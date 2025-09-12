Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир — ваш гид в Измире
Провёл экскурсии для 12 туристов
Привет, я Джихангир, родился и вырос в Измире. Я работаю лицензированным профессиональным гидом в Турции (и работаю с большим удовольствием!) с 2010 года. Провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям читать дальше
страны.
Хотя у меня большой опыт работы в разных частях Турции, я эксперт именно по Мраморному и Эгейскому регионам. Если вы хотите в увлекательной форме узнать богатую историю и культуру Турции — приходите на мои экскурсии!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
12 сен 2025
Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
Р
Руфина
5 авг 2025
Это было увлекательное приключение. Спасибо организатору и Джану за интересные рассказы и гадание на кофейной гуще.
А
Артем
31 июл 2025
Спасибо Джихану за такую классную прогулку по Измиру. Измир сложный город, где греческие развалины соседствуют с восточными рынками и чисто европейскими улочками. Чтобы проникнуться нужен именно такой гид как Джина, читать дальше
который живет в Измире, любит этот город и даже болеет за местную футбольную команду Гёзтепе. В экскурсии две жемчужины: рынок (и обязательно попросите Джихана провести вас по местным лавочкам с едой для гастрономического опыта) и мечеть (небольшая, но с большой историей и если вы не знаток ислама, то краткий экскурс от гида вас точно приведет в восторг). Во время прогулки можно будет даже прокатиться на местном трамвае, но в целом запаситесь удобной обувью, километров 10 по городу вы точно пройдете!