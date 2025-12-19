Мои заказы

На яхте вдоль Ликийской тропы: античность, курортные городки и живописные бухты

Погулять по Фетхие и Олюденизу, Кашу и Калкану, поплавать в лазурном море и осмотреть древности
Бирюза Средиземного моря и яркое солнце, завораживающие пейзажи и ежедневные новые открытия — таким будет наш яхт-тур! Сначала мы отправимся в Олюдениз, чтобы насладиться его шикарным пляжем.

Окунёмся в атмосферу уютного
читать дальше

и аутентичного Каша с его узкими улочками и стильными кафешками, посетим Кекову, где скрываются руины затонувшего древнего города, ушедшего под воду тысячи лет назад.

Исследуем Гёджек и Фетхие, насладимся нетронутой природой и водными развлечениями — плаваньем на сапах, рыбалкой и снорклингом.

А ещё мы составили для вас особый плейлист для настроения и задумали приятные сюрпризы! Готовы к приключению? Тогда едем!

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется. Срок действия паспорта должен быть не менее 120 дней до начала поездки.
Авиабилеты: рекомендуются рейсы до аэропорта Даламан (35-45 минут до марины) или аэропорта Антальи (около 3 часов до марины).
Если затрудняетесь в выборе билетов, подберём самый удобный и выгодный вариант.

Перед круизом создаётся общий чат, где мы ответим на все вопросы, а также высылаем памятку по тому, что взять с собой в поездку и на что стоит обратить внимание.

Питание. Оплачивается дополнительно. Обычно мы ужинаем в аутентичных ресторанчиках. Завтрак и дневной перекус готовим на яхте самостоятельно. Вам будет предложено быстрое, вкусное и разнообразное меню, а также закуплены продукты и напитки. Капитан часто готовит самостоятельно, но от помощи не откажется.

Транспорт. Яхта.

Возраст участников. 18+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение и ночь на яхте

Встречаемся в марине города Фетхие в 19:00. Познакомимся друг с другом, обсудим предстоящий маршрут и разместимся на яхте, которая уже полностью подготовлена к путешествию, а провиант закуплен. 1-ю ночь проведём на борту в марине. При желании можем выйти в море и встать на якорь возле ближайших островов.

2 день

Переход в Олюдениз

Сегодня совершим переход в Олюдениз — одно из самых живописных мест Турции, известное своей бирюзовой лагуной, чарующими пейзажами, чистыми и протяжёнными пляжами. Вы сможете прогуляться, заглянуть в уютные ресторанчики, подняться на гору Бабадаг по канатной дороге (за доплату).

После насыщенного дня поставим яхту на якорь возле острова Гемилер в окружении потрясающих видов.

3 день

Переход в Каш

В этот день отправимся в Каш — атмосферный и романтичный городок Средиземноморья, который откроет вам Турцию с неожиданной стороны благодаря сочетанию горных и морских пейзажей, лазурных бухт и стильных заведений и уютных улочек.

Если позволят погода и время, совершим автопутешествие по побережью. Посетим каньон Саклыкент и знаменитые пляжи Патара и Капуташ. В этом случае проведём 2 ночи в марине вместо запланированного посещения Фетхие.

4 день

Переход в Кекову

В этот день держим путь в Кекову, которая очаровывает царящей здесь тишиной, древними руинами и уютными семейными ресторанами с превосходными морепродуктами. Главная местная достопримечательность — затонувший город, история которого насчитывает более 3000 лет. Основанный ликийцами, он оказался под водой из-за мощного землетрясения во 2 веке до н. э. Теперь его можно увидеть как в глубинах, так и на побережье.

5 день

Переход в Калкан

Сегодня посетим Калкан — уютный и необычный городок, с крутыми мощёными улочками, белоснежными домиками и террасами, увитыми зеленью. Здесь царит атмосфера спокойствия, которую дополняют очаровательные кафе и виды на лазурное побережье. Этот уголок Турции напоминает Тоскану, что делает его особенно привлекательным для прогулок и фотосессий.

6 день

Возвращение в Фетхие

В этот день держим курс на Фетхие. По прибытии рекомендуем посетить известный рыбный рынок, где можно выбрать свежайшие морепродукты и заказать их приготовление в одном из ресторанчиков.

7 день

Отдых в Гёджеке

Предпоследний день путешествия проведём в Гёджеке — настоящей яхтенной столице Средиземного моря. Здесь больше яхт, чем домов на берегу, а в местных бутиках и ресторанах царит атмосфера роскоши.

Сегодня у вас будет время для полного релакса, чтобы поплавать в море, позагорать, пофотографироваться и пообедать в одной из живописных бухт. До 17:00 вернёмся в марину.

8 день

Отъезд

Позавтракав, до 9:00 освобождаем яхту и едем в аэропорт. До новых встреч на борту!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1215
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в 2-местных каютах
  • Услуги сертифицированного шкипера
  • Постельное бельё
  • Финальная уборка
  • Страховка яхты
  • Набор для снорклинга
  • Сапы, квадрокоптер и другие развлечения
  • Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Судовая касса на продукты питания, лёгкие алкогольные напитки, топливо, стоянки, входные билеты. За неделю - около €180-200 с человека
  • Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер, если нужно)
  • 1-местное размещение
  • Карманные расходы (магазины, ресторанчики)
  • Медицинская страховка
  • Возможен индивидуальный формат - идеально подойдёт для семей с детьми или компаний друзей. Программа и маршрут формируются, исходя из ваших пожеланий. Рекомендуемый период февраль-декабрь. Стоимость рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фетхие, 19:00
Завершение: Фетхие, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Фетхие
Провёл экскурсии для 5 туристов
Привет! Я Павел, большой фанат путешествий и профессиональный организатор туров. Если вы много путешествуете, много повидали и хочется чего-то нового и необычного, добро пожаловать в мои путешествия! Они отличаются профессиональной подготовкой, небанальными маршрутами и полным отсутствием спешки. Мои маршруты продуманы, условия комфортны, а цена всегда приятная и это в уникальные локации мира! Никакого туристического фастфуда. Присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Фетхие

