окрестностях. За день мы успели не
- OOagrebne25 октября 2022Отличный гид, продуманный маршрут. Все четко, с заботой о гостях. Открыли нам Турцию. От души рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Индивидуальные»
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