Групповые экскурсии Каппадокии

Найдено 32 экскурсии в категории «Групповые» в Каппадокии, цены от €11, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зелёный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
234 отзыва
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
165 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 за человека
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
69 отзывов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
75 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
43 отзыва
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
170 за человека
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
55 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
210 за человека
Открыть Северную Каппадокию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
75 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
86 за человека
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за человека
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
23 отзыва
Воздушное путешествие над Каппадокией: полет на шаре с видами сказки
Подарите себе чарующий рассвет над Каппадокией, паря в небе на воздушном шаре среди величественных скал
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
329 за человека
Красный тур: Сказочная Каппадокия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
41 отзыв
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 30 за человека
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
Групповая
1 час
22 отзыва
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери или Невшехир
Расписание: См. расписание
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
11.96 за человека
Зеленый тур: Древнее подземелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
17 отзывов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Полёт на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
3 отзыва
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
300 за человека
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Групповая
2 часа
17 отзывов
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 50 за человека
На воздушном шаре над Каппадокией
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
329 за человека
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
39 за человека
Церемония Дервиша
Мини-группа
1 час
Церемония Дервиша
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
40 за человека
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
120 за человека
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Полет на воздушном шаре в долине Соганлы на рассвете
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
300 за человека
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
65 за человека
Турецкая баня хамам в Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
95 за человека
Экскурсия по Зелёным Долинам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
100 за человека
Конная прогулка по Каппадокии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
    читать дальше

    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Открыть Северную Каппадокию
    Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
    читать дальше

    Организовано все было хорошо. Маршрут грамотно составлен, все успели и при этом никуда не спешили. Было много локаций с великолепными видами и при этом небольшие переезды. Екатерина рассказала очень много об истории этого прекрасного места. Узнали для для себя много нового. Обед был вкусный с большим количеством разнообразных блюд. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время.

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Зелёный тур по Каппадокии
    Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
  • E
    Evgenia
    24 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
    читать дальше

    готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!

  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
  • A
    Alla
    22 мая 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
    Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Зелёный тур по Каппадокии
  2. Полёт мечты над Каппадокией
  3. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  4. Красный тур по Каппадокии
  5. Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Групповые" можно забронировать 32 экскурсии от 11 до 380 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1192 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Каппадокии из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Каппадокии по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам