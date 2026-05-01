Описание тура
Организационные детали
Маршрут проходит от Kayaköy до Patara. Багаж перевозится транспортом. Требуется паспорт и рекомендуется страховка с покрытием треккинга.
Обувь: треккинговые кроссовки или лёгкие ботинки с цепкой подошвой. Тропа местами каменистая и с сыпухой, обычные городские кеды быстро превращаются в наказание. Плюс удобные сандалии/шлёпанцы для вечера и моря.
На переходы берём 1,5–2,5 л на человека. Пополнять воду обычно можно в деревнях/посёлках по пути (магазины, кафе, иногда источники/краны), но на отдельных отрезках между населёнными пунктами воды может не быть, поэтому стартуем с запасом.
Программа тура по дням
Встреча, прогулка по поселению Каякёй
Встречаемся и едем в Каякёй. После заселения прогуляемся по заброшенному греческому поселению. Пройдём по узким улочкам, осмотрим старинные церкви и поднимемся к видовым точкам. Вечером обсудим предстоящий маршрут и распределим вещи по рюкзакам.
За день пройдём до 5–7 км в лёгком темпе.
Лагуна Олюдениза, Оваджик
Начинаем переход в сторону побережья. Пройдём по старым дорогам и тропкам и спустимся к бирюзовой лагуне в Олюденизе. Будет возможность отдохнуть на пляже и искупаться.
После обеда вдоль склонов горы Бабадаг поднимемся к деревушке Оваджик, любуясь по пути панорамными видами моря. При необходимости часть пути можно будет проехать на транспорте. На ночь останемся в районе Оваджика или Олюдениза.
Протяжённость перехода составит около 15–18 км с набором высоты до 600–800 м.
Проход по Ликийской тропе, деревня Фаралья
Выходим на официальный участок Ликийской тропы. Поднимемся на высоту от 300 до 800 м по тропе через сосновый лес с видами на лагуну и остров Святого Николая. Маршрут пройдёт по склонам Бабадаг с чередованием лесных и открытых участков.
После начнём спуск к деревне Фаралья, расположенной над знаменитой бухтой Долина бабочек. Вечером будет возможность поужинать с живописным видом и выйти на смотровую площадку над каньоном и морем.
Всего за день пройдём 13-15 км с набором/сбросом высоты 700 м.
Переход к бухте Кабак
Утром продолжим идти вдоль склона, наслаждаясь видами побережья. Будут доступны два варианта маршрута: классический участок Ликийской тропы и альтернативный путь ближе к морю с более крутыми участками.
Выйдем к бухте Кабак с сосновыми лесами и небольшим заливом. Во второй половине дня отдыхнём у моря, прогуляемся по пляжу и при желании заглянем в кафе.
Всего пройдём 5-9 км.
Алынджа, переход к мысам Едибурунлар
Через лес, террасы и пастбища поднимемся в деревню Алынджа. Остановимся здесь, чтобы отдохнуть, выпить чая и с панорамных точек полюбоваться видами на море и скалы.
Продолжим путь в сторону цепочки мысов Едибурунлар. Будем идти по тропам, грунтовым дорогам и каменистым участкам среди сельских домов. К вечеру дойдём деревни Гей. Ночь проведём в гостевом доме и поужинаем домашней кухней.
Всего пройдём 16-18 км, набор высоты до 900-1000 м.
Античный город Сидима
Утром через холмы и пастбища пройдём по каменистым тропам и грунтовым дорогам в сторону районов Бел / Додурга. Далее выйдем к руинам античного города древней Ликии Сидима.
Вечером прогуляемся по руинам и осмотрим комплекс саркофагов, стен и остатков сооружений, расположенных среди современной деревни. Поговорим об истории Ликии и полюбуемся закатом с холмов. На ночь остановимся в сельском доме.
Всего пройдём ~9-15 км, набор высоты ~400-500 м, спуск ~500-700 м.
Переход в Патару
По холмистой местности через поля и лесные участки отправимся к побережью Патары. По пути осмотрим район Деликкемер с древним водоводом и остатками римских инженерных сооружений.
Понаблюдаем за сменой ландшафта: увидим песчаные холмы и сосны, вдохнём морской воздух. К вечеру прибудем в Патару и исследуем руины древнего города с амфитеатром и улицами, а также знаменитый пляж.
Всего пройдём 9-15 км.
Утро в Патаре, трансфер в аэропорт
Утром с желающими встретим рассвет на пляже, пройдёмся по дюнам и вернёмся к руинам города.
Далее, в зависимости от времени вылета, — выезд в аэропорт либо продолжение отдыха у моря в течение части дня.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|39 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутренняя логистика и трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и информационная подготовка
- GPX-треки и навигация
- Подбор и координация проживания
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антальи и обратно
- Проживание
- Питание
- Страховка
- Личное снаряжение