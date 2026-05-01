Нам встретятся античные города и загадочные руины, мы будем купаться, нырять с маской, загорать
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Начало круиза в Фетхие
Путешествие начнётся в Фетхие. Вы разместитесь на яхте и познакомитесь с капитаном и командой. После короткого инструктажа мы обсудим детали маршрута и организационные моменты.
Пока команда займётся подготовкой к отплытию и закупкой провизии, у вас будет свободное время на прогулку по городу. Вы сможете подняться к знаменитым скальным гробницам Аминтоса, высеченным в отвесной скале. Вечером вас ждёт ужин в одном из ресторанов на набережной, после чего вы вернётесь на яхту, которая встанет на якорь в одной из бухт.
Острова Яссыджа: Рыцарский, Красный и Деликташ
Отправимся в сторону островов Яссыджа. По пути будет возможность порыбачить, окунуться и позагорать. На Рыцарском острове осмотрим руины, где в прошлом ремонтировали пиратские корабли. Красный остров отличается особенным оттенком гальки на закате. Остановимся у восточного берега — при желании искупаемся.
Затем подойдём к острову Деликташ, представляющему собой группу небольших скалистых островов. Здесь поплаваем с маской, исследуем подводный мир, после чего пообедаем на борту.
Финальной точкой дня станет архипелаг Яссыджа. Пройдёмся по острову с песчаным мысом, искупаемся в естественном бассейне, поплаваем на сап-борде, посетим все 4 острова и, если захотим, познакомимся с живущими там кроликами. Завершим день ужином на яхте.
Бухта Аквариум, ныряние с маской, мыс Иблис и остров Гемилер
После завтрака на борту продолжим путь по заливу Фетхие. Пройдём мимо острова Зейтин, сделаем остановку в бухте Аквариум у острова Принц (Домуз), где поныряем с маской у руин древней церкви, хорошо видимых в прозрачной воде.
Покинем залив Фетхие, обогнём мыс Иблис и подойдём к острову Святого Николая — Гемилер. Здесь сохранились руины византийского поселения с четырьмя церквями, галереей и маяком на вершине. По преданию, именно здесь проповедовал Святой Николай.
После обеда отправимся на пешую прогулку по острову, осмотрим фрески и мозаики, а день завершим на вершине с видом на закат и бокалом вина.
Долина Бабочек и бухта Олюдениз
После завтрака отправимся в долину Бабочек — уединённую бухту, окружённую горами и доступную только с моря. Здесь мы увидим редких «тигровых» бабочек, прогуляемся среди горных ручьёв, небольших водопадов и искупаемся на тихом песчаном пляже.
Следующая остановка — бухта Олюдениз, природный заповедник с одним из самых известных пляжей Турции. Посёлок Олюдениз славится парапланеризмом. Желающие смогут подняться на канатной дороге к вершине горы Бабадаг и совершить полёт с инструктором.
Вечером поужинаем на яхте в одной из уединённых бухт рядом с Олюденизом.
Город-призрак Каякёй и бухта Хамам Клеопатры
Сегодня посетим Каякёй, покинутый жителями греками более 100 лет назад. Прогуляемся по улицам города-призрака, узнаем его историю и попытаемся разгадать причину его опустошения. После обеда продолжим путь в бухту Хамам Клеопатры. Это живописное и тихое место, окружённое хвойными деревьями и бирюзовой водой. У берега сохранились полузатопленные руины античных терм, где, по преданию, отдыхала Клеопатра.
Ужин — на борту яхты или в ресторане Adaia.
Прогулка по трое, бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и вечер в городе Гёчек
Позавтракаем и прогуляемся по тропе вдоль живописных бухт, вновь остановимся у Хамама Клеопатры, искупаемся и сделаем фото у руин.
После часового перехода под парусом по заливу Ташьяка доберёмся до бухты Томб Бэй. Пройдём по горной тропе к ликийским гробницам, высеченным прямо в скале. Затем направимся в Гёчек — центр яхтинга Турции. Мы прогуляемся по городу и поужинаем в одном из ресторанов.
Бухта Буюкага и античный город Лидай
Сегодня посетим бухту Буюкага с галечным пляжем и прозрачной водой. Здесь искупаемся, поплаваем с маской, поныряем, прокатимся на сап-борде и отдохнём.
Во второй половине дня по тропе поднимемся к руинам античного города Лидай на вершине холма Явансу. Сейчас на территории бывшего ликийского города живёт турецкий фермер, который разводит коров, занимается пчеловодством, собирает орегано и печёт хлеб. Купим местные продукты и дополним ими вечернюю трапезу.
Возвращение в Фетхие и отъезд
После завтрака выйдем обратно в Фетхие. По прибытии пообедаем, а затем у вас будет время прогуляться по городу, заглянуть на рынок за сувенирами и насладиться атмосферой цветущей набережной. После прогулки отправимся в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Четырёхразовое питание
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Купальная платформа
- Всё для рыбалки, мангал, обогреватель, сап, колонка и съёмка на камеру GoPro
Что не входит в цену
- Билеты до Фетхие и обратно
- Трансфер из/в аэропорт - от €100
- Доплата за 1-местное размещение (по запросу)
- Алкоголь на борту
- Посещение парков и заповедников