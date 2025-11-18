Индивидуальное путешествие на парусной яхте по Средиземноморью: от Фетхие до Мармариса
Насладиться пейзажами с воды, погулять по аутентичным городкам и искупаться в уединённых местах
Приглашаем в путешествие вдоль побережья Турции, богатого яркими пейзажами и историческими сокровищами! У вас будет много времени, чтобы исследовать Ликийские гробницы, вырубленные прямо в скалах, Голубую лагуну в Олюденизе с читать дальше
прозрачной водой и живописным пляжем, знаменитую бухту Бабочек и остров Святого Николая.
Мы побываем также в бухтах Бедри Рахми и Клеопатры, осмотрим руины древнего города Ксантос и заброшенную греческую деревню Каякёй.
Вы сможете полюбоваться захватывающими видами с горы Бабадаг, попробовать себя в рыбалке и водных видах спорта.
А вечерами вы будете отдыхать на борту яхты, наслаждаясь умиротворённой атмосферой и безмятежными закатами.
Описание тура
Организационные детали
Перед началом путешествия согласовываются желаемые даты. Необходима предоплата в размере 15% от стоимости тура для гарантии бронирования. Остальная сумма оплачивается по прибытии на яхту.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, размещение на яхте, свободное время в Фетхие
Вы прибудете в Фетхие, где вас встретят и проведут к яхте. После посадки на борт и размещения вас ждёт знакомство с капитаном. В течение дня будет время на осмотр местных достопримечательностей. Здесь проходит знаменитая Ликийская тропа, также можно подняться к древним усыпальницам, вырубленным прямо в скале. Рекомендуем прогуляться по исторической части города и посетить руины амфитеатра Телмеса, построенного ещё во 2 веке до н. э..
2 день
Олюдениз и окрестности
Сегодня совершим переход в Олюдениз, где вас ждут шикарные живописные пляжи с бирюзовой водой и уникальная Голубая лагуна. Мы полюбуемся бухтой долина Бабочек, посетим пляж с прозрачной водой и золотым песком, добраться до которого можно только по воде.
Желающие смогут прокатиться по канатной дороге до вершины горы Бабадаг, откуда открывается захватывающий вид на городок и побережье, а самые смелые — полетать на параплане или заняться дайвингом (за доплату). Вечером — время для отдыха на пляже или прогулок по побережью.
3 день
Остров Святого Николая
В этот день дойдём до острова Святого Николая, где находится музей под открытым небом. Добраться сюда можно только по воде. Осмотрим древние церковь и монашескую обитель. Согласно легенде, Святой Николай скрывался здесь от римлян. Мы также насладимся купанием в лазурной бухте с прозрачной водой.
4 день
Бухты Бедри Рахми и Клеопатры, Ксантос и Каякёй
Сегодня доберёмся до Гёджека и посетим бухту Бедри Рахми, знаменитую наскальными рисунками. Этот залив привлекает не только любителей древности, но и тех, кто ищет уединения. Далее нас ждёт бухта Клеопатры, известная водой невероятного цвета и белоснежным песком. Для любителей активного отдыха — дайвинг и подводное плавание. Также мы осмотрим руины древнего города Ксантос и заброшенную греческую деревню Каякёй.
5 день
Переход в Экинджик, свободное время
Держим курс на Экинджик. Здесь можно насладиться пляжным отдыхом, заняться водными видами спорта, посетить исторический заповедник «Каунос» и древние скальные гробницы. Также предлагаются круизы по реке Дальян и посещение аквапарка с аттракционами.
6 день
Мармарис
Сегодня окажемся в Мармарисе. Тут можно отдохнуть на пляже, прогуляться по магазинам, посетить уютные кафе и рестораны. Здесь же вас ждут все атрибуты расслабляющего курортного отдыха — от активных развлечений до шопинга.
7 день
Программа на ваш выбор
В этот день вы сможете выбрать, как провести время — обсуждение маршрута с капитаном яхты позволит организовать отдых по вашему вкусу.
8 день
Мармарис или Фетхие, завершение тура
Заключительный день тура проведём в Мармарисе или в Фетхие, в зависимости от ваших предпочтений, которые можно заранее обсудить с капитаном яхты.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание на яхте
Топливо
Питьевая вода
Стоянки на якоре
Услуги шкипера
Страховка яхты
Что не входит в цену
Международный перелёт
Питание
Трансфер до места старта тура
Личная страховка
Виза (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, время по договорённости
Завершение: Мармарис, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Фетхие
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я занимаюсь организацией и подготовкой яхтенных туров около 10 лет.
Я всегда любил путешествия и активный отдых за границей, и мне нравится организовывать отдых для других людей. читать дальше
Учитывая ваши пожелания и вкусы, могу подсказать, где и какие места отдыха, достопримечательности, магазины можно посетить. Каждый город и его районы по-своему красивы и наполнены своим особенным колоритом, культурой, историей.
Некоторое время, из-за спортивной травмы я был прикован к дому, но никогда не переставал мечтать встать на ноги и вновь отправиться в путешествия. И вот после упорных трудов я вновь занимаюсь любимым делом: сам путешествую и организую туры на яхтах, экскурсионные полёты на воздушном шаре и прогулочных самолётах.