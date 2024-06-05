Необычные экскурсии по Каппадокии

Найдено 43 экскурсии в категории «Необычные» в Каппадокии, цены от €30, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Винтажные электромопеды в Каппадокии: незабываемое путешествие
Впечатляющее путешествие по Каппадокии на винтажных электромопедах. Уникальный маршрут с фотоостановками в самых живописных уголках
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за всё до 2 чел.
Конная прогулка по долинам Каппадокии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Конная прогулка по долинам Каппадокии: встреча с утренними и вечерними красотами
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
86 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
43 отзыва
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
170 за человека
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
55 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
210 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Каппадокия для новичков
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Профессиональная фотосессия в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270257 за человека
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210189 за всё до 4 чел.
Загадочная Каппадокия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
5 отзывов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339289 за всё до 10 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Захватывающий тур на квадроциклах в Каппадокии: встречаем закат в долине Любви
После восхода на воздушном шаре продолжите приключение в Каппадокии, отправившись навстречу закату на квадроциклах
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
50 за человека
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Красный тур: Сказочная Каппадокия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Групповая
2 часа
41 отзыв
Захватывающий тур на квадроциклах по долинам Каппадокии
Исследуйте красоты Каппадокии, управляя квадроциклом среди скал и долин во время захватывающего заката
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 16:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 30 за человека
Полёт на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
3 отзыва
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
300 за человека
Прогулка верхом по живописным долинам Каппадокии
Групповая
2 часа
17 отзывов
Сафари верхом в Каппадокии: Красная и Розовая долины
Погрузитесь в атмосферу древней Каппадокии, выбрав уникальное сафари на верблюдах или лошадях
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 50 за человека
Индивидуальный тур на квадроциклах на закате в Каппадокии
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закат на квадроциклах: эксклюзивный тур в Каппадокии
Почувствуйте ветер свободы, гоняя на квадроцикле по долинам Каппадокии и встречая закат в Долине роз
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
114 за человека
Каппадокия: Предложение руки и сердца в Долине Любви
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Каппадокия: Магическое предложение в Долине Любви с восходом и шарами
Сделайте предложение руки и сердца незабываемым среди волшебных пейзажей Каппадокии и взлетающих шаров
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 06:00
199 за человека
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
39 за человека
Фотосессия в Каппадокии на фоне парящих шаров
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: волшебные моменты среди летающих шаров
Захватывающая фото-прогулка по сказочным пейзажам Каппадокии, где вас ждут незабываемые кадры
Начало: Гереме
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
230 за экскурсию
Индивидуальный тур по самым популярным локациям Каппадокии (Красный Тур)
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур Красный Тур: Знаковые места Каппадокии
Откройте мир волшебных ландшафтов Каппадокии, где история и природа сплетаются в уникальный узор
Начало: Ваш отель
Расписание: с 10.00 до 17.00 в любое время
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
450 за всё до 5 чел.
Катание на квадроциклах на закате
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
Закат на квадроциклах: уникальный тур по вулканическим долинам Каппадокии
Погрузитесь в приключение на квадроциклах, где вас ждут волшебные долины и скальные образования
Начало: Встретим вас в отеле
Расписание: каждый день с 16:45 до 19-30
Сегодня в 16:45
Завтра в 16:45
40 за человека
Прогулка на верблюдах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная прогулка на верблюдах по историческим местам Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого, выбрав прогулку на верблюдах с видами на величественную Каппадокию
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Экскурсия на ретро-автомобиле
Индивидуальная
2 часа
Незабываемая поездка на ретро-автомобиле по живописной Каппадокии
Погрузитесь в атмосферу прошлого во время захватывающей поездки на ретро-автомобиле с персональным водителем
Начало: Водитель встретит вас на первом этаже вашего отеля
Расписание: каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Захватывающий полет на параплане
🪂 На параплане
Индивидуальная
1 час
Парапланерный полет в Каппадокии: взгляд с небес на долину чудес
Подарите себе незабываемые впечатления, паря над волшебными пейзажами Каппадокии на параплане
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день в любое время
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Церемония Дервиша
Мини-группа
1 час
Церемония Дервиша
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день с 16:00 до 17:00, с 18:00 до 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
40 за человека
Фото-тур в Каппадокии
Фотопрогулка
2 часа
Фото-тур в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
230 за человека
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Мини-группа
6 часов
Каппадокия за 1 день! Минимум 2 человека в группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 10:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
120 за человека
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Мини-группа
8 часов
Горнолыжный тур на вулканической горе Эрджиес
Начало: Ваш отель
Расписание: Начало в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за человека
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
65 за человека
Турецкая баня хамам в Каппадокии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Сафари-тур на джипах в Каппадокии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Параглайдинг в Каппадокии - прыжок с парашютом
🪂 На параплане
Индивидуальная
Параглайдинг в Каппадокии: незабываемый полет в тандеме с пилотом
Подарите себе восторг от полета на параплане в Каппадокии. Вас ждет тандемный прыжок с опытным пилотом и впечатляющие виды с высоты птичьего полета
Начало: Ваш отель
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 2 чел.
Трансфер из/в аэропорт: Каппадокия - Невшехир - Кайсери
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта в Каппадокию: Невшехир, Кайсери
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер до вашего отеля в Каппадокии. Наслаждайтесь путешествием с первых минут
Начало: Аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
9081 за всё до 6 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 6 чел.
Предложение руки и сердца в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
300 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Зелёным Долинам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
100 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
200 за человека
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Индивидуальная
2 часа
По Каппадокии на винтажных электромопедах
Начало: Goreme aydınlı mah kuran kursu cad no 10/a
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за всё до 2 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342257 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
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    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
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    посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.

    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную
  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
    Спасибо за экскурсию, были 26.05.24, прекрасно провели время!!!! Получили много позитивных эмоций, рекомендуем!
  • E
    Evgenia
    24 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
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    готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!

  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
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    фресками, прекрасные места для фотосессии, сбалансированная физическая нагрузка. Все прекрасно организовано, гид шел навстречу, по его рекомендации отправились в спа после прогулки, остались очень довольны.

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
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    сучка и задоринки, впечатления отличные. А знакомая, решившая сэкономить и записавшаяся через другого организатора на тот же день, что и мы, но по сильно более дешевой цене, никуда не улетела в итоге. Ей попалась недобросовестная компания, которая по-видимому, перепродала её место по более высокой цене кому-то другому прямо накануне вылета. А свободных мест на наш день меньше, чем за сутки о вылета, больше ни у кого не оказалось

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Тур на квадроциклах по самым красивым долинам Каппадокии
    Очень классная экскурсия! Столько впечатлений и эмоций можно получить за пару часов. Отличные организаторы и сопровождающие.
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    По Каппадокии на винтажных электромопедах
    Прикольная экскурсия. Стильно, необычно. Организация на высшем уровне!
    Прикольная экскурсия. Стильно, необычно. Организация на высшем уровне!
  • А
    Анна
    18 мая 2024
    На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
    Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю, что если не лететь на шаре, это самый красивый способ это увидеть! Алине отдельное спасибо, за помощь и подарок на день рождения!
    Отличная организация. Красивая экскурсия! Организаторы отозвались на все наши просьбы и были супер внимательны. Я думаю

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Полёт мечты над Каппадокией
  2. По Каппадокии на винтажных электромопедах
  3. Конная прогулка по долинам Каппадокии
  4. Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
  5. Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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