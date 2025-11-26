Измир — жемчужина Эгейского моря, где античность переплетается с восточной атмосферой, словно ароматы кофе и специй на базаре. Геродот считал, что это город под самым красивым небом в мире, а Гюго называл его Парижем Востока.
Вы не только увидите знаковые локации, но и прикоснётесь к душе Измира: его истории, культуре, кухне и живым традициям.
Вы не только увидите знаковые локации, но и прикоснётесь к душе Измира: его истории, культуре, кухне и живым традициям.
Описание экскурсии
- Агора Смирны — античный римский рынок, где кипела торговля тысячи лет назад.
- Кемералты — 500-летний базар с ароматами специй и кофе. Здесь же еврейская улица с сохранившимися синагогами — напоминание о многообразии культур.
- Кызлараагасы Хане — отдых во дворе караван-сарая. За чашкой кофе поговорим о времени и традициях Османской эпохи.
- Обед — свежая рыба, блюда эгейской кухни и угощения с оливковым маслом в старинной гостинице (по желанию).
- Площадь Конак — символ города с Часовой башней и стаями голубей.
- Исторический лифт Асанёр — район богатых евреев. Поднимемся на террасу с видом на залив Измира и прогуляемся по улице Дарио Морено с разноцветными домами.
- Дом-музей Ататюрка, где останавливался основатель республики.
Вы узнаете:
- Почему город называли «Гявур Измир» и как он стал символом многонационального сосуществования.
- Чем Измир жил в 18 веке, как взаимодействовали турки, армяне, евреи и европейцы.
- Какие традиции сохранились до наших дней — от семейных до ремесленных.
- Что особенного в эгейской кухне и местных продуктах.
- Как Первая мировая война и распад Османской империи связаны с рождением новой Турецкой Республики.
- Какую роль в истории города сыграл Мустафа Кемаль Ататюрк и почему память о нём так сильна сегодня.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: мы можем воспользоваться трамваем — 25 турецких лир (0,5 цента), на обед рекомендую блюда местной кухни или рыбу — €10–15 на чел., кофе стоит 100 лир (0,75 цента), вход в Агору — €6 с чел.
- Вход в музей Ататюрка свободный.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваша команда гидов в Измире
Меня зовут Гуля (улыбка), я родилась в Болгарии и выросла среди её культуры, традиций и языка. Образование получила в Софии — окончила институт экономики. С 1990 года моя жизнь связана
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 ноя 2025
Великолепная экскурсия, хочется ещё раз вернуться в Измир
Т
Татьяна
20 ноя 2025
Отличная экскурсия с неравнодушным и увлеченным экскурсоводом. Гуле большое спасибо! Показала и рассказала об интересных местах, дала хорошие советы и помогла в личной просьбе! Всегда на связи, никаких проблем. Измир покорил и полюбился во многом благодаря Гуле!
Александр
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Гуля великолепный экскурсовод, знает историю, современную жизнь Турции. Четыре часа экскурсии пролетели как один миг. Мы обязательно ещё приедем в Измир и будем советовать Гулю нашим друзьям и знакомым. Желаем Гуле успехов и здоровья!
Входит в следующие категории Измира
Похожие экскурсии из Измира
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
1 дек в 07:30
2 дек в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
1 дек в 07:00
2 дек в 07:00
€490 за всё до 3 чел.