14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

ВАЖНО: в апреле и мае МЕСТА ЕСТЬ — напишите мне, и я помогу вам оформить заказ.

— Стоимость в апреле: 265€ с человека

— Стоимость в мае: по запросу

Вы оплачиваете 100% стоимости онлайн, так как я сразу же бронирую вам место на шаре. Деньги возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность

Больше 230 аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.

В 3:30-4:00 утра мы заберем вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего полета вы получите сертификат и отметите исполнение мечты шампанским. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.

Час над инопланетными долинами

Курс, которому следуют шары, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные «грибы», возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Наши пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите, а еще они любят пошутить)