Познавательные экскурсии на природе в Каппадокии

Найдено 31 экскурсия в категории «Природа и пейзажи» в Каппадокии, цены от €50, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
«После отдыха вас ждут панорамы Голубиной долины и Гёреме, галерея вулканических камней и дегустация сухофруктов, сладостей и орехов в лавке фермерских продуктов»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
«Ещё один потрясающий пещерный комплекс, образованный благодаря ветрам и вулканам»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за всё до 2 чел.
Сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
«Природные красотыГуляя по долине Голубей, вы узнаете о её названии и полюбуетесь панорамами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 2 чел.
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
«Крепость Ортахисар — образованная тысячелетия назад в результате природных катаклизмов, сегодня она напоминает сказочный замок»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
55 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Порой будет казаться, что вы попали в сказку — настолько сюрреалистичны местные пейзажи»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
210 за человека
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
«Во время путешествия по «Красному маршруту» вы откроете главные природные локации национального парка Гёреме и исследуете пещерные поселения Каппадокии, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
«Вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
«Я заеду за вами в отель на комфортабельном авто и отвезу в живописные места, где нет толп туристов»
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270257 за человека
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
«Уникальные природные образования»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
270 за всё до 2 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
«Она очаровывает природной красотой и старинными скальными постройками»
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
«Самая яркая особенность долины — изваяния природного происхождения, напоминающие печные дымоходы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Церкви и монастырские кельи с тоннелями и многочисленными комнатами: вы исследуете этот лабиринт и восхититесь, как руки человека дополнили творение природы»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
289 за всё до 4 чел.
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
«Город-крепость Учхисар: погрузимся в историю Хеттской цивилизации и полюбуемся пейзажами Каппадокии»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
«Картины, которые вы увидите, природа рисовала «с помощью» вулканической лавы, воды и времени»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Здешние скальные образования — это высокие тонкие столбы, туфовые «грибы», треугольные волны и другие фантазии природы»
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
«Перед вами откроются пейзажи, которые не описать словами: фактурные долины с «грибами» из туфа, скалистые ущелья и каменные города»
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
«Долина Ихлара — огромное цветущее ущелье, не похожее на типичный пейзаж Каппадокии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
347 за всё до 6 чел.
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«В этой части съемки вы ощутите аутентичную атмосферу Каппадокии и прикоснетесь к природным стенам, которые были свидетелями истории этой земли»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
«В самых живописных местах мы будем делать остановки по 20-30 минут, чтобы вы могли немного прогуляться и пофотографироваться»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Групповая
2 часа
17 отзывов
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
«Во время неспешной езды верхом вы полюбуетесь потрясающими пейзажами Красной и Розовой долин»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 50 за человека
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
«Приглашаю в насыщенное путешествие, сочетающее невероятные пейзажи и богатую историю Турции»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
«Согрейтесь с помощью адреналина, катаясь на лыжах и сноуборде на заснеженной вулканической горе Эрджиес»
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Сафари-тур на джипах в Каппадокии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
«Вы будете наслаждаться потрясающими видами, красивыми долинами и нетронутой природой на джипах, которыми управляют опытные водители»
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
«Приглашаем вас открыть для себя три удивительные долины, где переплетаются чудеса природы, романтика и древняя история»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Конная прогулка по Каппадокии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь оригинальными скалами, абрикосовыми садами и виноградниками, насладитесь воздухом и пейзажами и сделаете атмосферные фотографии»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
50 за человека
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
230 за всё до 2 чел.
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Объехать лучшие смотровые площадки и понаблюдать, как поднимаются в небо сотни разноцветных шаров
Начало: У вашего отеля в Гёреме
«Завораживающее место, сокровищница уникальных пейзажей и древних пещер»
Завтра в 10:30
10 июня в 04:30
116 за всё до 4 чел.
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350298 за всё до 5 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
«Благодаря художественному таланту людей и природным условиям региона, Каппадокия стала важным центром ремесла»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342257 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
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    насыщенный, но было невероятно интересно и легко, Мурат менял маршрут в зависимости от ситуации и мы везде были практически одни без толп туристов, прошли подземный город, побывали в древних храмах, прошли по ущелью. По итогу совсем не устали, а только зарядились энергией от красот Каппадокии. Однозначно рекомендуем, очень легко с гидом, отличный водитель, все очень комфортно и интересно

    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
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    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
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    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
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    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
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    посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.

    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Полёт мечты над Каппадокией
  3. По Каппадокии на винтажных электромопедах
  4. Сокровища Южной Каппадокии
  5. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
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