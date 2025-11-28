Пешком по Сказочным Долинам Каппадокии Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Мы побываем в Красной долине, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли XI века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине. Заглянем в Розовую долину, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Здесь вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев. Наконец, посетим и Долину мечей — одну из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела. Важная информация:

Обязательно надевайте удобную обувь • Возьмите с собой головной убор • Не забудьте солнцезащитный крем • Программа может незначительно меняться из-за погоды.