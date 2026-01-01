Мы
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Все на борт! Знакомство с командой и первая ночь на яхте
Встретимся в Фетхие и взойдём на борт яхты. Капитан проведёт инструктаж и обсудит детали предстоящего круиза. Пока команда займётся закупкой провизии и подготовкой к отплытию, вы отправитесь на прогулку по городу. Здесь вы сможете увидеть скальные гробницы Аминтоса — одну из главных достопримечательностей Фетхие. Вечером вас ждёт ужин в ресторане на набережной, после чего ночь пройдёт на яхте на якорной стоянке.
Рыцарский и Красный острова, Деликташ и архипелаг Яссика
Утро начнётся с инструктажа по технике безопасности, после чего мы отправимся к островам Яссика. По пути сможем порыбачить, искупаться, позагорать и посетим Рыцарский и Красный острова. На первом сохранились античные руины, на втором стоит живописный маяк. Сделаем остановку для купания.
Далее нас ждёт остров Деликташ, или Камень желаний, состоящий из нескольких небольших островков. Здесь можно будет понырять и рассмотреть подводный мир, после чего мы пообедаем на яхте.
Финальной точкой дня станет архипелаг Яссика. На его самом большом острове песчаный мыс образует лагуну, где можно поплавать на сап-борде, обойти все четыре острова и встретить живущих там кроликов. Вечером нас ждёт ужин на борту.
Острова Принц и Святого Николая, византийские руины, фрески и мозаики
Продолжаем путешествие по заливу Фетхие. По пути можно будет заняться рыбалкой, искупаться, понырять или отдохнуть на борту. Мы пройдём мимо острова Зейтин — частной собственности с османским заводом по производству оливкового масла.
Бросим якорь у острова Принц, в бухте Аквариум. Здесь вы сможете нырнуть с маской и увидеть под водой руины древней церкви. Дальше мы покинем залив, обогнём мыс Иблис и остановимся у острова Святого Николая. На Гемилере сохранились византийские постройки 5–6 веков, включая руины четырёх церквей и галерею. По преданию, именно здесь находилась обитель Святого Николая. После обеда мы отправимся на прогулку по острову, увидим фрески и мозаики, а вечером встретим закат с вершины, поднимаясь к маяку.
Долина бабочек и бухта Олюдениз
После завтрака мы отправимся в Долину бабочек — бухту с песчаным пляжем, горными ручьями и водопадами. Добраться сюда можно только с моря, поэтому природа сохранилась в первозданном виде.
Затем наш маршрут продолжится к бухте Олюдениз, известной как Голубая Лагуна. Это природный заповедник у подножия Ликийских гор с одним из самых красивых пляжей Турции. Олюдениз также славится парапланеризмом: желающие смогут подняться на гору Бабадаг по канатной дороге и вместе с инструктором совершить полёт над морем.
Вечером нас ждёт ужин на борту в спокойной бухте неподалёку от Олюдениза.
Город-призрак Каякёй и бухта Хамам Клеопатры
После завтрака на борту мы отправимся в город-призрак Каякёй. Более ста лет назад его жители-греки покинули дома, а турки так и не заселились в этот посёлок. Мы прогуляемся среди заброшенных улиц и узнаем историю этого места.
После обеда прибудем к бухте Хамам Клеопатры с бирюзовой водой и хвойными лесами, а у берега видны полузатопленные руины античных терм, где, по преданию, отдыхала Клеопатра.
Вечером нас ждёт ужин — на борту яхты или в ресторане Adaia неподалёку.
Бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и Гёчек
Утром мы прогуляемся вдоль бухт к Хамаму Клеопатры, где можно будет искупаться и сделать фотографии у руин терм среди хвойного леса.
Затем, пройдя под парусами по заливу Ташьяка, мы достигнем бухты Томб Бэй. Отсюда горная тропа ведёт к античным ликийским гробницам, высеченным в скале.
Финальной точкой дня станет Гёчек — центр яхтинга в Турции. В его бухте расположено пять марин, а на берегу ждут пешеходные улочки с магазинами, бутик-отели и рестораны. Вечером у нас будет ужин в одном из городских ресторанов, а ночь пройдёт на яхте на якорной стоянке.
Бухта Буюкага и античный город Лидай
Сегодня отправимся в бухту Буюкага. Здесь можно будет искупаться, понырять, поплавать с маской или прокатиться на сапе. После полудня нас ждёт прогулка по древней тропе к холму Явансу, где находятся руины античного города Лидай, некогда входившего в Ликийский союз. Сегодня здесь живёт лишь один фермер, который выращивает скот, собирает орегано, держит пчёл и печёт хлеб.
Вечером мы поужинаем на борту, дополнив ужин свежим хлебом и мёдом с этой земли.
Завершение круиза
После завтрака мы выйдем в море и направимся в Фетхие — город, где начался и завершится наш круиз. По прибытии нас ждёт обед и прогулка по городу. Вы сможете заглянуть на турецкий рынок, приобрести сувениры и пройтись по цветущей набережной. Затем отвезём вас в аэропорт (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Четырёхразовое питание
- Услуги капитана и шкиперов
- Wi-Fi на борту
- Постельное бельё, полотенца
- Всё для фридайвинга и рыбалки, купальная платформа и сапы
Что не входит в цену
- Билеты до Фетхие и обратно
- Трансферы из/в аэропорт - от €100
- Посещение парков и заповедников
- Алкоголь на яхте