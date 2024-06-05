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По популярности
Групповая
9 часов
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
скидка
30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Групповая
2 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€14 за человека
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€75 за человека
Групповая
1 час
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
€170 за человека
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€210 за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€86 за человека
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Групповая
2.5 часа
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€376 за человека
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Групповая
1 час
Воздушное путешествие над Каппадокией: полет на шаре с видами сказки
Подарите себе чарующий рассвет над Каппадокией, паря в небе на воздушном шаре среди величественных скал
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€329 за человека
Групповая
12 часов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €30 за человека
Групповая
1 час
Расписание: См. расписание
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€11.96 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Групповая
1 час
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€300 за человека
Групповая
2 часа
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €50 за человека
Групповая
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€329 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€39 за человека
Мини-группа
1 час
Церемония Дервиша
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€40 за человека
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€120 за человека
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€300 за человека
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€65 за человека
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€60 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€95 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€100 за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- ООльга5 июня 2024Понравилось Особенно подземный город. Группа была смешанная (русско-англоязычная), гид-водитель был один с дубляжем информации на двух языках. Не напрягало, хотя рассчитывали на отдельного русскоговорящего гида. Все показали, рассказали, покормили. Маршрут красивый. Остались в целом довольны.
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
- ССветлана29 мая 2024Были на экскурсии с Сулейманом. В целом все понравилось, организация экскурсии хорошая
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии с гидом Мариной. Очень понравилось и содержание экскурсии, и рассказ - Марина очень много рассказала и об истории Каппадокии в целом, и о посещенных местах в частности. Однозначно рекомендую!
- EEvgenia24 мая 2024Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
- AAnna23 мая 2024Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
- AAlla22 мая 2024Благодарю гида Юсуфа за интересную экскурсию, хорошее настроение и отличные фото. В Каппадокии брала все экскурсии у этой команды — полностью довольна. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Групповые»
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