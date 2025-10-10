Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомство с Измиром
Погрузитесь в атмосферу Измира: античные агоры, исторические базары и живописные набережные ждут вас. Насладитесь культурным наследием и морским воздухом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€200 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Измира
Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Начало: У Часовой башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
