Мои заказы

Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)

Побывать в городе-призраке, поучиться управлять яхтой и исследовать подводный мир с маской
Все на борт — наша яхта отправляется в большое путешествие вдоль живописных островов, по лазурным водам моря.

Нам встретятся античные города и загадочные руины, мы будем купаться, нырять с маской, загорать
читать дальшеуменьшить

на борту и гулять по живописным тропам. Желающие смогут поучиться управлять парусами и почувствовать себя настоящим капитаном.

Мы посетим долину Бабочек, бухту Олюдениз и даже увидим полузатопленные руины терм, где, по преданию, отдыхала Клеопатра.

Уровень комфорта — самый высокий! В стоимость включено не только проживание в каюте со своим санузлом и душем, но и четырёхразовое питание от шеф-повара.

В меню свежая рыба, мясо, традиционные турецкие блюда, фрукты и многое другое — ваши пожелания мы обязательно учтём.

Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)
Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)
Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Начало круиза в Фетхие

Путешествие начнётся в Фетхие. Вы разместитесь на яхте и познакомитесь с капитаном и командой. После короткого инструктажа мы обсудим детали маршрута и организационные моменты.

Пока команда займётся подготовкой к отплытию и закупкой провизии, у вас будет свободное время на прогулку по городу. Вы сможете подняться к знаменитым скальным гробницам Аминтоса, высеченным в отвесной скале. Вечером вас ждёт ужин в одном из ресторанов на набережной, после чего вы вернётесь на яхту, которая встанет на якорь в одной из бухт.

Начало круиза в ФетхиеНачало круиза в ФетхиеНачало круиза в Фетхие
2 день

Острова Яссыджа: Рыцарский, Красный и Деликташ

Отправимся в сторону островов Яссыджа. По пути будет возможность порыбачить, окунуться и позагорать. На Рыцарском острове осмотрим руины, где в прошлом ремонтировали пиратские корабли. Красный остров отличается особенным оттенком гальки на закате. Остановимся у восточного берега — при желании искупаемся.

Затем подойдём к острову Деликташ, представляющему собой группу небольших скалистых островов. Здесь поплаваем с маской, исследуем подводный мир, после чего пообедаем на борту.

Финальной точкой дня станет архипелаг Яссыджа. Пройдёмся по острову с песчаным мысом, искупаемся в естественном бассейне, поплаваем на сап-борде, посетим все 4 острова и, если захотим, познакомимся с живущими там кроликами. Завершим день ужином на яхте.

Острова Яссыджа: Рыцарский, Красный и ДеликташОстрова Яссыджа: Рыцарский, Красный и ДеликташОстрова Яссыджа: Рыцарский, Красный и ДеликташОстрова Яссыджа: Рыцарский, Красный и Деликташ
3 день

Бухта Аквариум, ныряние с маской, мыс Иблис и остров Гемилер

После завтрака на борту продолжим путь по заливу Фетхие. Пройдём мимо острова Зейтин, сделаем остановку в бухте Аквариум у острова Принц (Домуз), где поныряем с маской у руин древней церкви, хорошо видимых в прозрачной воде.

Покинем залив Фетхие, обогнём мыс Иблис и подойдём к острову Святого Николая — Гемилер. Здесь сохранились руины византийского поселения с четырьмя церквями, галереей и маяком на вершине. По преданию, именно здесь проповедовал Святой Николай.

После обеда отправимся на пешую прогулку по острову, осмотрим фрески и мозаики, а день завершим на вершине с видом на закат и бокалом вина.

Бухта Аквариум, ныряние с маской, мыс Иблис и остров ГемилерБухта Аквариум, ныряние с маской, мыс Иблис и остров ГемилерБухта Аквариум, ныряние с маской, мыс Иблис и остров ГемилерБухта Аквариум, ныряние с маской, мыс Иблис и остров Гемилер
4 день

Долина Бабочек и бухта Олюдениз

После завтрака отправимся в долину Бабочек — уединённую бухту, окружённую горами и доступную только с моря. Здесь мы увидим редких «тигровых» бабочек, прогуляемся среди горных ручьёв, небольших водопадов и искупаемся на тихом песчаном пляже.

Следующая остановка — бухта Олюдениз, природный заповедник с одним из самых известных пляжей Турции. Посёлок Олюдениз славится парапланеризмом. Желающие смогут подняться на канатной дороге к вершине горы Бабадаг и совершить полёт с инструктором.

Вечером поужинаем на яхте в одной из уединённых бухт рядом с Олюденизом.

Долина Бабочек и бухта ОлюденизДолина Бабочек и бухта ОлюденизДолина Бабочек и бухта ОлюденизДолина Бабочек и бухта Олюдениз
5 день

Город-призрак Каякёй и бухта Хамам Клеопатры

Сегодня посетим Каякёй, покинутый жителями греками более 100 лет назад. Прогуляемся по улицам города-призрака, узнаем его историю и попытаемся разгадать причину его опустошения. После обеда продолжим путь в бухту Хамам Клеопатры. Это живописное и тихое место, окружённое хвойными деревьями и бирюзовой водой. У берега сохранились полузатопленные руины античных терм, где, по преданию, отдыхала Клеопатра.

Ужин — на борту яхты или в ресторане Adaia.

Город-призрак Каякёй и бухта Хамам КлеопатрыГород-призрак Каякёй и бухта Хамам КлеопатрыГород-призрак Каякёй и бухта Хамам КлеопатрыГород-призрак Каякёй и бухта Хамам Клеопатры
6 день

Прогулка по трое, бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и вечер в городе Гёчек

Позавтракаем и прогуляемся по тропе вдоль живописных бухт, вновь остановимся у Хамама Клеопатры, искупаемся и сделаем фото у руин.
После часового перехода под парусом по заливу Ташьяка доберёмся до бухты Томб Бэй. Пройдём по горной тропе к ликийским гробницам, высеченным прямо в скале. Затем направимся в Гёчек — центр яхтинга Турции. Мы прогуляемся по городу и поужинаем в одном из ресторанов.

Прогулка по трое, бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и вечер в городе ГёчекПрогулка по трое, бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и вечер в городе ГёчекПрогулка по трое, бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и вечер в городе ГёчекПрогулка по трое, бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и вечер в городе Гёчек
7 день

Бухта Буюкага и античный город Лидай

Сегодня посетим бухту Буюкага с галечным пляжем и прозрачной водой. Здесь искупаемся, поплаваем с маской, поныряем, прокатимся на сап-борде и отдохнём.

Во второй половине дня по тропе поднимемся к руинам античного города Лидай на вершине холма Явансу. Сейчас на территории бывшего ликийского города живёт турецкий фермер, который разводит коров, занимается пчеловодством, собирает орегано и печёт хлеб. Купим местные продукты и дополним ими вечернюю трапезу.

Бухта Буюкага и античный город ЛидайБухта Буюкага и античный город ЛидайБухта Буюкага и античный город ЛидайБухта Буюкага и античный город Лидай
8 день

Возвращение в Фетхие и отъезд

После завтрака выйдем обратно в Фетхие. По прибытии пообедаем, а затем у вас будет время прогуляться по городу, заглянуть на рынок за сувенирами и насладиться атмосферой цветущей набережной. После прогулки отправимся в аэропорт. До новых встреч!

Возвращение в Фетхие и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Четырёхразовое питание
  • Услуги капитана и профессиональных шкиперов
  • Купальная платформа
  • Всё для рыбалки, мангал, обогреватель, сап, колонка и съёмка на камеру GoPro
Что не входит в цену
  • Билеты до Фетхие и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт - от €100
  • Доплата за 1-местное размещение (по запросу)
  • Алкоголь на борту
  • Посещение парков и заповедников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, 16:00
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

Тур входит в следующие категории Фетхие

Похожие туры на «Под парусами вдоль берегов Турции: античные руины, купание и азы мореходства (всё включено)»

Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Пешая
8 дней
1 отзыв
Семейный треккинг по Ликийской тропе на каникулах
Проведите незабываемую неделю на Средиземноморском побережье, исследуя горы и заповедные бухты с вашими близкими
Начало: Фетхие, отель, 14:00
31 окт в 08:00
$1070 за человека
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
На яхте
На катамаране
8 дней
Морские приключения на парусном катамаране от Фетхие (всё включено)
Отправиться в странствие вдоль побережья Турции, рассмотреть подводный мир и посетить лучшие бухты
Начало: Г. Фетхие, 16:00
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
$2100 за человека
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
На яхте
8 дней
Яхт-тур по солнечной Турции: Фетхие, Олюдениз, Гёджек
Насытиться морем, приобрести красивый загар и полюбоваться красочными пейзажами
Начало: Фетхие, Ece Marina, первая половина дня, точное вр...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
155 000 ₽ за человека
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
На яхте
8 дней
-
10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
Завтра в 19:00
6 июн в 19:00
€1215€1350 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Фетхие
Все туры из Фетхие
€2100 за человека