Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров

Эта фотосессия станет, пожалуй, одной из самых запоминающихся в вашей жизни

Эта фотосессия станет, пожалуй, одной из самых запоминающихся в вашей жизни.

Бескрайние каппадокийские ландшафты со скалами причудливых форм и парящие над ними воздушные шары — ради такого вида стоит совершить путешествие с другого конца Турции!
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Сказочная фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров.
Платья и аксессуары из моего проката предоставляю бесплатно на фотосессию.
трансфер включен в стоимость.
Также, при желании, можем вместо обычного трансфера арендовать ретро-кабриолет (доплата 50 евро)
Длительность фотосессии 1, 5-2 часа
Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией и 10 фото с детальной ретушью
Готовность фото с цветокоррекцией через 1—3 дня
Готовность фото с ретушью — до 10 дней
Все фото передаются ссылкой на файлообменник

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
€250

Ответы на вопросы

Что входит
  • фотосъемка 1—1, 5 часа
  • платья и аксессуары из проката
Место начала и завершения
Гереме
Важная информация
  • Платья и аксессуары из моего проката предоставляю бесплатно на фотосессию.
  • трансфер их вашего отеля до места съемки и обратно включен в стоимость.
  • Длительность фотосессии 1 - 1, 5 часа
  • вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией и 10 фото с детальной ретушью
  • Готовность фото с цветокоррекцией - 1-3 дня
  • Готовность фото с ретушью - до 10 дней
  • Все фото передаются ссылкой на файлообменник
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга Б.
Ольга Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные📸Фото-прогулки🎈Каппадокия

Еще несколько похожих предложений в Каппадокии

Полет на воздушном шаре над Каппадокией
4.7
10
139
за 1 чел.
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
Наверное, все видели эти захватывающие картинки - разноцветные шары над скалами причудливой формы....
Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Индивидуальная экскурсия
85
за 1 чел.
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Каппадокия - это регион в центральной части в Турции
Ежедневно с 09:00
Красный тур по Каппадокии
60
за 1 чел.
Красный тур по Каппадокии
Красный тур по Каппадокии - это посещение национального парка Турции - парка Гёреме и всего того,...
Ежедневно 09:30–17:30
Каппадокия - полет на воздушном шаре в Турции
5
1
125
за 1 чел.
Каппадокия - полет на воздушном шаре в Турции
Каппадокия - настоящий музей под открытым небом
Каждое утро в 04:00 – 05:00
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
4.7
10
97
73
за 1 чел.
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт
ежедневно в 06:00
Каппадокия — на большом воздушном шаре
4.8
12
1ч 30м
96
72
за 1 чел.
Каппадокия — на большом воздушном шаре
Завораживающий полёт над марсианскими пейзажами в лучах рассвета
ежедневно в 04:00
По Каппадокии с личным гидом
Индивидуальный тур
5
5
175
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
По Каппадокии с личным гидом
Это индивидуальный тур для вас и вашей семьи
Ежедневно с 09:00
Подземный мир Каппадокии
5
1
60
за 1 чел.
Подземный мир Каппадокии
Каппадокия славится не только своими знаменитыми Дымоходами и полётами на воздушном шаре, но и также...
Ежедневно с 09:00
Синий тур по Каппадокии
55
за 1 чел.
Синий тур по Каппадокии
Синий тур - это другая Каппадокия, не совсем туристическая, но также манящая и таинственная
Ежедневно 09:30–17:30
На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
5
1
120
за 1 чел.
На воздушном шаре над инопланетными пейзажами
Уникальные ландшафты и шедевры, созданные самой природой - сложно описать красоты Каппадокии,...
ежедневно в 05- 30
Полёт на воздушном шаре
5
1
95
за 1 чел.
Полёт на воздушном шаре
Каппадокия славится своими сюрреалистическими пейзажами
Ежедневно с 04:00
Красный тур по Каппадокии
4.6
19
50
за 1 чел.
Красный тур по Каппадокии
Самые удивительные долины, монастыри Гёреме и местные ремесла на групповой автобусной экскурсии
ежедневно в 09:30

Ольга Б. проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная фотосессия в Каппадокии на ранчо
Индивидуальная фото-прогулка
180
за 1-2 чел.
Индивидуальная фотосессия в Каппадокии на ранчо
Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и классные...
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Индивидуальная фото-прогулка
500
за 1-10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каппадокии с гидом и фото-сопровождением
Хотите привезти из поездки в Каппадокию не только воспоминания и фото сделанные на телефон, а еще и классные...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Каппадокии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Каппадокии
🇹🇷