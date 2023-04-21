Крепость Кадифекале, аутентичный квартал Басмане, древняя Агора и рынок Кемералты за 1 день
Измир — фантастически колоритный город с душевными людьми и яркой повседневной жизнью.
Вы подниметесь на старинную крепость с захватывающими дух видами и погуляете по восточному рынку с богатой историей.
Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, погадаете на кофейной гуще и попробуете ароматную турецкую кухню.
Вы подниметесь на старинную крепость с захватывающими дух видами и погуляете по восточному рынку с богатой историей.
Заглянете за ширму современного мегаполиса в бедных районах, погадаете на кофейной гуще и попробуете ароматную турецкую кухню.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Измир известный и неизведанный
Мы поможем вам раскрыть этот чудесный город с разных сторон. В программе экскурсии:
- Часовая башня — символ города. Вы узнаете, в каком известном месте есть её двойник и сделаете романтичные фото с летящими голубями.
- Крепость Кадифекале — древний замок, построенный в 4 веке до н. э. по приказу Александра Македонского. Вам откроется с него вид на залив Эгейского моря и небоскрёбы, кажущиеся крохотными на фоне гор.
- Бедные районы Басмане — максимально нетуристическое место, смесь старинных зданий и самостроев. Вы увидите настоящую жизнь местных и убедитесь, насколько могут заблуждаться путеводители. Не переживайте: наш маршрут максимально безопасен и продуман до мелочей.
- Агора Смирны — островок древних Греции и Рима. Мы погуляем по главной площади города, где вершилось правосудие и кипела торговля. Спустимся к подземным цистернам и действующему фонтану возрастом 2000 лет. А также не пропустим османское кладбище, старинные граффити, грандиозные резные колонны и руины театра.
- Рынок Кемералты — вы посетите один из старейших базаров мира. На нем вас ждут: ремесленные мастерские, украшения ручной работы, свежие фрукты и орехи. Кроме того, мы выпьем знаменитый на весь мир турецкий кофе и попробуем местную кухню в проверенном кафе.
В завершение мы можем прокатиться на морском транспорте «вапур», покормить чаек и полюбоваться городом с моря.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- До крепости мы доедем на такси (включено в стоимость)
- Дополнительные расходы: кофе, обед, прогулка на вапуре (по желанию), музей Агоры — 5 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Часовой башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юра — ваша команда гидов в Измире
Провели 352 экскурсии для 428 туристов
Меня зовут Юра, всегда хочу куда-то ехать и что-нибудь фотографировать. Cоздаём насыщенные индивидуальные туры на рассветы и закаты. Путешествия с комфортом — Турция, Урал. Хотите сбежать от суеты? Добро пожаловать на экскурсии нашей команды!Задать вопрос
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