Бирюза Средиземного моря и яркое солнце, завораживающие пейзажи и ежедневные новые открытия — таким будет наш яхт-тур! Сначала мы отправимся в Олюдениз, чтобы насладиться его шикарным пляжем.Окунёмся в атмосферу уютного

и аутентичного Каша с его узкими улочками и стильными кафешками, посетим Кекову, где скрываются руины затонувшего древнего города, ушедшего под воду тысячи лет назад. Исследуем Гёджек и Фетхие, насладимся нетронутой природой и водными развлечениями — плаваньем на сапах, рыбалкой и снорклингом. А ещё мы составили для вас особый плейлист для настроения и задумали приятные сюрпризы! Готовы к приключению? Тогда едем!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется. Срок действия паспорта должен быть не менее 120 дней до начала поездки.

Авиабилеты: рекомендуются рейсы до аэропорта Даламан (35-45 минут до марины) или аэропорта Антальи (около 3 часов до марины).

Если затрудняетесь в выборе билетов, подберём самый удобный и выгодный вариант.

Перед круизом создаётся общий чат, где мы ответим на все вопросы, а также высылаем памятку по тому, что взять с собой в поездку и на что стоит обратить внимание.