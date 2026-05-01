От Каякёя до Патары: треккинг по западной части Ликийской тропы в мини-группе и налегке

Исследовать древние руины, насладиться видами моря и гор и надышаться запахом сосен
Вдоль бирюзового моря и отвесных скал, через сосновые леса и забытые деревни мы будем идти, любуясь видами, с остановками на отдых. Наш багаж будет перевозить транспорт, поэтому ничто не отвлечёт
нас от приятного созерцания.

Мы осмотрим заброшенный греческий город, спустимся к лагуне Олюдениза, насладимся панорамами со склонов горы Бабадаг.

Будем провожать закаты и исследовать античные руины, знакомиться с повседневной местной жизнью и при желании купаться на живописных пляжах.

Дойдём до древней Сидимы и завершим путешествие в Патаре, знаменитой многокилометровым пляжем и песчаными дюнами.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут проходит от Kayaköy до Patara. Багаж перевозится транспортом. Требуется паспорт и рекомендуется страховка с покрытием треккинга.
Обувь: треккинговые кроссовки или лёгкие ботинки с цепкой подошвой. Тропа местами каменистая и с сыпухой, обычные городские кеды быстро превращаются в наказание. Плюс удобные сандалии/шлёпанцы для вечера и моря.
На переходы берём 1,5–2,5 л на человека. Пополнять воду обычно можно в деревнях/посёлках по пути (магазины, кафе, иногда источники/краны), но на отдельных отрезках между населёнными пунктами воды может не быть, поэтому стартуем с запасом.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка по поселению Каякёй

Встречаемся и едем в Каякёй. После заселения прогуляемся по заброшенному греческому поселению. Пройдём по узким улочкам, осмотрим старинные церкви и поднимемся к видовым точкам. Вечером обсудим предстоящий маршрут и распределим вещи по рюкзакам.

За день пройдём до 5–7 км в лёгком темпе.

2 день

Лагуна Олюдениза, Оваджик

Начинаем переход в сторону побережья. Пройдём по старым дорогам и тропкам и спустимся к бирюзовой лагуне в Олюденизе. Будет возможность отдохнуть на пляже и искупаться.

После обеда вдоль склонов горы Бабадаг поднимемся к деревушке Оваджик, любуясь по пути панорамными видами моря. При необходимости часть пути можно будет проехать на транспорте. На ночь останемся в районе Оваджика или Олюдениза.

Протяжённость перехода составит около 15–18 км с набором высоты до 600–800 м.

3 день

Проход по Ликийской тропе, деревня Фаралья

Выходим на официальный участок Ликийской тропы. Поднимемся на высоту от 300 до 800 м по тропе через сосновый лес с видами на лагуну и остров Святого Николая. Маршрут пройдёт по склонам Бабадаг с чередованием лесных и открытых участков.

После начнём спуск к деревне Фаралья, расположенной над знаменитой бухтой Долина бабочек. Вечером будет возможность поужинать с живописным видом и выйти на смотровую площадку над каньоном и морем.

Всего за день пройдём 13-15 км с набором/сбросом высоты 700 м.

4 день

Переход к бухте Кабак

Утром продолжим идти вдоль склона, наслаждаясь видами побережья. Будут доступны два варианта маршрута: классический участок Ликийской тропы и альтернативный путь ближе к морю с более крутыми участками.

Выйдем к бухте Кабак с сосновыми лесами и небольшим заливом. Во второй половине дня отдыхнём у моря, прогуляемся по пляжу и при желании заглянем в кафе.

Всего пройдём 5-9 км.

5 день

Алынджа, переход к мысам Едибурунлар

Через лес, террасы и пастбища поднимемся в деревню Алынджа. Остановимся здесь, чтобы отдохнуть, выпить чая и с панорамных точек полюбоваться видами на море и скалы.

Продолжим путь в сторону цепочки мысов Едибурунлар. Будем идти по тропам, грунтовым дорогам и каменистым участкам среди сельских домов. К вечеру дойдём деревни Гей. Ночь проведём в гостевом доме и поужинаем домашней кухней.

Всего пройдём 16-18 км, набор высоты до 900-1000 м.

6 день

Античный город Сидима

Утром через холмы и пастбища пройдём по каменистым тропам и грунтовым дорогам в сторону районов Бел / Додурга. Далее выйдем к руинам античного города древней Ликии Сидима.

Вечером прогуляемся по руинам и осмотрим комплекс саркофагов, стен и остатков сооружений, расположенных среди современной деревни. Поговорим об истории Ликии и полюбуемся закатом с холмов. На ночь остановимся в сельском доме.

Всего пройдём ~9-15 км, набор высоты ~400-500 м, спуск ~500-700 м.

7 день

Переход в Патару

По холмистой местности через поля и лесные участки отправимся к побережью Патары. По пути осмотрим район Деликкемер с древним водоводом и остатками римских инженерных сооружений.

Понаблюдаем за сменой ландшафта: увидим песчаные холмы и сосны, вдохнём морской воздух. К вечеру прибудем в Патару и исследуем руины древнего города с амфитеатром и улицами, а также знаменитый пляж.

Всего пройдём 9-15 км.

8 день

Утро в Патаре, трансфер в аэропорт

Утром с желающими встретим рассвет на пляже, пройдёмся по дюнам и вернёмся к руинам города.

Далее, в зависимости от времени вылета, — выезд в аэропорт либо продолжение отдыха у моря в течение части дня.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник39 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Внутренняя логистика и трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и информационная подготовка
  • GPX-треки и навигация
  • Подбор и координация проживания
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Страховка
  • Личное снаряжение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в районе Фетхие (можно доехать от аэропорта в Даламане или Анталье), время по договорённости
Завершение: Аэропорт Даламана или Антальи, после 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.
Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.

