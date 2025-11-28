С любовью к родной Каппадокии и знаниями о ней я приглашаю вас на эту треккинг-экскурсию. Именно гуляя пешком, вы убедитесь, что этот регион —намного больше, чем воздушные шары. Вы исследуете три нетронутые долины и пещерные церкви, насладитесь видами без спешки и суеты. Разберётесь в истории региона и увидите его глазами местного жителя.
Описание экскурсии
Пешком по Сказочным Долинам Каппадокии Мы отправимся в треккинг по той части Каппадокии, которая идеально подходит для пешего туризма: тут и несложная тропа, и инопланетные пейзажи, и древние пещерные церкви. Мы побываем в Красной долине, где особенно сильно чувствуется умиротворённая атмосфера региона. Долину называют зеницей ока Каппадокии. В летний сезон вы увидите её в оранжевых оттенках, зимой — в пастельных тонах под снегом. Здесь не пропустим первую скальную церковь — Дирекли XI века. Кроме того, если вы захотите полюбоваться закатом, то исполним это желание как раз в Красной долине. Заглянем в Розовую долину, или Гюллюдере, до которой можно добраться только пешком. Здесь вы увидите множество природных голубятен, старинные жилища монахов и церковь Трёх Крестоносцев. Наконец, посетим и Долину мечей — одну из локаций Каппадокии, которая лучше всего проливает свет на прошлое региона и быт живших здесь людей. Вы раскроете суть её названия и увидите церковь Святого Агафангела. Важная информация:
Обязательно надевайте удобную обувь • Возьмите с собой головной убор • Не забудьте солнцезащитный крем • Программа может незначительно меняться из-за погоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная долина
- Розовая долина
- Долина мечей
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Гореме. Точное место встречи вы узнаете после внесения предоплаты
Завершение: По окончании экскурсии мы отвезем вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
