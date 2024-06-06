1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер из аэропорта Невшехир в Каппадокии
Водитель встретит вас в аэропорту Невшехир и доставит по нужному адресу. Поможет с багажом и ответит на все вопросы о Каппадокии
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€50 за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия по Северной Каппадокии: пещерные города и долины
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Северной Каппадокии. Вас ждут незабываемые впечатления от величественных ландшафтов и древних памятников
Начало: В Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:45
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каппадокия для новичков: индивидуальная экскурсия по ключевым достопримечательностям
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Каппадокия - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в магию Каппадокии, исследуя её уникальные долины и древние крепости с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
320€256 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
2 часа
Профессиональная фотосессия в Каппадокии: индивидуальная фото-прогулка
В Каппадокии вас ждут невероятные пейзажи и уникальные фотолокации. Профессиональная фотосессия с индивидуальным подходом и транспортом включена
11 июня в 06:30
12 июня в 06:30
270€257 за человека
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Каппадокия: путешествие по древней Турции с индивидуальным гидом
Откройте для себя волшебный мир Каппадокии: от долин с невероятными формами до исторических музеев и городов-крепостей
Завтра в 09:45
10 июня в 09:45
€310 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 04:00
210€189 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Северная Каппадокия: Путешествие по долинам Фей, Любви и Воображения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Северной Каппадокии, где вас ждут впечатляющие ландшафты и древние скальные храмы
Начало: С вашей гостиницы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€270 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальный VIP-трансфер «Каппадокия - Анталья» на Mercedes
Путешествуйте с комфортом на VIP-трансфере «Каппадокия - Анталья». Современные автомобили Mercedes, профессиональные водители и все удобства для вашего удобства
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€570 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от €120 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Каппадокия: шедевр человека и природы - индивидуальное путешествие
Откройте для себя волшебство Каппадокии: скальные города, вулканические ландшафты и древние ремесла в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€289 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
Загадочная Каппадокия: Путешествие по древним монастырям и подземным городам
Откройте волшебный мир Каппадокии: от подземных городов до византийских монастырей и сказочных дымоходов. Эксклюзивный маршрут с личным гидом
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
339€289 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в древнюю Каппадокию: Учхисар, Гёреме, Аванос и не только
Путешествие в сердце Каппадокии без толп туристов. Откройте уникальные пейзажи, исторические памятники и местный быт в компании опытного гида
Начало: Гореме
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
321€257 за всё до 10 чел.
Мини-группа
7 часов
6 чудес Каппадокии: красный маршрут - от крепости до гончарного искусства
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив самые знаковые места Каппадокии
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€86 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Другая Каппадокия: зеленый маршрут - путешествие по живописным уголкам
Погрузитесь в волшебство Южной Каппадокии с экскурсией по зеленому маршруту. Откройте для себя красоту озера Нар, долины Ихлара и древнего монастыря Селиме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€347 за всё до 6 чел.
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за человека
Индивидуальная
7 часов
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Пикник на закате в Каппадокии: волшебство вкусов и пейзажей
Представьте себя на ярких восточных коврах среди долин Каппадокии, наслаждаясь закатом и изысканными блюдами
Начало: У вашего отеля
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
€115 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии: волшебство ландшафтов и качественные снимки
Погрузитесь в мир красоты Каппадокии с индивидуальной фото-прогулкой. Вас ждут незабываемые виды и профессиональные фотографии
Начало: У вашего отеля в Герёме
Сегодня в 17:00
Завтра в 05:00
€244 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Каппадокии: ваши незабываемые моменты в волшебных локациях
Захватите дух Каппадокии в каждом кадре вашей индивидуальной фотосессии. Профессиональные фотографии с великолепных локаций станут лучшим сувениром
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€202 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Каппадокии: от Учхисара до долины Воображения
Каппадокия - волшебное место с древними городами, невероятными пейзажами и увлекательными историями. Посетите Учхисар, долину Воображения и многое другое
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
€300 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочная Каппадокия: по долинам - на ретро-автомобиле
Отправиться в путешествие к загадочным грибам, волшебным дымоходам и инопланетным ландшафтам
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер в Каппадокии: ваш надежный путь от аэропорта до отеля
Прилетая в Каппадокию, каждый ищет удобный способ добраться до отеля. Наш индивидуальный трансфер - это выбор номер один для путешественников
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка по Каппадокии
Проехать верхом по живописным долинам (мини-группа)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€50 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Незабываемая фотосессия в Каппадокии
Встретить первые лучи солнца или проводить закат с видами на шары и в живописной Долине любви
Сегодня в 13:30
Завтра в 05:30
€230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По долинам Каппадокии - на классическом автомобиле
Объехать лучшие смотровые площадки и понаблюдать, как поднимаются в небо сотни разноцветных шаров
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 10:30
10 июня в 04:30
€116 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Завораживающая Каппадокия
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Очень понравился маршрут тура, сейчас нам действительно кажется, что это лучшие места для посещения Каппадокии в первый раз. Тур очень
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- ППавел5 июня 2024Все очень понравилось! Хорошо спланированный маршрут, интересные места, отличная удобная машина, вкусный обед и вино на дегустации (мы сами попросили нас туда привезти, если что). Это был потрясающе интересный день! Каппадокия прекрасна! Спасибо!
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- ООльга2 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Повезло, что гидом была Екатерина - прекрасный гид с глубокими знаниями истории и очень приятный человек.
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На машине»
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