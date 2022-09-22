Из Каппадокии - на соленое озеро Туз

Посетить второе по величине озеро в Турции и заглянуть в старинный караван-сарай

Приглашаю в насыщенное путешествие, сочетающее невероятные пейзажи и богатую историю Турции. Вы погуляете по соленому озеру Туз, приобретающем на закате ярко-розовый оттенок. Побываете в настоящем караван-сарае 13 века и услышите о торговых отношениях того времени.
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
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Описание

Что вас ожидает

Караван-сарай Тепеси Делик Хан

Мы посетим аутентичный постоялый двор, располагавшийся на Великом шелковом пути. На протяжении веков он служил приютом для странствующих купцов. Вы проникнетесь царящей здесь средневековой атмосферой и узнаете много интересного. Я расскажу, как в старину строились предпринимательские отношения, чем торговали на этом отрезке пути, как выглядело внутреннее убранство караван-сарая и по каким правилам он функционировал.

Соленое озеро Туз

Вы увидите второе по величине озеро в Турции. Погуляете по его соленой поверхности и сделаете фантастические фото. На закате озеро приобретает ярко-розовый оттенок — это незабываемое зрелище! Я раскрою, как и когда образовалось озеро, в чем особенности его флоры и фауны, какие легенды с ним связаны и какую роль в экономике страны оно играет. А также: какую косметику производят на его основе и чем она полезна.

Организационные детали

  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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