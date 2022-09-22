Приглашаю в насыщенное путешествие, сочетающее невероятные пейзажи и богатую историю Турции. Вы погуляете по соленому озеру Туз, приобретающем на закате ярко-розовый оттенок. Побываете в настоящем караван-сарае 13 века и услышите о торговых отношениях того времени.

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Описание

Что вас ожидает

Караван-сарай Тепеси Делик Хан

Мы посетим аутентичный постоялый двор, располагавшийся на Великом шелковом пути. На протяжении веков он служил приютом для странствующих купцов. Вы проникнетесь царящей здесь средневековой атмосферой и узнаете много интересного. Я расскажу, как в старину строились предпринимательские отношения, чем торговали на этом отрезке пути, как выглядело внутреннее убранство караван-сарая и по каким правилам он функционировал.

Соленое озеро Туз

Вы увидите второе по величине озеро в Турции. Погуляете по его соленой поверхности и сделаете фантастические фото. На закате озеро приобретает ярко-розовый оттенок — это незабываемое зрелище! Я раскрою, как и когда образовалось озеро, в чем особенности его флоры и фауны, какие легенды с ним связаны и какую роль в экономике страны оно играет. А также: какую косметику производят на его основе и чем она полезна.

Организационные детали