Ночные прогулки и экскурсии Каппадокии

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Каппадокии, цены от €14, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
165 отзывов
Комфортный трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира в Каппадокию
Встреча в аэропорту и комфортный переезд до отеля в Каппадокии на микроавтобусе Mercedes с другими путешественниками
Начало: В аэропорту Кайсери или Невшехира
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 за человека
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
Позаботьтесь о своём комфорте с самого начала поездки. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит в отель с максимальным удобством
Начало: аэропорт
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
150 за всё до 5 чел.
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
«Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 00:30
149135 за всё до 5 чел.
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
65 за человека
Предложение руки и сердца в Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Предложение руки и сердца в Каппадокии
Сделать предложение своей второй половинке в самом романтичном месте на земле
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 04:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    23 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Всё как заявлено: встретили с фамилией, посадили в шаттл, быстро довезли до места. Ещё и евро на лиры поменяли (мы не успели). Я переживала, что что-то пойдёт не так, но организация отличная, переживать не нужно.
  • O
    Olga
    19 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление. Она спасла всю нашу дальнейшую логистику.
    читать дальше

    В чем суть: Мы с мужем забронировали два места из Гёреме к аэропорту Невшехир, для этого необходимо скинуть номер рейса, дату и тд. Забронировали, ждём. В итоге Марина проверила наш рейс, и выяснилось, что его не существует в природе. Не совпадает ни время, ни номер рейса. После выяснения оказалось, что авиакомпания в одностороннем порядке изменила не только время вылета, но и аэропорт!!! Это было ключевым. У нас посыпалась вся логистика. После предстояло еще несколько рейсов. Мы поменяли на предложеннный вариант билеты, каким-то чудом успели доехать из нового аэропорта Стамбул в Сабиху. Но ключевое, что мы бы и знать не знали об измененных данных, так как в агрегаторе вплоть до нашего вылета данные рейса якобы актуальные! В общем, спасибо большое еще раз! 🤍 И да, трансфер рекомендую, все вовремя, встречают из аэропорта Невшехир с табличкой, потом развозят по гостиницам. Такая же схема и из гостиницы.

    В первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправлениеВ первую очередь, я хотела бы сказать огромное спасибо менеджеру Марине, которая курировала наше отправление
  • A
    Alla
    14 мая 2024
    Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
    Отличная организация трансфера. Рекомендую данного оператора.
  • T
    Tatiana
    11 мая 2022
    VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
    Отличный трансфер! Все вовремя. В машине чисто, приятно. Есть детское кресло. Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2022
    VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
    Встреча, автомобиль, комфлрт, экскурсии- все на высшем уровне организации. Обязательно вернемся еще и непременно воспользуемся услугами!
  • V
    Vadim
    9 января 2022
    VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
    Шикарный комфортный автомобиль, на котором за умеренные деньги можно проделать незаметно путь от аэропорта до вашей гостиницы.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
  2. VIP-трансфер из аэропорта в ваш отель в Каппадокии
  3. «Аэропорт - отель»: индивидуальный трансфер в Каппадокии
  4. Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
  5. Предложение руки и сердца в Каппадокии
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Ночные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 14 до 300 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 168 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «Ночные», 168 ⭐ отзывов, цены от €14. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам