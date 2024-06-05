1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€570 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €210 за всё до 16 чел.
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€86 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€350 за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур Каппадокии: Гёреме, Подземный город, Долины
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальный тур
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: по понедельникам в 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур Красный Тур: Знаковые места Каппадокии
Откройте мир волшебных ландшафтов Каппадокии, где история и природа сплетаются в уникальный узор
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10.00 до 17.00 в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день с 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Завораживающая Каппадокия
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€100 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- ЕЕкатерина30 мая 2024Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
- ССветлана29 мая 2024Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "На весь день" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 75 до 570 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 741 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Каппадокию на 1 день, гиды Каппадокии подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Каппадокию так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024