14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться сказочными пейзажами и встретить рассвет в корзине парящего воздушного шара

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Можно написать много восторженных слов о полетах на воздушных шарах...

В Каппадокии к чувству, когда захватывает дух, добавляются потрясающие инопланетные виды.

Я обещаю удобную организацию и место в корзине красочного монгольфьера.

Вы полюбуетесь долинами в лучах рассвета, а на память останутся сотни фото и еще больше воспоминаний!
235 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 1.5 часа
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Каппадокии
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!

ВАЖНО: в апреле и мае МЕСТА ЕСТЬ — напишите мне, и я помогу вам оформить заказ.
— Стоимость в апреле: 265€ с человека
— Стоимость в мае: по запросу

Вы оплачиваете 100% стоимости онлайн, так как я сразу же бронирую вам место на шаре. Деньги возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.

Что вас ожидает

Комфорт и безопасность
Больше 230 аэростатов почти ежедневно круглый год взлетают над долинами Каппадокии. Идеальные для полетов ландшафты и микроклимат позволяют шару парить очень плавно — поэтому вам не будет страшно. В корзине с вами будет трое сопровождающих, в том числе профессиональные пилоты.

В 3:30-4:00 утра мы заберем вас из отеля. Затем — трансфер на площадку, где вы увидите, как надувают шар. После захватывающего полета вы получите сертификат и отметите исполнение мечты шампанским. Вы вернетесь в отель, успев на завтрак.

Час над инопланетными долинами
Курс, которому следуют шары, зависит от ветра, но вы точно увидите самые красивые панорамы. Вас впечатлят высокие столбы Долины любви, каменные «грибы», возвышающийся город-крепость Учхисар и скальные монастыри Гёреме. Наши пилоты подскажут названия мест, над которыми вы пролетите, а еще они любят пошутить)

Организационные детали

Прочитайте до бронирования

  • ВАЖНО: вы оплачиваете 100% стоимости онлайн, так как я сразу же бронирую вам место на шаре. Деньги возвращаются исключительно в случае невылета шаров из-за непогоды.
  • Оплата 100% позволяет нам гарантировать ваше место на воздушном шаре (но пожалуйста, на всякий случай спросите о местах в переписке ПЕРЕД ОПЛАТОЙ — в Каппадокии сложная ситуация с полетами и бывают форс-мажоры)
  • Детям до 6 лет полет запрещен

Как проходит полет

  • Мы заберем вас из отеля в любой точке Каппадокии и после полета привезем обратно (вы успеете на завтрак в отеле)
  • Пилоты не знают русского, но говорят по-английски.
  • Шары в Каппадокии взлетают круглый год. Но при планировании поездки учитывайте, что полет могут перенести на следующий день из-за погодных условий.
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!
Полет мечты над Каппадокией!

Экскурсия проводится ежедневно в 04:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Каппадокии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, более 18 лет живу в Турции. Изучая ее историю и культуру изнутри, я могу точно сказать, что эта уникальная страна является перекрестком цивилизации. С 2003 года работаю в туризме на профессиональном уровне с командой: у нас два главных офиса в Каппадокии и в Стамбуле. Я и мои гиды будем рады организовывать ваш отдых на высшем уровне и помочь узнать Турцию. Перелеты, экскурсии, полеты на воздушных шарах, трансферы из аэропортов, отели, профессиональные фотосессии, сафари на закате солнца, поездки на квадроциклах и многое другое.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Забрали в 6 утра, стартанули в 7, приземлились в 8. Корзина на 20 человек. Татьяна оперативно отвечала на запросы и сообщала статус. Немного дороже чем напрямую, но если хотите удобный сервис на русском языке, то это отличный вариант.
16 октября 2019
Наша группа в количестве восьми человек путешествовала по Турции, а конкретно - Каппадокия и Стамбул в середине сентября.
Всё организовано было на высшем уровне, мы были в восторге, особенно полёт на воздушном шаре. В шаре находилось двадцать четыре человека. Вид сверху на Каппадокию потрясающий.
Будем рекомендовать друзьям ваше агенство.
15 октября 2019
Спасибо Татьяне. что посоветовала экскурсию. Хорошо организовано, заранее оплатить билеты, а все остальное за вас сделают организаторы. Молодцы! Полет просто супер!
15 октября 2019
Добрый день.
Купила авиабилеты в Каппадокию, забронировала отель и решила купить полет на шаре. Тогда и начались сложности. За 1,5 месяца до поездки все фирмы писали мне, что мест свободных для полета на шарах нет до 10.10.19. Искала в интернете и инстаграм, где еще есть свободные места.
Нашла полет на сайте tripster.ru у Татьяны. В начале показалось, что стоимость полета завышена, и 295 евро на человека, конечно, дороже, чем предлагали другие. Но подумав, что приехав в Каппадокию и не совершить полет на шаре, это фиаско.
Решили, что это самое надежное предложение. Все таки через фирму, и у Татьяны хорошие отзывы, поэтому купили полет.
И нисколько не пожалели! Татьяна всегда была на связи с нами, сразу выкупила наш полет и это было гарантией, что мы точно полетим.
Оказалось, что осенью воздушные шары летают не каждый день. Из 4 дней, что мы провели в Каппадокии, только 1 день летали шары и нам очень повезло, что именно на этот день был забронирован наш полет.
Встречала туристов, кто купил полет дешевле заранее, но их полеты не выкупали сразу, а потом видимо перепродавали другим туристам. Потому что спрос на полеты огромный!
Всего максимальное количество шаров 150, и кто не смог полетать из-за погоды, мечтают полететь на следующий день, поэтому есть вероятность, что купленный полет недобросовестные продавцы могут перепродать дороже.
Советую, если вы точно решили лететь, не экономить, а воспользоваться услугами Татьяны. Полет точно стоит этих денег! Эмоции, когда в небе десятки воздушных шаров, просто зашкаливают, я бы очень хотела испытать это еще раз. Летать не страшно, детский восторг и ощущение волшебства гарантированы. Всем советую!
19 сентября 2019
Красиво и хорошо!!
14 сентября 2019
Я мечтала посмотреть Каппадокию сверху. И, действительно, ощущения, которые описывают путешествующие , совершающие полет, полны восторга, восторга … Но я хочу рассказать о Татьяне , которая организовала этот полет. Это был подарок на день рождения и Татьяна, узнав как-то об этом, дополнила восторг от полета еще и вниманием в такой день. Появился торт, и мы с мужем в этот день оказались еще и в окружении добрых внимательных людей. На все возникающие вопросы, а они были, так как мы использовали параллельно другую экскурсию от другого туроператора, независимо от времени суток, поступал незамедлительный ответ. Спасибо Вам, Татьяна, за такое внимательное отношение к людям. Если вы решили испытать полный комфорт в путешествии, пользуйтесь услугами Татьяны.
30 августа 2019
Мы остались в восторге! Наш гид была Татьяна, она ответила на все мои вопросы по ватсап, все подробно рассказала. Была на связи все время. Полет потрясающий, я даже не знаю с чем сравнить эти эмоции💖
30 августа 2019
Спасибо Татьяне, организовала нам места в последний момент и мечта жены и дочки сбылась!
Нам очень повезло, потому что и до и после нашего полета все было отменено из-за плохих погодных условий.
Все прекрасно было организовано, Татьяна всегда была на связи, все информацию предоставляла - документы с разрешением на полет и т.д.
Полет прошел отлично, опыт незабываемый, организация и логистика на высшем уровне, мои девченки в полном восторге - нахваливали и команду и пилотов.
Всем рекомендую!
11 августа 2019
Евгения, добрый день! Сама экскурсия очень понравилась. Команда работает чётко и слаженно. Во время забрали из отеля. Хороший завтрак. Но было еще лучше, если бы был переводчик или пилот, говорящий по-русски. Но в любом случае я осталась довольна!!!
10 августа 2019
Все прошло отлично. При бронировании полёта надо иметь ввиду, что по погодным условиям может быть отмена полёта. При планировании своей поездки будет не лишним учесть эту особенность.
Ещё 4 отзыва

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