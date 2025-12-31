-
Каппадокия с местным жителем: индивидуальный VIP-тур
Погулять по неземным долинам, коридорам 8-этажного подземного города и посетить винную фабрику
Начало: Аэропорт Кайсери, по договорённости
Завтра в 08:00
2 янв в 08:00
$612
$816 за всё до 10 чел.
Турецкий калейдоскоп: ландшафты Каппадокии и колорит Стамбула
Восхититься инопланетными вау-видами, погрузиться в атмосферу бывшей столицы и насладиться кухней
Начало: Кайсери, аэропорт (ASR), вечер. Точное время будет...
11 апр в 19:00
3 окт в 19:00
€1920 за человека
В Каппадокию на Новый год с комфортом: катание на горнолыжном курорте Эрджиес и главные места
Насладиться ездой со склонов, полетать на шаре, проехать по Гёреме на квадроциклах и посмотреть шоу
Начало: Кайсери, 12:00
Сегодня в 12:00
5 янв в 12:00
98 000 ₽ за человека
