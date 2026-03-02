Рано утром мы отправимся в два романтичных места Каппадокии — и вы будто окажетесь на другой планете.
Рассмотрите потрясающие ландшафты и «дымоходы» в Долине Любви, увидите, как солнце играет на цветных скалах Розовой Долины. А ещё полюбуетесь сотнями воздушных шаров в воздухе и сфотографируетесь на память.
Рассмотрите потрясающие ландшафты и «дымоходы» в Долине Любви, увидите, как солнце играет на цветных скалах Розовой Долины. А ещё полюбуетесь сотнями воздушных шаров в воздухе и сфотографируетесь на память.
Описание трансфер
- В 3:30–4:00 утра (зимой и осенью — в 5:30–6:30) мы заберём вас из отеля.
- Трансфер доставит вас на площадку в Розовой Долине, где вы сможете понаблюдать за тем, как надувают шары, сделать видео и фото.
- Затем мы отправимся в Долину Любви, где летящие шары видны как на ладони.
- А после водитель отвезёт вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito и парковка.
- Утром бывает прохладно, возьмите с собой тёплую одежду.
- Обратите внимание: сопровождение русскоговорящего гида не предусмотрено. С вами поедет англоговорящий водитель из нашей команды. Если вам нужен профессиональный фотограф и платье, пожалуйста, напишите нам.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1277 туристов
Я родился в Каппадокии, жил в Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Великолепный😍😍, Всё было так, как мне рассказали нас забрали из отеля на VIP-машине, я увидела прям близко воздушные шары и фотографировала и видео снимала, Долина любви — это идеальное место, точка наблюдения за воздушными шарами, я очень благодарны Мурату, я осталась очень довольна 😊
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Ю
Хочу сказать большое спасибо Мурату за этот замечательный тур! Всё было очень легко и весело, а организация просто на высоте, честно не думала что так круто получится. С утра сразу
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Т
Я так благодарна, что встретила Мурата и отправилась в эту поездку. Вся программа совпала с тем, что было обещано, и мы с семьей остались очень довольны. Огромное спасибо за всё, Мурат, береги себя!
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