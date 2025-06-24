Мои заказы

Отдых на яхте: «12 островов» из Фетхие

Вблизи Фетхие раскинулось множество живописных островов, которые впечатляют своими уникальными пейзажами.

Вы сможете побывать на укромных островках с удивительными подводными гротами, мягкими песчаными пляжами и кристально чистыми бирюзовыми лагунами, где природа словно оживает в своих лучших красках.
4
1 отзыв
Ближайшие даты:
2
мая3
мая4
мая5
мая6
мая7
мая8
мая
Время начала: 08:30

Описание водной прогулки

Что вас ждёт Умиротворяющие мелодии наполняют яхту, создавая идеальную обстановку для отдыха всей семьей. Приглашаем вас в незабываемое морское приключение, чтобы открыть для себя самые красивые острова в окрестностях Фетхие. Наш маршрут пролегает вдоль нескольких островов, с остановками у четырех из них. Вы сможете • окунуться в кристально чистые воды возле островов Кролика и Красного;

• полюбоваться пейзажами Яссики и Аквариумной бухты. Каждая стоянка предоставит вам шанс:

  • изучить окружающую природу;
  • исследовать подводный мир;
  • увидеть древние развалины на берегу;

• позагорать и отдохнуть. Важная информация:

  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем.
  • Напитки можно приобрести дополнительно.
  • Обратите внимание: приносить собственные продукты и напитки на яхту запрещено.
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения.
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.

Ежедневно 08:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кроличий остров
  • Острова Яссика
  • Залив Аквариум
  • Красный остров
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Обед
  • Прогулка на яхте
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:30.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, фотоаппарат, солнцезащитные очки и крем
  • Напитки можно приобрести дополнительно
  • Обратите внимание: приносить собственные продукты и напитки на яхту запрещено
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). мы свяжемся с вами для уточнения
  • Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
М
Марина
24 июн 2025
Все очень хорошо и красиво но не хватает музыки и рассказов об этих местах.

Входит в следующие категории Фетхие

