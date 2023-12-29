В Каппадокии кажется, что вы попали в отдельную волшебную страну, не похожую на всю остальную Турцию. Я открою для вас тайные уголки региона — такие, куда не возят туристов. Вы увидите дымоходы в форме грибов, посетите древние (но отлично сохранившиеся!) монастыри и поразитесь устройству подземного города, в котором есть всё — от вентиляции до виноделен и церквей.

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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Гюмюшлер. Это одно из самых красивых и хорошо сохранившихся произведений византийского искусства в Анатолии. Фрески на стенах, погребальная камера, защитные сооружения, поселения, вырытые в скальной породе — всё это говорит о том, что давным-давно этот монастырь был важным религиозным центром.

Монастырь Кая. Датируется 8 веком до нашей эры. Внутри тоже отлично сохранились древние фрески. Расскажу вам, что они иллюстрируют.

Подземный город Чаердак. Его основали христиане, спасавшиеся от преследований римских солдат. Они выдолбили в породе целых 4 этажа с вентиляционными шахтами, складами с припасами, винодельнями, церквями, монастырями, колодцами, туалетами и конференц-залами.

Музей под открытым небом Гюльшехир. Эти сказочные дымоходы в форме грибов не имеют аналогов! Мы прогуляемся по долине и детально рассмотрим их. А также поговорим об истории: есть версия, что в ходе археологических раскопок в этом месте обнаружили большое количество римских артефактов.

Организационные детали