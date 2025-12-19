Окунёмся в атмосферу уютного
Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется. Срок действия паспорта должен быть не менее 120 дней до начала поездки.
Авиабилеты: рекомендуются рейсы до аэропорта Даламан (35-45 минут до марины) или аэропорта Антальи (около 3 часов до марины).
Если затрудняетесь в выборе билетов, подберём самый удобный и выгодный вариант.
Перед круизом создаётся общий чат, где мы ответим на все вопросы, а также высылаем памятку по тому, что взять с собой в поездку и на что стоит обратить внимание.
Питание. Оплачивается дополнительно. Обычно мы ужинаем в аутентичных ресторанчиках. Завтрак и дневной перекус готовим на яхте самостоятельно. Вам будет предложено быстрое, вкусное и разнообразное меню, а также закуплены продукты и напитки. Капитан часто готовит самостоятельно, но от помощи не откажется.
Транспорт. Яхта.
Возраст участников. 18+.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Встреча, размещение и ночь на яхте
Встречаемся в марине города Фетхие в 19:00. Познакомимся друг с другом, обсудим предстоящий маршрут и разместимся на яхте, которая уже полностью подготовлена к путешествию, а провиант закуплен. 1-ю ночь проведём на борту в марине. При желании можем выйти в море и встать на якорь возле ближайших островов.
Переход в Олюдениз
Сегодня совершим переход в Олюдениз — одно из самых живописных мест Турции, известное своей бирюзовой лагуной, чарующими пейзажами, чистыми и протяжёнными пляжами. Вы сможете прогуляться, заглянуть в уютные ресторанчики, подняться на гору Бабадаг по канатной дороге (за доплату).
После насыщенного дня поставим яхту на якорь возле острова Гемилер в окружении потрясающих видов.
Переход в Каш
В этот день отправимся в Каш — атмосферный и романтичный городок Средиземноморья, который откроет вам Турцию с неожиданной стороны благодаря сочетанию горных и морских пейзажей, лазурных бухт и стильных заведений и уютных улочек.
Если позволят погода и время, совершим автопутешествие по побережью. Посетим каньон Саклыкент и знаменитые пляжи Патара и Капуташ. В этом случае проведём 2 ночи в марине вместо запланированного посещения Фетхие.
Переход в Кекову
В этот день держим путь в Кекову, которая очаровывает царящей здесь тишиной, древними руинами и уютными семейными ресторанами с превосходными морепродуктами. Главная местная достопримечательность — затонувший город, история которого насчитывает более 3000 лет. Основанный ликийцами, он оказался под водой из-за мощного землетрясения во 2 веке до н. э. Теперь его можно увидеть как в глубинах, так и на побережье.
Переход в Калкан
Сегодня посетим Калкан — уютный и необычный городок, с крутыми мощёными улочками, белоснежными домиками и террасами, увитыми зеленью. Здесь царит атмосфера спокойствия, которую дополняют очаровательные кафе и виды на лазурное побережье. Этот уголок Турции напоминает Тоскану, что делает его особенно привлекательным для прогулок и фотосессий.
Возвращение в Фетхие
В этот день держим курс на Фетхие. По прибытии рекомендуем посетить известный рыбный рынок, где можно выбрать свежайшие морепродукты и заказать их приготовление в одном из ресторанчиков.
Отдых в Гёджеке
Предпоследний день путешествия проведём в Гёджеке — настоящей яхтенной столице Средиземного моря. Здесь больше яхт, чем домов на берегу, а в местных бутиках и ресторанах царит атмосфера роскоши.
Сегодня у вас будет время для полного релакса, чтобы поплавать в море, позагорать, пофотографироваться и пообедать в одной из живописных бухт. До 17:00 вернёмся в марину.
Отъезд
Позавтракав, до 9:00 освобождаем яхту и едем в аэропорт. До новых встреч на борту!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1215
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в 2-местных каютах
- Услуги сертифицированного шкипера
- Постельное бельё
- Финальная уборка
- Страховка яхты
- Набор для снорклинга
- Сапы, квадрокоптер и другие развлечения
- Обучение азам яхтинга
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Судовая касса на продукты питания, лёгкие алкогольные напитки, топливо, стоянки, входные билеты. За неделю - около €180-200 с человека
- Трансфер до места старта (дадим все инструкции и закажем трансфер, если нужно)
- 1-местное размещение
- Карманные расходы (магазины, ресторанчики)
- Медицинская страховка
- Возможен индивидуальный формат - идеально подойдёт для семей с детьми или компаний друзей. Программа и маршрут формируются, исходя из ваших пожеланий. Рекомендуемый период февраль-декабрь. Стоимость рассчитывается индивидуально