Откройте для себя магию Каппадокии на квадроцикле! Под руководством профессионального инструктора вы пройдете по самым живописным тропам региона, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами.
Долины, скрытые от глаз большинства туристов, великолепные виды на знаменитые скальные образования и увлекательная езда по пересеченной местности — все это станет частью вашего приключения.
Описание экскурсииОщутите настоящую магию Каппадокии, отправившись в увлекательное путешествие на квадроциклах! Безопасность и комфорт Перед началом вас ждет вводный инструктаж, где профессиональный инструктор объяснит все нюансы управления квадроциклом. Даже если это ваш первый опыт, вы быстро освоитесь и будете готовы к приключению. Захватывающие маршруты Ваш маршрут пройдет через самые живописные долины региона: Долину мечей, Долину роз и Долину любви. Узкие тропы, холмы и грунтовые дороги позволят насладиться красотой окружающей природы. Панорамные виды На протяжении маршрута вы сделаете остановки в лучших локациях, чтобы полюбоваться уникальными скальными образованиями и сделать яркие фото на память. Для всех желающих Неважно, ищете ли вы экстрим или просто хотите расслабиться — этот тур создан для всех, кто хочет насладиться духом приключений в сочетании с удивительными пейзажами. Квадроциклы в Каппадокии — это свобода, драйв и впечатления, которые останутся с вами навсегда! Важная информация: Недоступно для инвалидных колясок. Не рекомендуется путешественникам с проблемами спины. Не рекомендуется беременным путешественницам. Недоступно, если есть проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания. Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки. Дети в возрасте от 5 до 16 лет могут присоединиться к экскурсии в качестве пассажиров в сопровождении родителей. Не допускаются дети младше 5 лет. Не рекомендуется для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Шлем
- Очки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Недоступно для инвалидных колясок. Не рекомендуется путешественникам с проблемами спины. Не рекомендуется беременным путешественницам. Недоступно
- Если есть проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания. Путешественники должны иметь умеренный уровень физической подготовки. Дети в возрасте от 5 до 16 лет могут присоединиться к экскурсии в качестве пассажиров в сопровождении родителей. Не допускаются дети младше 5 лет. Не рекомендуется для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
