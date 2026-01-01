Утро начнётся с инструктажа по технике безопасности, после чего мы отправимся к островам Яссика. По пути сможем порыбачить, искупаться, позагорать и посетим Рыцарский и Красный острова. На первом сохранились античные руины, на втором стоит живописный маяк. Сделаем остановку для купания.

Далее нас ждёт остров Деликташ, или Камень желаний, состоящий из нескольких небольших островков. Здесь можно будет понырять и рассмотреть подводный мир, после чего мы пообедаем на яхте.

Финальной точкой дня станет архипелаг Яссика. На его самом большом острове песчаный мыс образует лагуну, где можно поплавать на сап-борде, обойти все четыре острова и встретить живущих там кроликов. Вечером нас ждёт ужин на борту.