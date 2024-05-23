1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€14 за человека
Индивидуальная
3 часа
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149€135 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
€65 за человека
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
€300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna23 мая 2024Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
- OOlga19 мая 2024В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
- AAlla14 мая 2024Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
- TTatiana11 мая 2022Отличный трансфер! Все вовремя. В машине чисто, приятно. Есть детское кресло. Рекомендую
- ЮЮлия4 мая 2022Встреча, автомобиль, комфлрт, экскурсии- все на высшем уровне организации. Обязательно вернемся еще и непременно воспользуемся услугами!
- VVadim9 января 2022Шикарный комфортный автомобиль, на котором за умеренные деньги можно проделать незаметно путь от аэропорта до вашей гостиницы.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Ночные»
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