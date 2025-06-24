Вблизи Фетхие раскинулось множество живописных островов, которые впечатляют своими уникальными пейзажами.
Вы сможете побывать на укромных островках с удивительными подводными гротами, мягкими песчаными пляжами и кристально чистыми бирюзовыми лагунами, где природа словно оживает в своих лучших красках.
Описание водной прогулкиЧто вас ждёт Умиротворяющие мелодии наполняют яхту, создавая идеальную обстановку для отдыха всей семьей. Приглашаем вас в незабываемое морское приключение, чтобы открыть для себя самые красивые острова в окрестностях Фетхие. Наш маршрут пролегает вдоль нескольких островов, с остановками у четырех из них. Вы сможете • окунуться в кристально чистые воды возле островов Кролика и Красного;
• полюбоваться пейзажами Яссики и Аквариумной бухты. Каждая стоянка предоставит вам шанс:
- изучить окружающую природу;
- исследовать подводный мир;
- увидеть древние развалины на берегу;
• позагорать и отдохнуть. Важная информация:
- Возьмите с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем.
- Напитки можно приобрести дополнительно.
- Обратите внимание: приносить собственные продукты и напитки на яхту запрещено.
- Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
- Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Ежедневно 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кроличий остров
- Острова Яссика
- Залив Аквариум
- Красный остров
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Обед
- Прогулка на яхте
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:30.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
М
Марина
24 июн 2025
Все очень хорошо и красиво но не хватает музыки и рассказов об этих местах.
Входит в следующие категории Фетхие
