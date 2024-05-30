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об истории возникновения Каппадокии и важных моментах. Так же рассказал пару легенд. И это не заученная информация, а хороший интересный рассказ, что достаточно редко для гида. Показал самые интересные и красивые локации по пути (нас 4 девочки было на экскурсии), напоил соком! А в конце посоветовал рестораны, где можно обменять валюту и другую важную информацию. Забрал из отеля и отвез в отель. Искали просто прогулку пешком, а нашли гораздо большее! Всем советуем и это мнение нас четверых.