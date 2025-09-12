Индивидуальная
до 4 чел.
Уютные улочки Алачаты и курортный Чешме: экскурсия по Измиру
Прогулка по цветущим улочкам Алачаты, дегустация местного мороженого и посещение ветряных мельниц. Обед у моря в Чешме и отдых на белоснежном пляже
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
€314 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
14 сен в 07:30
25 сен в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Античный Пергам и рыбацкий городок Фоча за 1 день
Полюбоваться древними храмами, покататься на лодочке и попробовать местную кухню
Начало: У часовой Башни Измира
14 сен в 07:00
25 сен в 07:00
€490 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Измире: комфорт и безопасность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Измира и отвезёт по нужному адресу. Комфортный трансфер с помощью с багажом и интересными рассказами о городе
Завтра в 00:00
14 сен в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Измиру в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Измире
Сколько стоит экскурсия по Измиру в сентябре 2025
Сейчас в Измире в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 490. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
