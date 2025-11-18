Мои заказы

Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса

Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Приглашаем в путешествие вдоль побережья Турции, богатого яркими пейзажами и историческими сокровищами! У вас будет много времени, чтобы исследовать Ликийские гробницы, вырубленные прямо в скалах, Голубую лагуну в Олюденизе с
прозрачной водой и живописным пляжем, знаменитую бухту Бабочек и остров Святого Николая.

Мы побываем также в бухтах Бедри Рахми и Клеопатры, осмотрим руины древнего города Ксантос и заброшенную греческую деревню Каякёй.

Вы сможете полюбоваться захватывающими видами с горы Бабадаг, попробовать себя в рыбалке и водных видах спорта.

А вечерами вы будете отдыхать на борту яхты, наслаждаясь умиротворённой атмосферой и безмятежными закатами.

Описание тура

Организационные детали

Перед началом путешествия согласовываются желаемые даты. Необходима предоплата в размере 15% от стоимости тура для гарантии бронирования. Остальная сумма оплачивается по прибытии на яхту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на яхте, свободное время в Фетхие

Вы прибудете в Фетхие, где вас встретят и проведут к яхте. После посадки на борт и размещения вас ждёт знакомство с капитаном. В течение дня будет время на осмотр местных достопримечательностей. Здесь проходит знаменитая Ликийская тропа, также можно подняться к древним усыпальницам, вырубленным прямо в скале. Рекомендуем прогуляться по исторической части города и посетить руины амфитеатра Телмеса, построенного ещё во 2 веке до н. э..

2 день

Олюдениз и окрестности

Сегодня совершим переход в Олюдениз, где вас ждут шикарные живописные пляжи с бирюзовой водой и уникальная Голубая лагуна. Мы полюбуемся бухтой долина Бабочек, посетим пляж с прозрачной водой и золотым песком, добраться до которого можно только по воде.

Желающие смогут прокатиться по канатной дороге до вершины горы Бабадаг, откуда открывается захватывающий вид на городок и побережье, а самые смелые — полетать на параплане или заняться дайвингом (за доплату). Вечером — время для отдыха на пляже или прогулок по побережью.

3 день

Остров Святого Николая

В этот день дойдём до острова Святого Николая, где находится музей под открытым небом. Добраться сюда можно только по воде. Осмотрим древние церковь и монашескую обитель. Согласно легенде, Святой Николай скрывался здесь от римлян. Мы также насладимся купанием в лазурной бухте с прозрачной водой.

4 день

Бухты Бедри Рахми и Клеопатры, Ксантос и Каякёй

Сегодня доберёмся до Гёджека и посетим бухту Бедри Рахми, знаменитую наскальными рисунками. Этот залив привлекает не только любителей древности, но и тех, кто ищет уединения. Далее нас ждёт бухта Клеопатры, известная водой невероятного цвета и белоснежным песком. Для любителей активного отдыха — дайвинг и подводное плавание. Также мы осмотрим руины древнего города Ксантос и заброшенную греческую деревню Каякёй.

5 день

Переход в Экинджик, свободное время

Держим курс на Экинджик. Здесь можно насладиться пляжным отдыхом, заняться водными видами спорта, посетить исторический заповедник «Каунос» и древние скальные гробницы. Также предлагаются круизы по реке Дальян и посещение аквапарка с аттракционами.

6 день

Мармарис

Сегодня окажемся в Мармарисе. Тут можно отдохнуть на пляже, прогуляться по магазинам, посетить уютные кафе и рестораны. Здесь же вас ждут все атрибуты расслабляющего курортного отдыха — от активных развлечений до шопинга.

7 день

Программа на ваш выбор

В этот день вы сможете выбрать, как провести время — обсуждение маршрута с капитаном яхты позволит организовать отдых по вашему вкусу.

8 день

Мармарис или Фетхие, завершение тура

Заключительный день тура проведём в Мармарисе или в Фетхие, в зависимости от ваших предпочтений, которые можно заранее обсудить с капитаном яхты.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Топливо
  • Питьевая вода
  • Стоянки на якоре
  • Услуги шкипера
  • Страховка яхты
Что не входит в цену
  • Международный перелёт
  • Питание
  • Трансфер до места старта тура
  • Личная страховка
  • Виза (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, время по договорённости
Завершение: Мармарис, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Фетхие
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я занимаюсь организацией и подготовкой яхтенных туров около 10 лет. Я всегда любил путешествия и активный отдых за границей, и мне нравится организовывать отдых для других людей.
Учитывая ваши пожелания и вкусы, могу подсказать, где и какие места отдыха, достопримечательности, магазины можно посетить. Каждый город и его районы по-своему красивы и наполнены своим особенным колоритом, культурой, историей. Некоторое время, из-за спортивной травмы я был прикован к дому, но никогда не переставал мечтать встать на ноги и вновь отправиться в путешествия. И вот после упорных трудов я вновь занимаюсь любимым делом: сам путешествую и организую туры на яхтах, экскурсионные полёты на воздушном шаре и прогулочных самолётах.

Тур входит в следующие категории Фетхие

