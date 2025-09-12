Мои заказы

Знакомство с Измиром

Погрузитесь в атмосферу Измира: античные агоры, исторические базары и живописные набережные ждут вас. Насладитесь культурным наследием и морским воздухом
Экскурсия по Измиру предлагает уникальную возможность увидеть римскую агору, одну из крупнейших ионических построек, и исторический базар Кемералты, который является душой города.

Также вас ждёт Хисарская мечеть с её изысканным интерьером
читать дальше

и караван-сарай Кызларагасы, где можно насладиться аутентичным кофе.

Часовая башня, символ города, и лифт Асансёр, первый уличный лифт в Турции, позволят насладиться видами. Прогулка по набережной Алсанджак завершит ваше знакомство с Измиром

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение античной агоры
  • 🛍 Прогулка по историческому базару
  • ☕ Кофе в караван-сарае
  • ⏰ Вид на Часовую башню
  • 🚡 Подъём на лифте Асансёр
  • 🌊 Прогулка по набережной Алсанджак
Знакомство с Измиром© Джихангир
Знакомство с Измиром© Джихангир
Знакомство с Измиром© Джихангир
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Римская агора
  • Кемералты
  • Хисарская мечеть
  • Кызларагасы
  • Часовая башня
  • Лифт Асансёр
  • Алсанджак

Описание экскурсии

Римская агора, построенная ещё в начале второго столетия — самая крупная и наиболее хорошо сохранившаяся из всех ионических.

Кемералты. Исторический базар — часть культурного наследия Измира, его душа и сердце. И один из самых древних рынков в мире.

Хисарская мечеть, выполненная в классическом османском стиле, с изысканным интерьером, затейливыми орнаментами и украшениями.

Кызларагасы — исторический караван-сарай. Сейчас здесь находится рынок, где можно погрузиться в аутентичную атмосферу и выпить вкуснейший кофе.

Часовая башня — главный символ Измира, изящное сооружение в мавританском стиле. Часы, кстати, были подарены турецкому султану немецким императором.

Лифт Асансёр — первый уличный лифт в Турции, построенный в 1907 году. Мы поднимемся на смотровую площадку и насладимся видами.

Алсанджак. Мы прогуляемся по живописной набережной, полюбуемся симпатичными греческими домиками и узкими улочками.

И конечно, я расскажу вам об историческом и культурном наследии Измира. Мы познакомимся с его римской, византийской, османской и современной сторонами. А ещё — с его энергичными, весёлыми людьми.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход в агору — €6 за чел.
  • На рынке Кызларагасы можно попробовать турецкий кофе и мидии — заказ вы оплачиваете самостоятельно
  • Мечеть мы осматриваем изнутри — пожалуйста, помните про дресс-код

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихангир
Джихангир — ваш гид в Измире
Провёл экскурсии для 12 туристов
Привет, я Джихангир, родился и вырос в Измире. Я работаю лицензированным профессиональным гидом в Турции (и работаю с большим удовольствием!) с 2010 года. Провожу исторические и обзорные экскурсии по достопримечательностям
читать дальше

страны. Хотя у меня большой опыт работы в разных частях Турции, я эксперт именно по Мраморному и Эгейскому регионам. Если вы хотите в увлекательной форме узнать богатую историю и культуру Турции — приходите на мои экскурсии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Ольга
12 сен 2025
Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)Спасибо Джихану за насыщенный день и интересные рассказы об Измире и не только!)
Р
Руфина
5 авг 2025
Это было увлекательное приключение. Спасибо организатору и Джану за интересные рассказы и гадание на кофейной гуще.
А
Артем
31 июл 2025
Спасибо Джихану за такую классную прогулку по Измиру. Измир сложный город, где греческие развалины соседствуют с восточными рынками и чисто европейскими улочками. Чтобы проникнуться нужен именно такой гид как Джина,
читать дальше

который живет в Измире, любит этот город и даже болеет за местную футбольную команду Гёзтепе. В экскурсии две жемчужины: рынок (и обязательно попросите Джихана провести вас по местным лавочкам с едой для гастрономического опыта) и мечеть (небольшая, но с большой историей и если вы не знаток ислама, то краткий экскурс от гида вас точно приведет в восторг). Во время прогулки можно будет даже прокатиться на местном трамвае, но в целом запаситесь удобной обувью, километров 10 по городу вы точно пройдете!

Входит в следующие категории Измира

Похожие экскурсии из Измира

Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Измира - в античный Эфес (на вашем автомобиле)
Путешествие в античный Эфес из Измира на вашем автомобиле. Узнайте о жизни Римской империи, посетите знаменитые храмы, театры и библиотеки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 13 чел.
Эфес и винная деревня Шириндже
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эфесу и Шириндже
Насладитесь архитектурой Эфеса, вином Шириндже и закатом на Сипиле. Путешествие в дружеской атмосфере, полное открытий и впечатлений
14 ноя в 07:30
15 ноя в 07:30
€490 за всё до 3 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
От древней Смирны до современного Измира - 8500 лет пути
Пройти сквозь века - от античных руин до шумных базаров и ритма мегаполиса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Измире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Измире