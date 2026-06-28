Каппадокия - это не просто регион Турции, это целый мир, полный тайн и загадок.Представьте себе место, где история оживает в каждом камне, где под землей скрываются целые города, а над

землей возвышаются сказочные дымоходы. Во время этой экскурсии вы познакомитесь с древними монастырями, украшенными византийскими фресками, исследуете подземные города, созданные христианами в поисках убежища, и прогуляетесь по музею под открытым небом, где каждый камень рассказывает свою историю. Это путешествие станет настоящим приключением в мир древних цивилизаций и удивительных природных явлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Гюмюшлер. Это одно из самых красивых и хорошо сохранившихся произведений византийского искусства в Анатолии. Фрески на стенах, погребальная камера, защитные сооружения, поселения, вырытые в скальной породе — всё это говорит о том, что давным-давно этот монастырь был важным религиозным центром.

Монастырь Кая. Датируется 8 веком нашей эры. Внутри тоже отлично сохранились древние фрески. Расскажу вам, что они иллюстрируют.

Подземный город Чаердак. Его основали христиане, спасавшиеся от преследований римских солдат. Они выдолбили в породе целых 4 этажа с вентиляционными шахтами, складами с припасами, винодельнями, церквями, монастырями, колодцами, туалетами и конференц-залами.

Музей под открытым небом Гюльшехир. Эти сказочные дымоходы в форме грибов не имеют аналогов! Мы прогуляемся по долине и детально рассмотрим их. А также поговорим об истории: есть версия, что в ходе археологических раскопок в этом месте обнаружили большое количество римских артефактов.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном минивэне Mercedes Sprinter или Mercedes Vito

В стоимость включено: трансфер, услуги гида, вода, оплата парковки

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы