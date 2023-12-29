Загадочная Каппадокия
Индивидуальная экскурсия в Каппадокии

Посетить малоизвестные достопримечательности сказочного региона на автомобильной экскурсии

В Каппадокии кажется, что вы попали в отдельную волшебную страну, не похожую на всю остальную Турцию. Я открою для вас тайные уголки региона — такие, куда не возят туристов.

Вы увидите дымоходы в форме грибов, посетите древние (но отлично сохранившиеся!) монастыри и поразитесь устройству подземного города, в котором есть всё — от вентиляции до виноделен и церквей.
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Загадочная Каппадокия
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Гюмюшлер. Это одно из самых красивых и хорошо сохранившихся произведений византийского искусства в Анатолии. Фрески на стенах, погребальная камера, защитные сооружения, поселения, вырытые в скальной породе — всё это говорит о том, что давным-давно этот монастырь был важным религиозным центром.

Монастырь Кая. Датируется 8 веком до нашей эры. Внутри тоже отлично сохранились древние фрески. Расскажу вам, что они иллюстрируют.

Подземный город Чаердак. Его основали христиане, спасавшиеся от преследований римских солдат. Они выдолбили в породе целых 4 этажа с вентиляционными шахтами, складами с припасами, винодельнями, церквями, монастырями, колодцами, туалетами и конференц-залами.

Музей под открытым небом Гюльшехир. Эти сказочные дымоходы в форме грибов не имеют аналогов! Мы прогуляемся по долине и детально рассмотрим их. А также поговорим об истории: есть версия, что в ходе археологических раскопок в этом месте обнаружили большое количество римских артефактов.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты, вода, оплата парковки
  • Отдельно оплачивается обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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