ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ЭТО ПРЕКРАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛЕТУ НА ШАРЕ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ВЫ ИСПЫТАЕТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.

полеты в тандеме выполняются в составе 2 человек, а рефералом всегда является профессиональный пилот.

Он состоит из парашюта площадью 42 м2. Когда происходит полет, пилот и пассажир связаны друг с другом системой, называемой весами.

С попутным ветром пилот-тандем поднимает крыло и наполняет его воздухом для прыжка с парашютом, а затем готовит его к полету.

После этого все, что вам нужно сделать, это сделать несколько шагов и взлететь со склона.

Для того, чтобы все это делать, пассажиру не нужно проходить какое-либо обучение.

Тандем – это полет вместе с пассажирами и нашими сертифицированными пилотами.

Другими словами, полеты на параплане будут совершаться в составе 2 человек. Когда мы достигнем вершины, выбор пилота будет сделан в соответствии с вашим весом.

Вы завершите подготовку к полету с нашими опытными и сертифицированными пилотами.