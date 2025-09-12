Экскурсия по Измиру предлагает уникальную возможность увидеть римскую агору, одну из крупнейших ионических построек, и исторический базар Кемералты, который является душой города.Также вас ждёт Хисарская мечеть с её изысканным интерьером

и караван-сарай Кызларагасы, где можно насладиться аутентичным кофе. Часовая башня, символ города, и лифт Асансёр, первый уличный лифт в Турции, позволят насладиться видами. Прогулка по набережной Алсанджак завершит ваше знакомство с Измиром

Описание экскурсии

Римская агора, построенная ещё в начале второго столетия — самая крупная и наиболее хорошо сохранившаяся из всех ионических.

Кемералты. Исторический базар — часть культурного наследия Измира, его душа и сердце. И один из самых древних рынков в мире.

Хисарская мечеть, выполненная в классическом османском стиле, с изысканным интерьером, затейливыми орнаментами и украшениями.

Кызларагасы — исторический караван-сарай. Сейчас здесь находится рынок, где можно погрузиться в аутентичную атмосферу и выпить вкуснейший кофе.

Часовая башня — главный символ Измира, изящное сооружение в мавританском стиле. Часы, кстати, были подарены турецкому султану немецким императором.

Лифт Асансёр — первый уличный лифт в Турции, построенный в 1907 году. Мы поднимемся на смотровую площадку и насладимся видами.

Алсанджак. Мы прогуляемся по живописной набережной, полюбуемся симпатичными греческими домиками и узкими улочками.

И конечно, я расскажу вам об историческом и культурном наследии Измира. Мы познакомимся с его римской, византийской, османской и современной сторонами. А ещё — с его энергичными, весёлыми людьми.

