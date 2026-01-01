Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)
Побывать в городе-призраке, поучиться управлять яхтой и исследовать подводный мир с маской
Начало: Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€2100 за человека
-30%
Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Начало: Фетхие, время по договорённости
1 мар в 09:00
8 мар в 09:00
€1190
€1700 за человека
Круиз по Эгейскому побережью в мини-группе: купание в море и прогулки по островам (всё включено)
Исследовать ликийские гробницы, увидеть термы Клеопатры и насладиться релаксом в тихих бухтах
Начало: Фетхие, 16:00
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€2100 за человека
