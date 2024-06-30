1 чел.
По популярности
скидка
40%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
4 июля в 04:00
5 июля в 04:00
229€138 за человека
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
4 июля в 04:00
5 июля в 04:00
€129 за человека
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Групповая
7 часов
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
3 июля в 10:30
4 июля в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€86 за человека
Групповая
2.5 часа
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
3 июля в 05:30
4 июля в 05:30
€376 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€210 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 18:30
4 июля в 18:30
€115 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
3 июля в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€380 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от €120 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине: индивидуальная экскурсия
Розовая долина в Каппадокии: 5 км пешком, три византийские церкви, крепость Ортахисар и закат среди розовых скал. Экскурсия для активных туристов
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€263 за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€85 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €30 за человека
Групповая
12 часов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€85 за человека
Групповая
2 часа
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€114 за человека
Индивидуальная
2 часа
Каппадокия: Магическое предложение в Долине Любви с восходом и шарами
Сделайте предложение руки и сердца незабываемым среди волшебных пейзажей Каппадокии и взлетающих шаров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€199 за человека
Билеты
2 часа
Турецкое ночное шоу в Каппадокии: традиционные танцы и угощения
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с билетом на Турецкое ночное шоу. Живая музыка, танцы и угощения ждут вас
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€49 за билет
Индивидуальная
1 час
Парапланерный полет в Каппадокии: взгляд с небес на долину чудес
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над волшебными пейзажами Каппадокии на параплане
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Мини-группа
1 час
Церемония Дервиша
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€40 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€230 за человека
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур Красный Тур: Знаковые места Каппадокии
Откройте мир волшебных ландшафтов Каппадокии, где история и природа сплетаются в уникальный узор
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10.00 до 17.00 в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
3 июля в 04:00
4 июля в 04:00
€300 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€95 за человека
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
300€255 за человека
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€65 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день с 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€90 за человека
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная прогулка на верблюдах по историческим местам Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого, выбрав прогулку на верблюдах с видами на величественную Каппадокию
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Все прошло хорошо, вовремя забрали из отеля, потом посадили на лошадей и по маршруту друг за другом пошли, останавливались сделать фото.
- ААнна28 июня 2024Отличная организация экскурсии! Получили волшебные эмоции и впечатления! Отличный пилот Дэвид 👍 Рассказывал где летим, шутил все время. Летали вместо 50 мин почти 1,5 часа. По прилету угостили безалкогольным шампанским. Полет запомнится надолго!
- ООльга28 июня 2024Полет на шаре прошел хорошо. Приехали в отель, забрали и отвезли на место. 50% денег через трипстер, 50% попросили отнести в офис в Гереме. Так как мы остановились в Гереме, офис от нас был недалеко. Очень классное зрелище и ощущения. Рекомендую.
- ААлексей24 июня 2024Спасибо организатором за отличный полет на воздушном шаре в Кападокии. Татьяна была на связи в вотсапе. Отвечала на все вопросы. Оплатил вторую часть денег уже после полета. Когда вернулись с экскурсии и поспали. Рекомендую всем! Лучшая цена. Отличное качество 👍
- ААсия24 июня 2024Доброго дня всем) Доган просто молодец) Очень много знает и хорошо объясняет, ответил на все наши вопросы. Мы были с маленьким ребёнком.. и
- ККристина18 июня 2024Мы с мужем остались очень довольны этой экскурсией. Гид забрал нас из отеля на комфортабельном минивэне, маршрут организован очень интересно,
- ЕЕлена14 июня 2024Фотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видео просто бомба,спасибо огромное
- ННаталья12 июня 2024Огромное спасибо Екатерине за организацию прекрасной экскурсии на шаре.
- ИИя12 июня 2024Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!
- РРоман11 июня 2024Катерина best гид во всей Турции!!! Даже в 4 утра отвечает и делает сюрпризы! Ездили на день рождение! 10 баллов, жаль у трипстера только 5😆
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июле 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "От вашего отеля" можно забронировать 52 экскурсии от 30 до 450 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 775 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 52 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 775 ⭐ отзывов, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь