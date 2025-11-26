читать дальше

с прекрасным городом Измир, который стал для меня настоящим домом. С конца 90-х я с огромным удовольствием работаю профессиональным гидом, открывая для путешественников красоту и душу Эгейского региона. Моя цель — не только показать места, но и подарить настоящие эмоции, вдохновение и глубокую связь с этой древней землёй. Благодаря моему происхождению и жизненному опыту я легко нахожу общий язык с людьми из разных стран, особенно с русскоязычными гостями, которые мне стали очень близки. Буду рада познакомиться и отправиться с вами в удивительное путешествие по Измиру и его окрестностям!