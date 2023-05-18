Каппадокия: путешествие на озеро Туз

Посетить второе по величине озеро Турции и насладиться инопланетными пейзажами

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Приглашаем отправиться на озеро Туз, расположенное по пути в Анкару. Как его только ни называют: Розовое, Солёное, Зеркальное. На всё есть свои причины! Вы обязательно о них услышите.

Самое главное — полюбуетесь великолепными пейзажами и сделаете романтические фото в закатных лучах солнца.
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Каппадокия: путешествие на озеро Туз
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Красочное озеро Туз

Озеро Туз — настоящее чудо природы. В разные дни оно меняет цвет: от белоснежного до нежно-розового и ярко-красного. Мы никогда не знаем, каким увидим его сегодня. Но это всегда завораживающая картина: спокойная гладь воды, в которой отражается солнце, и бесконечные солёные берега. А ещё озеро отличается маленькой глубиной, поэтому по нему приятно погулять. И не только приятно, но и полезно: местная соль считается целебной, она насыщена большим количеством минералов и активно используется в косметических целях.

Организационные детали

  • Это видовая поездка, не предполагающая исторического содержания
  • Транспорт включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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