Сказочная фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров.
Платья и аксессуары из моего проката предоставляю бесплатно на фотосессию.
трансфер включен в стоимость.
Также, при желании, можем вместо обычного трансфера арендовать ретро-кабриолет (доплата 50 евро)
Длительность фотосессии 1, 5-2 часа
Вы получите не менее 100 фото с цветокоррекцией и 10 фото с детальной ретушью
Готовность фото с цветокоррекцией через 1—3 дня
Готовность фото с ретушью — до 10 дней
Все фото передаются ссылкой на файлообменник