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Главные и тайные места Измира

Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Измир — фантастически колоритный город с душевными людьми, богатой историей и яркой повседневной жизнью. Вы подниметесь на старинную крепость с захватывающими дух видами и погуляете по восточному рынку.

Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, выпьем кофе на кофейной улице и попробуете ароматную турецкую кухню. Насыщенная программа на 6 часов и никакой спешки.
4.6
12 отзывов
Главные и тайные места Измира
Главные и тайные места Измира
Главные и тайные места Измира

Описание экскурсии

Измир известный и неизведанный

Мы поможем вам раскрыть этот чудесный город с разных сторон. В программе экскурсии:

  • Часовая башня — символ города. Вы узнаете, в каком известном месте есть её двойник и сделаете романтичные фото с летящими голубями.
  • Крепость Кадифекале — древний замок, построенный в 4 веке до н. э. по приказу Александра Македонского. Вам откроется с него вид на залив Эгейского моря и небоскрёбы, кажущиеся крохотными на фоне гор.
  • Бедные районы Басмане — максимально нетуристическое место, смесь старинных зданий и самостроев. Вы увидите настоящую жизнь местных и убедитесь, насколько могут заблуждаться путеводители. Не переживайте: наш маршрут максимально безопасен и продуман до мелочей.
  • Агора Смирны — островок древних Греции и Рима. Мы погуляем по главной площади города, где вершилось правосудие и кипела торговля. Спустимся к подземным цистернам и действующему фонтану возрастом 2000 лет. А также не пропустим османское кладбище, старинные граффити, грандиозные резные колонны и руины театра.
  • Рынок Кемералты — вы посетите один из старейших базаров мира. На нём вас ждут: ремесленные мастерские, украшения ручной работы, свежие фрукты и орехи. Кроме того, мы выпьем знаменитый на весь мир турецкий кофе и попробуем местную кухню в проверенном кафе.

Мы можем никуда не торопиться. По желанию прогуляемся по городу после экскурсии. Покажу любимые места, которых нет в программе, прокатимся на морском транспорте — вапуре, покормим чаек и полюбуемся городом с моря.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Такси до крепости Кадифекале оплачивается отдельно — около €5
  • Дополнительные расходы: музей Агоры — €6
  • По желанию: кофе, обед, прогулка на вапуре

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Часовой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра
Юра — Организатор в Измире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1761 туриста
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов. Создаём нешаблонные программы с 2014 года —
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авторские экскурсии, сплавы и экспедиции, продуманные до мелочей и наполненные впечатлениями. В каждом путешествии уделяем внимание комфорту, уникальности и душевной организации. Наша команда гидов — аккредитованные профессионалы, которые отлично знают регион и искренне любят своё дело. Насладимся каждым местом и моментом вместе!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нонна
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой, что сначала немного удивило. Но это не стало проблемой. Наш гид живёт в Измире
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всего несколько лет, и хотя он знает историю города, его знания нельзя назвать исчерпывающими. Наша группа сошлась во мнении, что историю стоит изучать глубже, чтобы уверенно отвечать на вопросы туристов.

Впрочем, экскурсия прошла очень удачно. Гид был молодым и старательным, с большим потенциалом для роста. Особенно порадовало отсутствие языкового барьера: он прекрасно общался с местными жителями, что добавило экскурсии живости и аутентичности. Уверена, что впереди у него блестящая карьера в туризме!

Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,+1
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой,
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С
Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору.
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За это отдельное - спасибо. Прогулка прошла на лёгкой и мы даже не заметили как прошёл наш очень интересный и замечательный день. Люба легко предоставляла как историческую информацию, так и об современной жизни в Измире. Провела по тем улицам, по которым даже не ходят местные жители, мы узнали разный Измир. Даже захотелось ещё раз приехать в этот город и узнать его поподробнее. Спасибо большое организаторам и конечно же Любе!

Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и
Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и
Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и
Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и
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А
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии+2
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии
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Елена
Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам, показал восточный базар, напоил турецким кофе. Конечно мы узнали и историю возникновения Измира, поднялись на крепость Кадифекале, спустились к Агоре. В конце экскурсии прокатились на кораблике до другого берега.
Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам,
Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам,
Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам,
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Евгения
Неспешно, учитывая наши интересы, Кирилл гулял с нами по городу и рассказывал о быте и истории. Рассказал множество интересных деталей и порекомендовал точки для посещения на следующий день. Приятный молодой человек, рекомендуем.
Неспешно, учитывая наши интересы, Кирилл гулял с нами по городу и рассказывал о быте и истории.
Неспешно, учитывая наши интересы, Кирилл гулял с нами по городу и рассказывал о быте и истории.
Неспешно, учитывая наши интересы, Кирилл гулял с нами по городу и рассказывал о быте и истории.
Неспешно, учитывая наши интересы, Кирилл гулял с нами по городу и рассказывал о быте и истории.
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О
Путешествовали один день по Измиру с Кириллом - очень интересный маршрут, совершенно замечательное общение! Посмотрели Измир и в буквальном, и в переносном смысле со всех сторон, попробовали много вкусностей и заглянули туда, куда сами бы никогда не придумали заглянуть. Даже прогулялись по крепостной стене! Рассказ о городе интересный, не монотонный. Рекомендую
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