Эта фотосессия станет, пожалуй, одной из самых запоминающихся в вашей жизни.
Бескрайние каппадокийские ландшафты со скалами причудливых форм и парящие над ними воздушные шары — ради такого вида стоит совершить путешествие с другого конца Турции!
Бескрайние каппадокийские ландшафты со скалами причудливых форм и парящие над ними воздушные шары — ради такого вида стоит совершить путешествие с другого конца Турции!
Описание фото-прогулкиСказочная фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров. При желании, можем арендовать ретро-кабриолет Длительность фотосессии 1-1,5 часа Вы получите Все исходники в день съемки (не менее 200 фото) И 15 фото с авторской обработкой *Готовность фото с авторской обработкой — до 10 дней Все фото передаются ссылкой на файлообменник. Фотосессию проведу я или фотограф из моей команды.
шары в Каппадокии летают только на рассвете. время рассвета сдвигается в зависимости от времени года
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия
- Исходники и обработанные фото
Что не входит в цену
- Трансфер на время фотосесиии - от 70 евро
- Платья из проката - 70 евро, ретро-кабриолет - 140 евро
- Аренда лошади или верблюда - от 80 евро
Место начала и завершения?
Гереме
Когда и сколько длится?
Когда: шары в Каппадокии летают только на рассвете. время рассвета сдвигается в зависимости от времени года
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Эти фото при каждом просмотре возвращают меня в волшебную атмосферу, помогают снова прожить удивительные эмоции. У вас редкий дар без слов понимать, чувствовать каждую героиню, подчеркивать самое красивое, нежное в девушке.
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Д
Во время фотосессии было очень комфортно, легко, работать с профессионалом всегда приятно. Порадовал и результат: отличные, качественные фото с настроением.
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