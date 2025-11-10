Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя магию Каппадокии на квадроцикле! Под руководством профессионального инструктора вы пройдете по самым живописным тропам региона, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами.



Долины, скрытые от глаз большинства туристов, великолепные виды на знаменитые скальные образования и увлекательная езда по пересеченной местности — все это станет частью вашего приключения.

VIAVIA TRAVEL Ваш гид в Каппадокии Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 1 час €27 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 15:30

Описание экскурсии Ощутите настоящую магию Каппадокии, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах! Безопасность и комфорт Перед началом вас ждет вводный инструктаж, где профессиональный инструктор объяснит все нюансы управления квадроциклом. Даже если это ваш первый опыт, вы быстро освоитесь и будете готовы к приключению. Захватывающие маршруты Ваш маршрут пройдет через самые живописные долины региона: Долину мечей, Долину роз и Долину любви. Узкие тропы, холмы и грунтовые дороги позволят насладиться красотой окружающей природы. Панорамные виды На протяжении маршрута вы сделаете остановки в лучших локациях, чтобы полюбоваться уникальными скальными образованиями и сделать яркие фото на память. Для всех желающих Неважно, ищете ли вы экстрим или просто хотите расслабиться — этот тур создан для всех, кто хочет насладиться духом приключений в сочетании с удивительными пейзажами. Квадроциклы в Каппадокии — это свобода, драйв и впечатления, которые останутся с вами навсегда! Важная информация: Недоступно для инвалидных колясок. Не рекомендуется путешественникам с проблемами спины. Не рекомендуется беременным путешественницам. Недоступно, если есть проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания. Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки. Дети в возрасте от 5 до 16 лет могут присоединиться к экскурсии в качестве пассажиров в сопровождении родителей. Не допускаются дети младше 5 лет. Не рекомендуется для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату