Пешие экскурсии-прогулки в Каппадокии с экскурсоводом

Найдено 9 экскурсий в категории «Пешеходные» в Каппадокии, цены от €85, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
Пешая экскурсия по нетронутым долинам Каппадокии с местным гидом. Узнайте историю региона и насладитесь видами без спешки и суеты
Начало: Гореме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 234199 за всё до 6 чел.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение для исследователей
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по нетронутым уголкам Каппадокии, где природа и история сливаются воедино
Начало: в Гёреме
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 210 за всё до 16 чел.
Красный тур: Сказочная Каппадокия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Красный тур: Сказочная Каппадокия - Групповая экскурсия
Погрузитесь в мир древних крепостей и уникальных монастырей Северной Каппадокии с нашим захватывающим туром
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Зеленый тур: Древнее подземелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
17 отзывов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Экскурсия на вырубленный в скалах монастырь Селиме (Зеленый тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный тур в Каппадокии: монастырь Селиме и долина Гёреме
Откройте для себя волшебство Каппадокии в комфортном индивидуальном трансфере, включая посещение знаменитого монастыря Селиме
Начало: Трансфер из вашего отеля
Расписание: каждый день с 9:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
90 за человека
Греческая Каппадокия: индивидуальный тур по синему маршруту
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Греческая Каппадокия: эксклюзивное путешествие по синему маршруту
Погрузитесь в атмосферу древней Греции, путешествуя по уникальным местам Каппадокии. Экскурсия обещает незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Каппадокии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Зелёным Долинам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия по Зелёным Долинам
Начало: Мы вас заберём с отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
100 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
200 за человека
Прогулка по Розовой долине
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по Розовой долине
Оказаться в окружении причудливых скал и увидеть один из самых красивых закатов в жизни
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
350298 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели
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    посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.

    Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечнуюЧудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Очень понравилась пешая прогулка. Идеальный маршрут для треккинга, удивительно, что на тропах совсем нет людей. Красивые виды, древние церкви с
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    фресками, прекрасные места для фотосессии, сбалансированная физическая нагрузка. Все прекрасно организовано, гид шел навстречу, по его рекомендации отправились в спа после прогулки, остались очень довольны.

  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины, показал умопомрачительные виды. Рассказал
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    об истории возникновения Каппадокии и важных моментах. Так же рассказал пару легенд. И это не заученная информация, а хороший интересный рассказ, что достаточно редко для гида. Показал самые интересные и красивые локации по пути (нас 4 девочки было на экскурсии), напоил соком! А в конце посоветовал рестораны, где можно обменять валюту и другую важную информацию. Забрал из отеля и отвез в отель. Искали просто прогулку пешком, а нашли гораздо большее! Всем советуем и это мнение нас четверых.

    Огромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долиныОгромное спасибо Мурату! Он сделал наш первый день пребывания в Каппадокии шикарном! Прошли все 3 долины
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
    Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо говорит по русски. Знает
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    уникальные секретные места и пещеры, провел очень интересным несложным маршрутом (ребенок 7 лет без проблем прошел). Пошел нам навстречу, передвинул время экскурсии по нашей просьбе. Рассказал кучу информации по истории данных мест. Отлично провели время, спасибо большое!

    Замечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошоЗамечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошоЗамечательная экскурсия, очень рекомендуем! Очень внимательный гид, много знает, все рассказывает, учитывает ваши пожелания! Очень хорошо
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Красный тур: Сказочная Каппадокия
    Увидели много интересного. Все понравилось. Обед тоже отличный. Хотелось бы подольше задержаться в музее под открытым небом(последняя дислокация). Шли быстро. Хотелось ещё пофотографировать и ощутить атмосферу необычного места.
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Все по программе. Всё нормально.
  • Н
    Николай
    14 января 2024
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Excellent trekking with an excellent partner! i've decided to celebrate my birthday by exploring Cappadocia and this excursion has met all
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    my expectations. First of all, Akhmet is very educated and experienced guide, you can choose any topic you are interested in and receive plenty of information from him: history, geology, archeology, linguistics … Relaxed and peaceful pace helps you to admire the surroundings. Organization is also thought out well: you will not be tired, hungry or bored. Would definitely recommend.

    Excellent trekking with an excellent partner!Excellent trekking with an excellent partner!Excellent trekking with an excellent partner!Excellent trekking with an excellent partner!Excellent trekking with an excellent partner!
  • Н
    Ника
    3 января 2023
    Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
    Мы с друзьями остались очень довольны прогулкой-приключением с Ахметом. Ахмет родился и вырос в Каппадокии и учился на археолога, поэтому он может много рассказать об истории региона. Маршрут был отлично продуман. А пикник с вином на закате был незабываем. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Пешком по долинам Каппадокии с гидом, который живёт здесь с рождения
  2. Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение
  3. Красный тур: Сказочная Каппадокия
  4. Зеленый тур: Древнее подземелье
  5. Экскурсия на вырубленный в скалах монастырь Селиме (Зеленый тур)
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
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  2. Самое главное
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  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
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