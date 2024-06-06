1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме, галерея вулканических камней и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
скидка
30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Индивидуальная
2 часа
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
«Ещё один потрясающий пещерный комплекс, образованный благодаря ветрам и вулканам»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
«Природные красотыГуляя по долине Голубей, вы узнаете о её названии и полюбуетесь панорамами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
«Крепость Ортахисар — образованная тысячелетия назад в результате природных катаклизмов, сегодня она напоминает сказочный замок»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Порой будет казаться, что вы попали в сказку — настолько сюрреалистичны местные пейзажи»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«Во время путешествия по «Красному маршруту» вы откроете главные природные локации национального парка Гёреме и исследуете пещерные поселения Каппадокии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
«Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
«Я заеду за вами в отель на комфортабельном авто и отвезу в живописные места, где нет толп туристов»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
«Уникальные природные образования»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
«Она очаровывает природной красотой и старинными скальными постройками»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
«Самая яркая особенность долины — изваяния природного происхождения, напоминающие печные дымоходы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Церкви и монастырские кельи с тоннелями и многочисленными комнатами: вы исследуете этот лабиринт и восхититесь, как руки человека дополнили творение природы»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
«Город-крепость Учхисар: погрузимся в историю Хеттской цивилизации и полюбуемся пейзажами Каппадокии»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
«Картины, которые вы увидите, природа рисовала «с помощью» вулканической лавы, воды и времени»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €210 за всё до 16 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Здешние скальные образования — это высокие тонкие столбы, туфовые «грибы», треугольные волны и другие фантазии природы»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Групповая
2.5 часа
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
«Перед вами откроются пейзажи, которые не описать словами: фактурные долины с «грибами» из туфа, скалистые ущелья и каменные города»
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€376 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
«Долина Ихлара — огромное цветущее ущелье, не похожее на типичный пейзаж Каппадокии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В этой части съемки вы ощутите аутентичную атмосферу Каппадокии и прикоснетесь к природным стенам, которые были свидетелями истории этой земли»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«В самых живописных местах мы будем делать остановки по 20-30 минут, чтобы вы могли немного прогуляться и пофотографироваться»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Групповая
2 часа
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
«Во время неспешной езды верхом вы полюбуетесь потрясающими пейзажами Красной и Розовой долин»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €50 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в насыщенное путешествие, сочетающее невероятные пейзажи и богатую историю Турции»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
«Согрейтесь с помощью адреналина, катаясь на лыжах и сноуборде на заснеженной вулканической горе Эрджиес»
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
«Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами и нетронутой природой на джипах, которыми управляют опытные водители»
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
«Приглашаем вас открыть для себя три удивительные долины, где переплетаются чудеса природы, романтика и древняя история»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь оригинальными скалами, абрикосовыми садами и виноградниками, насладитесь воздухом и пейзажами и сделаете атмосферные фотографии»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€50 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
€230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Объехать лучшие смотровые площадки и понаблюдать, как поднимаются в небо сотни разноцветных шаров
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Завораживающее место, сокровищница уникальных пейзажей и древних пещер»
Завтра в 10:30
10 июня в 04:30
€116 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€298 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
«Благодаря художественному таланту людей и природным условиям региона, Каппадокия стала важным центром ремесла»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
- ЕЕкатерина30 мая 2024Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Природа и пейзажи»
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