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10%
На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты
Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Начало: Фетхие, 19:00
«По прибытии рекомендуем посетить известный рыбный рынок, где можно выбрать свежайшие морепродукты и заказать их приготовление в одном из ресторанчиков»
29 авг в 19:00
5 сен в 19:00
€1215
€1350 за человека
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Яхтенный круиз вдоль побережья: от Фетхие и обратно через Калкан, Каш и Гёджек
Отдохнуть на лучших пляжах страны, погулять по уютным городкам и поплавать на сапах в открытом море
Начало: Марина Фетхие, 19:00
«Мы сможем посетить рыбный рынок, где играет музыка, а самая свежая рыба и морепродукты будут приготовлены прямо после улова»
5 сен в 19:00
12 сен в 19:00
€1150
€1277 за человека
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10%
Яхтенный круиз по Ликийскому побережью
Отправляйтесь в незабываемое приключение на парусной яхте
«Ну а вечером мы уже будем швартоваться в Фетхие и возможно, посетим местный рыбный рынок и обменяемся эмоциями с путешествия)»
28 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
от 115 774 ₽
128 582 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фетхие в категории «Рыбный Рынок»
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