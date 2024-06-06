Экскурсии проходящие только летом в Каппадокии

Найдено 62 экскурсии в категории «Летние» в Каппадокии, цены от €14, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
165 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 за человека
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за всё до 2 чел.
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 2 чел.
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
43 отзыва
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
170 за человека
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
55 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
210 за человека
Волшебные долины Каппадокии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Каппадокии (аэропорт Невшехир)
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
2 отзыва
Индивидуальный трансфер из аэропорта Невшехир в Каппадокии
Водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и доставит по нужному адресу. Поможет с багажом и ответит на все вопросы о Каппадокии
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
50 за всё до 3 чел.
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270257 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 5 чел.
Северная Каппадокия - красоты древней Турции
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
310 за всё до 6 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210189 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
270 за всё до 2 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
570 за всё до 6 чел.
Пикник на рассвете в Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от 120 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Каппадокию за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Влюбиться в Каппадокию за 1 день: Долины, Гончарство, Вино
Откройте для себя чарующую Каппадокию: создайте глиняный горшок, насладитесь видами с крепости Учхисар и попробуйте местное вино
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
295 за всё до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
289 за всё до 4 чел.
Загадочная Каппадокия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
По северной Каппадокии - с местным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321257 за всё до 10 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
347 за всё до 6 чел.
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за человека
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Пикник на закате в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
115 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
4 отзыва
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Фотосессия - необходимый элемент путешествия по Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
9 отзывов
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
202 за всё до 2 чел.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
    читать дальше

    насыщенный, но было невероятно интересно и легко, Мурат менял маршрут в зависимости от ситуации и мы везде были практически одни без толп туристов, прошли подземный город, побывали в древних храмах, прошли по ущелью. По итогу совсем не устали, а только зарядились энергией от красот Каппадокии. Однозначно рекомендуем, очень легко с гидом, отличный водитель, все очень комфортно и интересно

    Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии вОчень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в
  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
    читать дальше

    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • П
    Павел
    5 июня 2024
    Южная и северная Каппадокия за 1 день
    Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
    читать дальше

    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
    читать дальше

    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
    читать дальше

    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
    читать дальше

    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Полёт мечты над Каппадокией
  3. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  4. По Каппадокии на винтажных электромопедах
  5. Все краски Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Летние" можно забронировать 62 экскурсии от 14 до 570 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1549 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 62 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «Летние», 1549 ⭐ отзывов, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам