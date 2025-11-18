Сегодня совершим переход в Олюдениз, где вас ждут шикарные живописные пляжи с бирюзовой водой и уникальная Голубая лагуна. Мы полюбуемся бухтой долина Бабочек, посетим пляж с прозрачной водой и золотым песком, добраться до которого можно только по воде.

Желающие смогут прокатиться по канатной дороге до вершины горы Бабадаг, откуда открывается захватывающий вид на городок и побережье, а самые смелые — полетать на параплане или заняться дайвингом (за доплату). Вечером — время для отдыха на пляже или прогулок по побережью.