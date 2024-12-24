Измир — фантастически колоритный город с душевными людьми, богатой историей и яркой повседневной жизнью. Вы подниметесь на старинную крепость с захватывающими дух видами и погуляете по восточному рынку.
Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, выпьем кофе на кофейной улице и попробуете ароматную турецкую кухню. Насыщенная программа на 6 часов и никакой спешки.
Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, выпьем кофе на кофейной улице и попробуете ароматную турецкую кухню. Насыщенная программа на 6 часов и никакой спешки.
Описание экскурсии
Измир известный и неизведанный
Мы поможем вам раскрыть этот чудесный город с разных сторон. В программе экскурсии:
- Часовая башня — символ города. Вы узнаете, в каком известном месте есть её двойник и сделаете романтичные фото с летящими голубями.
- Крепость Кадифекале — древний замок, построенный в 4 веке до н. э. по приказу Александра Македонского. Вам откроется с него вид на залив Эгейского моря и небоскрёбы, кажущиеся крохотными на фоне гор.
- Бедные районы Басмане — максимально нетуристическое место, смесь старинных зданий и самостроев. Вы увидите настоящую жизнь местных и убедитесь, насколько могут заблуждаться путеводители. Не переживайте: наш маршрут максимально безопасен и продуман до мелочей.
- Агора Смирны — островок древних Греции и Рима. Мы погуляем по главной площади города, где вершилось правосудие и кипела торговля. Спустимся к подземным цистернам и действующему фонтану возрастом 2000 лет. А также не пропустим османское кладбище, старинные граффити, грандиозные резные колонны и руины театра.
- Рынок Кемералты — вы посетите один из старейших базаров мира. На нём вас ждут: ремесленные мастерские, украшения ручной работы, свежие фрукты и орехи. Кроме того, мы выпьем знаменитый на весь мир турецкий кофе и попробуем местную кухню в проверенном кафе.
Мы можем никуда не торопиться. По желанию прогуляемся по городу после экскурсии. Покажу любимые места, которых нет в программе, прокатимся на морском транспорте — вапуре, покормим чаек и полюбуемся городом с моря.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Такси до крепости Кадифекале оплачивается отдельно — около €5
- Дополнительные расходы: музей Агоры — €6
- По желанию: кофе, обед, прогулка на вапуре
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Часовой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — Организатор в Измире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1761 туриста
Путешествия с нами — это насыщенно, комфортно и без спешки. Мы выезжаем рано утром, чтобы встречать рассветы и бывать в местах до появления туристов. Создаём нешаблонные программы с 2014 года —
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия по Измиру оставила прекрасные впечатления. Хотя изначально я ожидала одного гида, вместо него пришёл другой, что сначала немного удивило. Но это не стало проблемой. Наш гид живёт в Измире
+1
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С
Гид Люба, которая встретила нас в Измире и провела с нами целый день очень общительная и эрудированная девушка. Понравилось, что экскурсию продумали так, что не нужно было подниматься в гору.
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А
Гид заранее подготовился. Я озвучила, что мы коллекционируем ключи. Гид за несколько дней до нашей экскскурсии прошла по маршруту, нашла места, где продают старинные ключи. Люба - большая молодец!
+2
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Экскурсия очень понравилась, Кирил показал и рассказал всё про Измир, провёл по трущебам и богатым районам, показал восточный базар, напоил турецким кофе. Конечно мы узнали и историю возникновения Измира, поднялись на крепость Кадифекале, спустились к Агоре. В конце экскурсии прокатились на кораблике до другого берега.
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Неспешно, учитывая наши интересы, Кирилл гулял с нами по городу и рассказывал о быте и истории. Рассказал множество интересных деталей и порекомендовал точки для посещения на следующий день. Приятный молодой человек, рекомендуем.
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О
Путешествовали один день по Измиру с Кириллом - очень интересный маршрут, совершенно замечательное общение! Посмотрели Измир и в буквальном, и в переносном смысле со всех сторон, попробовали много вкусностей и заглянули туда, куда сами бы никогда не придумали заглянуть. Даже прогулялись по крепостной стене! Рассказ о городе интересный, не монотонный. Рекомендую
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