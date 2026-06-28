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Загадочная Каппадокия

Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Каппадокия - это не просто регион Турции, это целый мир, полный тайн и загадок.

Представьте себе место, где история оживает в каждом камне, где под землей скрываются целые города, а над
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землей возвышаются сказочные дымоходы.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с древними монастырями, украшенными византийскими фресками, исследуете подземные города, созданные христианами в поисках убежища, и прогуляетесь по музею под открытым небом, где каждый камень рассказывает свою историю.

Это путешествие станет настоящим приключением в мир древних цивилизаций и удивительных природных явлений

5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические памятники
  • 🗿 Древние монастыри с фресками
  • 🏰 Подземные города
  • 🚐 Комфортабельный транспорт
  • 💧 Включены услуги гида и вода
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия

Что можно увидеть

  • Монастырь Гюмюшлер
  • Монастырь Кая
  • Подземный город Чаердак
  • Музей под открытым небом Гюльшехир

Описание экскурсии

Монастырь Гюмюшлер. Это одно из самых красивых и хорошо сохранившихся произведений византийского искусства в Анатолии. Фрески на стенах, погребальная камера, защитные сооружения, поселения, вырытые в скальной породе — всё это говорит о том, что давным-давно этот монастырь был важным религиозным центром.

Монастырь Кая. Датируется 8 веком нашей эры. Внутри тоже отлично сохранились древние фрески. Расскажу вам, что они иллюстрируют.

Подземный город Чаердак. Его основали христиане, спасавшиеся от преследований римских солдат. Они выдолбили в породе целых 4 этажа с вентиляционными шахтами, складами с припасами, винодельнями, церквями, монастырями, колодцами, туалетами и конференц-залами.

Музей под открытым небом Гюльшехир. Эти сказочные дымоходы в форме грибов не имеют аналогов! Мы прогуляемся по долине и детально рассмотрим их. А также поговорим об истории: есть версия, что в ходе археологических раскопок в этом месте обнаружили большое количество римских артефактов.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вода, оплата парковки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в монастырь Гюмюшлер — €3 с человека
  • Вход в монастырь Кая — €3 с человека
  • Вход в подземный город Чаердак — около €3 с человека
  • Музей под открытым небом Гюльшехир — €1,5 с человека
  • Обед по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гореме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат
Мурат — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1282 туристов
Я родился в Каппадокии, жил в Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма
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Турции. Провожу туры по всей Каппадокии, представляю своё агентство, в котором работают лицензированные гиды с историческим образованием. С радостью покажем вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажем о них самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Елена
С первой минуты Мурат погрузил нас в удивительную атмосферу этого края. Экскурсия «Загадочная Каппадокия» превзошла все ожидания. Мы чувствовали себя настоящими первооткрывателями, когда спускались в таинственные глубины подземного города, бродили
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по кельям древних монастырей, высеченных в скалах, и замирали от восторга, гуляя по знаменитому музею под открытым небом.

Мурат не просто показывал нам достопримечательности, он оживлял историю, и Каппадокия открывалась нам с самых невероятных сторон. Мы уносим с собой целый альбом фантастических фотографий и тёплые воспоминания об этом волшебном дне. Огромное спасибо за профессионализм, потрясающие истории и невероятные эмоции! Настоятельно рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящее чудо света!

С первой минуты Мурат погрузил нас в удивительную атмосферу этого края. Экскурсия «Загадочная Каппадокия» превзошла все
С первой минуты Мурат погрузил нас в удивительную атмосферу этого края. Экскурсия «Загадочная Каппадокия» превзошла все
С первой минуты Мурат погрузил нас в удивительную атмосферу этого края. Экскурсия «Загадочная Каппадокия» превзошла все
С первой минуты Мурат погрузил нас в удивительную атмосферу этого края. Экскурсия «Загадочная Каппадокия» превзошла все
С первой минуты Мурат погрузил нас в удивительную атмосферу этого края. Экскурсия «Загадочная Каппадокия» превзошла все
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Лада
Наша группа посетила Каппадокию в октябре 2025 года. Все в восхищении от гида Догана и его умения общаться, разговаривать по-русски почти без акцента. Было комфортно, познавательно и насыщенно. Спасибо!
Наша группа посетила Каппадокию в октябре 2025 года. Все в восхищении от гида Догана и его
Наша группа посетила Каппадокию в октябре 2025 года. Все в восхищении от гида Догана и его
Наша группа посетила Каппадокию в октябре 2025 года. Все в восхищении от гида Догана и его
Наша группа посетила Каппадокию в октябре 2025 года. Все в восхищении от гида Догана и его
Наша группа посетила Каппадокию в октябре 2025 года. Все в восхищении от гида Догана и его
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Д
Великолепная экскурсия, познавательная. Гид - очень вежливый, интеллигентный с невероятным кругозором. Поездка прошла в невероятном комфорте. спасибо большое!
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Неля
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Организация выше всяких похвал! Микроавтобус максимально комфортный, вода безлимитно. На обед
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заезжали на форелевую ферму, форель готовят отлично!
Гид Мурат профессиональный и гостеприимный. Очень интересно рассказывает про исторические обьекты, а также про жизнь в Каппадокии в наши дни. Мы взяли у него и другую экскурсию на целый день в Ихлару, причём пожеланий к маршруту было много, Мурат учёл все.
Гида смело рекомендую на любой экскурсии! А уж на таком необычном маршруте тем более!

Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
Загадочная Каппадокия - отличная экскурсия! Побывали в не совсем туристических местах, узнали много нового и интересного! И без толп туристов!
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Е
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности - во всем чувствуется отличная профессиональная подготовка. Помимо исторического и искусствоведческого материала Мурат замечательно знает
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всё о местной жизни, может посоветовать куда пойти в разных случаях. Особо отмечу обед - он тоже был превосходный! Огромное спасибо за прекрасную экскурсию, горячо рекомендую экскурсии Мурата всем интересующимся волшебной Каппадокией!

Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -+1
Мурат - прекрасный экскурсовод и организатор экскурсии, рассказал много интересного о Каппадокии, показал потрясающие достопримечательности -
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О
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию получили без занудства), живая подача. Маршрут хорошо построен, хорошая комбинация основных видовых локаций и небольших интерактивов. Вкусный и необычный фисташковый кофе, короткая винная дегустация, любопытная керамическая мастерская (хоть мы уже были до это не в одной керамической мастерской). Настоятельно рекомендуем для знакомства в Каппадокией.
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию+1
Мурат - обаятельный и внимательный гид. Достаточно информативно (обширную историко-культурную справку мы не запрашивали, основную информацию
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