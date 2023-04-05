ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ

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ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

ПАРАГЛАЙДИНГ В КАППАДОКИИ - ЭТО ПРЕКРАСНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛЕТУ НА ШАРЕ, ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ВЫ ИСПЫТАЕТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.
полеты в тандеме выполняются в составе 2 человек, а рефералом всегда является профессиональный пилот.
Он состоит из парашюта площадью 42 м2. Когда происходит полет, пилот и пассажир связаны друг с другом системой, называемой весами.
С попутным ветром пилот-тандем поднимает крыло и наполняет его воздухом для прыжка с парашютом, а затем готовит его к полету.
После этого все, что вам нужно сделать, это сделать несколько шагов и взлететь со склона.
Для того, чтобы все это делать, пассажиру не нужно проходить какое-либо обучение.
Тандем – это полет вместе с пассажирами и нашими сертифицированными пилотами.
Другими словами, полеты на параплане будут совершаться в составе 2 человек. Когда мы достигнем вершины, выбор пилота будет сделан в соответствии с вашим весом.
Вы завершите подготовку к полету с нашими опытными и сертифицированными пилотами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Пилот
  • Полет в Тандеме
Что не входит
  • Личные затраты
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда начало
Выберите дату при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Полет происходит с проф пилотом Тандем полет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Каппадокия
Выездные

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