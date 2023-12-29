Посетить малоизвестные достопримечательности сказочного региона на автомобильной экскурсии
Вы увидите дымоходы в форме грибов, посетите древние (но отлично сохранившиеся!) монастыри и поразитесь устройству подземного города, в котором есть всё — от вентиляции до виноделен и церквей.
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Описание
Что вас ожидает
Монастырь Гюмюшлер. Это одно из самых красивых и хорошо сохранившихся произведений византийского искусства в Анатолии. Фрески на стенах, погребальная камера, защитные сооружения, поселения, вырытые в скальной породе — всё это говорит о том, что давным-давно этот монастырь был важным религиозным центром.
Монастырь Кая. Датируется 8 веком до нашей эры. Внутри тоже отлично сохранились древние фрески. Расскажу вам, что они иллюстрируют.
Подземный город Чаердак. Его основали христиане, спасавшиеся от преследований римских солдат. Они выдолбили в породе целых 4 этажа с вентиляционными шахтами, складами с припасами, винодельнями, церквями, монастырями, колодцами, туалетами и конференц-залами.
Музей под открытым небом Гюльшехир. Эти сказочные дымоходы в форме грибов не имеют аналогов! Мы прогуляемся по долине и детально рассмотрим их. А также поговорим об истории: есть версия, что в ходе археологических раскопок в этом месте обнаружили большое количество римских артефактов.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты, вода, оплата парковки
- Отдельно оплачивается обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города Гёреме
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.