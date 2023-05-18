Приглашаем отправиться на озеро Туз, расположенное по пути в Анкару. Как его только ни называют: Розовое, Солёное, Зеркальное. На всё есть свои причины! Вы обязательно о них услышите. Самое главное — полюбуетесь великолепными пейзажами и сделаете романтические фото в закатных лучах солнца.

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Описание

Что вас ожидает

Красочное озеро Туз

Озеро Туз — настоящее чудо природы. В разные дни оно меняет цвет: от белоснежного до нежно-розового и ярко-красного. Мы никогда не знаем, каким увидим его сегодня. Но это всегда завораживающая картина: спокойная гладь воды, в которой отражается солнце, и бесконечные солёные берега. А ещё озеро отличается маленькой глубиной, поэтому по нему приятно погулять. И не только приятно, но и полезно: местная соль считается целебной, она насыщена большим количеством минералов и активно используется в косметических целях.

Организационные детали