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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ЭТО ПРЕКРАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛЕТУ НА ШАРЕ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ВЫ ИСПЫТАЕТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.
полеты в тандеме выполняются в составе 2 человек, а рефералом всегда является профессиональный пилот.
Он состоит из парашюта площадью 42 м2. Когда происходит полет, пилот и пассажир связаны друг с другом системой, называемой весами.
С попутным ветром пилот-тандем поднимает крыло и наполняет его воздухом для прыжка с парашютом, а затем готовит его к полету.
После этого все, что вам нужно сделать, это сделать несколько шагов и взлететь со склона.
Для того, чтобы все это делать, пассажиру не нужно проходить какое-либо обучение.
Тандем – это полет вместе с пассажирами и нашими сертифицированными пилотами.
Другими словами, полеты на параплане будут совершаться в составе 2 человек. Когда мы достигнем вершины, выбор пилота будет сделан в соответствии с вашим весом.
Вы завершите подготовку к полету с нашими опытными и сертифицированными пилотами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Пилот
- Полет в Тандеме
- Что не входит
- Личные затраты
- Место начала и завершения?
- ваш отель
- Когда начало
- Выберите дату при бронировании
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Полет происходит с проф пилотом Тандем полет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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