Посетить второе по величине озеро Турции и насладиться инопланетными пейзажами
Приглашаем отправиться на озеро Туз, расположенное по пути в Анкару. Как его только ни называют: Розовое, Солёное, Зеркальное. На всё есть свои причины! Вы обязательно о них услышите.
Самое главное — полюбуетесь великолепными пейзажами и сделаете романтические фото в закатных лучах солнца.
Самое главное — полюбуетесь великолепными пейзажами и сделаете романтические фото в закатных лучах солнца.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Красочное озеро Туз
Озеро Туз — настоящее чудо природы. В разные дни оно меняет цвет: от белоснежного до нежно-розового и ярко-красного. Мы никогда не знаем, каким увидим его сегодня. Но это всегда завораживающая картина: спокойная гладь воды, в которой отражается солнце, и бесконечные солёные берега. А ещё озеро отличается маленькой глубиной, поэтому по нему приятно погулять. И не только приятно, но и полезно: местная соль считается целебной, она насыщена большим количеством минералов и активно используется в косметических целях.
Организационные детали
- Это видовая поездка, не предполагающая исторического содержания
- Транспорт включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mustafa — Организатор в Каппадокии
Здравствуйте! Меня зовут Мустафа, я представляю официальное туристическое агентство в Каппадокии. Мы работаем уже более семи лет: организуем исторические экскурсии, сафари, полёты на воздушных шарах и много другое. Радуем своих гостей профессиональным обслуживанием и душевным подходом.Задать вопрос
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