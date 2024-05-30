1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €210 за всё до 16 чел.
Групповая
12 часов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Групповая
12 часов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день с 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€90 за человека
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€100 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€200 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350€298 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 мая 2024Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
- ВВиктория24 мая 2024Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
- ИИрина6 мая 2024Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины, показал умопомрачительные виды. Рассказал
- ЕЕкатерина4 мая 2024Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо говорит по русски. Знает
- ЕЕлена19 апреля 2024Увидели много интересного. Все понравилось. Обед тоже отличный. Хотелось бы подольше задержаться в музее под открытым небом(последняя дислокация). Шли быстро. Хотелось ещё пофотографировать и ощутить атмосферу необычного места.
- ЕЕлена19 апреля 2024Все по программе. Всё нормально.
- ННиколай14 января 2024Excellent trekking with an excellent partner! i've decided to celebrate my birthday by exploring Cappadocia and this excursion has met all
- ННика3 января 2023Мы с друзьями остались очень довольны прогулкой-приключением с Ахметом. Ахмет родился и вырос в Каппадокии и учился на археолога, поэтому он может много рассказать об истории региона. Маршрут был отлично продуман. А пикник с вином на закате был незабываем. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Пешеходные»
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