О Ольга Конная прогулка по Каппадокии Все прошло хорошо, вовремя забрали из отеля, потом посадили на лошадей и по маршруту друг за другом пошли, останавливались сделать фото.

А Анна Полёт мечты над Каппадокией Отличная организация экскурсии! Получили волшебные эмоции и впечатления! Отличный пилот Дэвид 👍 Рассказывал где летим, шутил все время. Летали вместо 50 мин почти 1,5 часа. По прилету угостили безалкогольным шампанским. Полет запомнится надолго!

О Ольга Полёт мечты над Каппадокией Полет на шаре прошел хорошо. Приехали в отель, забрали и отвезли на место. 50% денег через трипстер, 50% попросили отнести в офис в Гереме. Так как мы остановились в Гереме, офис от нас был недалеко. Очень классное зрелище и ощущения. Рекомендую.

А Алексей Полёт мечты над Каппадокией Спасибо организатором за отличный полет на воздушном шаре в Кападокии. Татьяна была на связи в вотсапе. Отвечала на все вопросы. Оплатил вторую часть денег уже после полета. Когда вернулись с экскурсии и поспали. Рекомендую всем! Лучшая цена. Отличное качество 👍

А Асия Каппадокия - любовь с первого взгляда читать дальше он смог подстроиться под наш режим. . машина была тоже отличная супер Мы с мужем гуляли ходили везде. . а дети были в машине с телефонами))) то есть спокойно оставляли детей в машине с водителем. Водитель тоже красавчик) Мне кажется, всё что можно было посмотреть- Мы всё захватили)) благодарю))) если вернёмся то только к Догану) Доброго дня всем) Доган просто молодец) Очень много знает и хорошо объясняет, ответил на все наши вопросы. Мы были с маленьким ребёнком.. и

К Кристина Прогулка по Розовой долине читать дальше всё продумано до мелочей. После завершения пешей прогулки нас отвезли на закат, я не могу описать всю ту красоту, которую мы видели. Выбрали именно эту экскурсию, чтобы можно было и узнать о Каппадокии и попасть на закат. Гид Доган очень хорошо владеет русским языком, объясняет интересно и понятно. Сразу чувствуется, что он хорошо владеет информацией о своём регионе. Он всегда на связи, что не мало важно, учёл все наши пожелания. Большое спасибо за такую интересную прогулку и незабываемые впечатления. Всем рекомендую Мы с мужем остались очень довольны этой экскурсией. Гид забрал нас из отеля на комфортабельном минивэне, маршрут организован очень интересно,

Е Елена Яркая фотосессия в Каппадокии Фотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видео просто бомба,спасибо огромное

Н Наталья Каппадокия: рассвет на воздушном шаре Огромное спасибо Екатерине за организацию прекрасной экскурсии на шаре.

И Ия Красный тур по Каппадокии Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!