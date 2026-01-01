Круиз по Эгейскому побережью в мини-группе: купание в море и прогулки по островам (всё включено)

Исследовать ликийские гробницы, увидеть термы Клеопатры и насладиться релаксом в тихих бухтах
Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, выходите на залитую солнцем палубу, где для вас уже готов вкусный завтрак, и не спеша пьёте кофе, пока яхта мчится вперёд, рассекая бирюзовые воды.

Мы
читать дальше

подготовили тур, в котором вам не придётся ни о чём беспокоиться: в стоимость уже включено четырёхразовое питание и проживание. Каждый день будем открывать новые живописные места.

Вас ждут древние гробницы и город-призрак Каякёй, античные руины на острове Святого Николая и следы Византии, укрытые среди сосновых лесов.

Вы сможете искупаться в бухте Хамама Клеопатры, увидеть морские пещеры и лагуны, понырять у острова Принц и побывать в знаменитой Долине бабочек. На борту будет всё необходимое для рыбалки и фридайвинга, а также купальная платформа и сапы.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Все на борт! Знакомство с командой и первая ночь на яхте

Встретимся в Фетхие и взойдём на борт яхты. Капитан проведёт инструктаж и обсудит детали предстоящего круиза. Пока команда займётся закупкой провизии и подготовкой к отплытию, вы отправитесь на прогулку по городу. Здесь вы сможете увидеть скальные гробницы Аминтоса — одну из главных достопримечательностей Фетхие. Вечером вас ждёт ужин в ресторане на набережной, после чего ночь пройдёт на яхте на якорной стоянке.

2 день

Рыцарский и Красный острова, Деликташ и архипелаг Яссика

Утро начнётся с инструктажа по технике безопасности, после чего мы отправимся к островам Яссика. По пути сможем порыбачить, искупаться, позагорать и посетим Рыцарский и Красный острова. На первом сохранились античные руины, на втором стоит живописный маяк. Сделаем остановку для купания.

Далее нас ждёт остров Деликташ, или Камень желаний, состоящий из нескольких небольших островков. Здесь можно будет понырять и рассмотреть подводный мир, после чего мы пообедаем на яхте.

Финальной точкой дня станет архипелаг Яссика. На его самом большом острове песчаный мыс образует лагуну, где можно поплавать на сап-борде, обойти все четыре острова и встретить живущих там кроликов. Вечером нас ждёт ужин на борту.

3 день

Острова Принц и Святого Николая, византийские руины, фрески и мозаики

Продолжаем путешествие по заливу Фетхие. По пути можно будет заняться рыбалкой, искупаться, понырять или отдохнуть на борту. Мы пройдём мимо острова Зейтин — частной собственности с османским заводом по производству оливкового масла.

Бросим якорь у острова Принц, в бухте Аквариум. Здесь вы сможете нырнуть с маской и увидеть под водой руины древней церкви. Дальше мы покинем залив, обогнём мыс Иблис и остановимся у острова Святого Николая. На Гемилере сохранились византийские постройки 5–6 веков, включая руины четырёх церквей и галерею. По преданию, именно здесь находилась обитель Святого Николая. После обеда мы отправимся на прогулку по острову, увидим фрески и мозаики, а вечером встретим закат с вершины, поднимаясь к маяку.

4 день

Долина бабочек и бухта Олюдениз

После завтрака мы отправимся в Долину бабочек — бухту с песчаным пляжем, горными ручьями и водопадами. Добраться сюда можно только с моря, поэтому природа сохранилась в первозданном виде.

Затем наш маршрут продолжится к бухте Олюдениз, известной как Голубая Лагуна. Это природный заповедник у подножия Ликийских гор с одним из самых красивых пляжей Турции. Олюдениз также славится парапланеризмом: желающие смогут подняться на гору Бабадаг по канатной дороге и вместе с инструктором совершить полёт над морем.

Вечером нас ждёт ужин на борту в спокойной бухте неподалёку от Олюдениза.

5 день

Город-призрак Каякёй и бухта Хамам Клеопатры

После завтрака на борту мы отправимся в город-призрак Каякёй. Более ста лет назад его жители-греки покинули дома, а турки так и не заселились в этот посёлок. Мы прогуляемся среди заброшенных улиц и узнаем историю этого места.

После обеда прибудем к бухте Хамам Клеопатры с бирюзовой водой и хвойными лесами, а у берега видны полузатопленные руины античных терм, где, по преданию, отдыхала Клеопатра.

Вечером нас ждёт ужин — на борту яхты или в ресторане Adaia неподалёку.

6 день

Бухта Томб Бэй, ликийские гробницы и Гёчек

Утром мы прогуляемся вдоль бухт к Хамаму Клеопатры, где можно будет искупаться и сделать фотографии у руин терм среди хвойного леса.

Затем, пройдя под парусами по заливу Ташьяка, мы достигнем бухты Томб Бэй. Отсюда горная тропа ведёт к античным ликийским гробницам, высеченным в скале.

Финальной точкой дня станет Гёчек — центр яхтинга в Турции. В его бухте расположено пять марин, а на берегу ждут пешеходные улочки с магазинами, бутик-отели и рестораны. Вечером у нас будет ужин в одном из городских ресторанов, а ночь пройдёт на яхте на якорной стоянке.

7 день

Бухта Буюкага и античный город Лидай

Сегодня отправимся в бухту Буюкага. Здесь можно будет искупаться, понырять, поплавать с маской или прокатиться на сапе. После полудня нас ждёт прогулка по древней тропе к холму Явансу, где находятся руины античного города Лидай, некогда входившего в Ликийский союз. Сегодня здесь живёт лишь один фермер, который выращивает скот, собирает орегано, держит пчёл и печёт хлеб.

Вечером мы поужинаем на борту, дополнив ужин свежим хлебом и мёдом с этой земли.

8 день

Завершение круиза

После завтрака мы выйдем в море и направимся в Фетхие — город, где начался и завершится наш круиз. По прибытии нас ждёт обед и прогулка по городу. Вы сможете заглянуть на турецкий рынок, приобрести сувениры и пройтись по цветущей набережной. Затем отвезём вас в аэропорт (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Четырёхразовое питание
  • Услуги капитана и шкиперов
  • Wi-Fi на борту
  • Постельное бельё, полотенца
  • Всё для фридайвинга и рыбалки, купальная платформа и сапы
Что не входит в цену
  • Билеты до Фетхие и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт - от €100
  • Посещение парков и заповедников
  • Алкоголь на яхте
Место начала и завершения?
Фетхие, 16:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Фетхие
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

