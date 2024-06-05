читать дальше

готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!