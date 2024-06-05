1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Индивидуальная
2 часа
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€86 за человека
Групповая
1 час
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
€170 за человека
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€210 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210€189 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €210 за всё до 16 чел.
Мини-группа
3 часа
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€50 за человека
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €30 за человека
Групповая
1 час
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€300 за человека
Групповая
2 часа
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€114 за человека
Индивидуальная
2 часа
Каппадокия: Магическое предложение в Долине Любви с восходом и шарами
Сделайте предложение руки и сердца незабываемым среди волшебных пейзажей Каппадокии и взлетающих шаров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
€199 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€39 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: волшебные моменты среди летающих шаров
Захватывающая фото-прогулка по сказочным пейзажам Каппадокии, где вас ждут незабываемые кадры
Начало: Гереме
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€230 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур Красный Тур: Знаковые места Каппадокии
Откройте мир волшебных ландшафтов Каппадокии, где история и природа сплетаются в уникальный узор
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10.00 до 17.00 в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная прогулка на верблюдах по историческим местам Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого, выбрав прогулку на верблюдах с видами на величественную Каппадокию
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Незабываемая поездка на ретро-автомобиле по живописной Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого во время захватывающей поездки на ретро-автомобиле с персональным водителем
Начало: Водитель встретит вас на первом этаже вашего отеля
Расписание: каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Парапланерный полет в Каппадокии: взгляд с небес на долину чудес
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над волшебными пейзажами Каппадокии на параплане
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за человека
Мини-группа
1 час
Церемония Дервиша
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€40 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€230 за человека
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€120 за человека
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за человека
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€65 за человека
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Параглайдинг в Каппадокии: незабываемый полет в тандеме с пилотом
Подарите себе восторг от полета на параплане в Каппадокии. Вас ждет тандемный прыжок с опытным пилотом и впечатляющие виды с высоты птичьего полета
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
90€81 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
€300 за всё до 2 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€100 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€200 за человека
Индивидуальная
2 часа
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Начало: Goreme aydınlı mah kuran kursu cad no 10/a
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- ЕЕкатерина30 мая 2024Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
- ГГалина26 мая 2024Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
- EEvgenia24 мая 2024Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
- ВВиктория24 мая 2024Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
- ММария22 мая 2024Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
- ЮЮлия20 мая 2024Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
- ААнна18 мая 2024Прикольная экскурсия. Стильно, необычно. Организация на высшем уровне!
- ААнна18 мая 2024Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Необычные»
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