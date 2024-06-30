Экскурсии от вашего отеля в Каппадокии

Найдено 52 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Каппадокии, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
40%
Групповая
1 час
409 отзывов
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
4 июля в 04:00
5 июля в 04:00
229138 за человека
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
57 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
4 июля в 04:00
5 июля в 04:00
129 за человека
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Красный тур по Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
71 отзыв
Красный тур по Каппадокии: долины, пещеры, скальные церкви
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с нашим Красным туром. Вас ждут захватывающие пейзажи, древние пещеры и уникальные скальные церкви
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
75 за человека
Северная Каппадокия. Поездка в «страну фей»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
3 июля в 10:30
4 июля в 10:30
270 за всё до 2 чел.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
6 чудес Каппадокии: красный маршрут
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
86 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:30
3 июля в 05:30
4 июля в 05:30
376 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
210 за человека
Пикник на закате в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
3 июля в 18:30
4 июля в 18:30
115 за человека
Каппадокия: шедевр человека и природы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
289 за всё до 4 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
3 июля в 16:00
50 за человека
Другая Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
347 за всё до 6 чел.
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
380 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
3 июля в 06:00
4 июля в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Пикник на рассвете в Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от 120 за всё до 10 чел.
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
244 за всё до 2 чел.
Каппадокия - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
320256 за всё до 5 чел.
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прогулка по Розовой долине: индивидуальная экскурсия
Розовая долина в Каппадокии: 5 км пешком, три византийские церкви, крепость Ортахисар и закат среди розовых скал. Экскурсия для активных туристов
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350263 за всё до 5 чел.
Зеленый тур: Древнее подземелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
17 отзывов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
85 за человека
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
41 отзыв
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 30 за человека
Красный тур: Сказочная Каппадокия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
85 за человека
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Групповая
2 часа
17 отзывов
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 50 за человека
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
114 за человека
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Каппадокия: Магическое предложение в Долине Любви с восходом и шарами
Сделайте предложение руки и сердца незабываемым среди волшебных пейзажей Каппадокии и взлетающих шаров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
199 за человека
Турецкое ночное шоу
Билеты
2 часа
1 отзыв
Турецкое ночное шоу в Каппадокии: традиционные танцы и угощения
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с билетом на Турецкое ночное шоу. Живая музыка, танцы и угощения ждут вас
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый вечер с 21:00 до 23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
49 за билет
Захватывающий полет на параплане
🪂 На параплане
Индивидуальная
1 час
Парапланерный полет в Каппадокии: взгляд с небес на долину чудес
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над волшебными пейзажами Каппадокии на параплане
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Церемония Дервиша
Мини-группа
1 час
Церемония Дервиша
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
40 за человека
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Из Каппадокии - на соленое озеро Туз
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Из Каппадокии на соленое озеро Туз: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Каппадокии к соленому озеру Туз, где история и природа переплетаются в одно целое
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Фото-тур в Каппадокии
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
230 за человека
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за человека
Индивидуальный тур по самым популярным локациям Каппадокии (Красный Тур)
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур Красный Тур: Знаковые места Каппадокии
Откройте мир волшебных ландшафтов Каппадокии, где история и природа сплетаются в уникальный узор
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10.00 до 17.00 в любое время
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
450 за всё до 5 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: У вашей гостиницы
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
300 за всё до 5 чел.
Предложение руки и сердца в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
3 июля в 04:00
4 июля в 04:00
300 за всё до 2 чел.
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Мини-группа
3.5 часа
Вкусы Каппадокии: гастрономический мастер-класс в группе
Приготовить блюда местной кухни и отведать их в аутентичном ресторанчике
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30 и 15:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
95 за человека
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Полет на воздушном шаре в долине Соганлы на рассвете
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
300255 за человека
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
65 за человека
Экскурсия на вырубленный в скалах монастырь Селиме (Зеленый тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день с 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
90 за человека
Турецкая баня хамам в Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Греческая Каппадокия: индивидуальный тур по синему маршруту
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Прогулка на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная прогулка на верблюдах по историческим местам Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого, выбрав прогулку на верблюдах с видами на величественную Каппадокию
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Конная прогулка по Каппадокии
    Все прошло хорошо, вовремя забрали из отеля, потом посадили на лошадей и по маршруту друг за другом пошли, останавливались сделать фото.
  • А
    Анна
    28 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Отличная организация экскурсии! Получили волшебные эмоции и впечатления! Отличный пилот Дэвид 👍 Рассказывал где летим, шутил все время. Летали вместо 50 мин почти 1,5 часа. По прилету угостили безалкогольным шампанским. Полет запомнится надолго!
  • О
    Ольга
    28 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Полет на шаре прошел хорошо. Приехали в отель, забрали и отвезли на место. 50% денег через трипстер, 50% попросили отнести в офис в Гереме. Так как мы остановились в Гереме, офис от нас был недалеко. Очень классное зрелище и ощущения. Рекомендую.
    Полет на шаре прошел хорошо. Приехали в отель, забрали и отвезли на место. 50% денег черезПолет на шаре прошел хорошо. Приехали в отель, забрали и отвезли на место. 50% денег черезПолет на шаре прошел хорошо. Приехали в отель, забрали и отвезли на место. 50% денег через
  • А
    Алексей
    24 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Спасибо организатором за отличный полет на воздушном шаре в Кападокии. Татьяна была на связи в вотсапе. Отвечала на все вопросы. Оплатил вторую часть денег уже после полета. Когда вернулись с экскурсии и поспали. Рекомендую всем! Лучшая цена. Отличное качество 👍
    Спасибо организатором за отличный полет на воздушном шаре в Кападокии. Татьяна была на связи в вотсапеСпасибо организатором за отличный полет на воздушном шаре в Кападокии. Татьяна была на связи в вотсапеСпасибо организатором за отличный полет на воздушном шаре в Кападокии. Татьяна была на связи в вотсапе
  • А
    Асия
    24 июня 2024
    Каппадокия - любовь с первого взгляда
    Доброго дня всем) Доган просто молодец) Очень много знает и хорошо объясняет, ответил на все наши вопросы. Мы были с маленьким ребёнком.. и
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    он смог подстроиться под наш режим. . машина была тоже отличная супер Мы с мужем гуляли ходили везде. . а дети были в машине с телефонами))) то есть спокойно оставляли детей в машине с водителем. Водитель тоже красавчик) Мне кажется, всё что можно было посмотреть- Мы всё захватили)) благодарю))) если вернёмся то только к Догану)

    Доброго дня всем)
  • К
    Кристина
    18 июня 2024
    Прогулка по Розовой долине
    Мы с мужем остались очень довольны этой экскурсией. Гид забрал нас из отеля на комфортабельном минивэне, маршрут организован очень интересно,
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    всё продумано до мелочей. После завершения пешей прогулки нас отвезли на закат, я не могу описать всю ту красоту, которую мы видели. Выбрали именно эту экскурсию, чтобы можно было и узнать о Каппадокии и попасть на закат. Гид Доган очень хорошо владеет русским языком, объясняет интересно и понятно. Сразу чувствуется, что он хорошо владеет информацией о своём регионе. Он всегда на связи, что не мало важно, учёл все наши пожелания. Большое спасибо за такую интересную прогулку и незабываемые впечатления. Всем рекомендую

  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Яркая фотосессия в Каппадокии
    Фотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видео просто бомба,спасибо огромное
    Фотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видеоФотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видеоФотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видеоФотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видеоФотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видеоФотосессия и ее организация просто великолепна. Фотограф Ибрагим помог с выбором платья,постоянно на связи,фотографии ослепительные,а видео
  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
    Огромное спасибо Екатерине за организацию прекрасной экскурсии на шаре.
  • И
    Ия
    12 июня 2024
    Красный тур по Каппадокии
    Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!
    Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!Хотим поблагодарить Ахмеда за прекрасную, насыщенную и интересную экскурсию! Столько всего увидели и узнали! Большое спасибо и дальнейших успехов!
  • Р
    Роман
    11 июня 2024
    Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
    Катерина best гид во всей Турции!!! Даже в 4 утра отвечает и делает сюрпризы! Ездили на день рождение! 10 баллов, жаль у трипстера только 5😆
    Катерина best гид во всей Турции!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «От вашего отеля»

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  6. Деревня Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Крепость Ортахисар
  9. Монастыри Гёреме
  10. Парк Гёреме
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