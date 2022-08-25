Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Каппадокия славится своими сюрреалистическими пейзажами. Главный аттракцион — полет на воздушном шаре над причудливыми скалами. Рано утром вы поднимитесь на высоту, встретите рассвет и рассмотрите фантазийные пейзажи. Не забудьте взять с собой камеру — вас ждут самые лучшие снимки! 5 6 отзывов

TourAltinkum Ваш гид в Каппадокии Задать вопрос Групповая экскурсия €300 за человека 5 6 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 1 час 1-25 человек На воздушном шаре Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сказочная Каппадокия с высоты птичьего полёта Все мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии. Многие только ради этого посещают этот регион Турции. Ведь такого уникального зрелища вы не увидите больше нигде. Вместе с нами вы сможете ощутить это на себе и встретить восход солнца, созерцая его с высоты птичьего полета. Организационные детали: Трансфер предоставляется из центрально расположенных отелей Каппадокии.

Ежедневно с 04:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Налоги и сборы

Завтрак с бокалом шампанского (временно опция недоступна)

Трансфер из/обратно в отель

Кофе или чай Что не входит в цену Личные расходы туриста Место начала и завершения? Отели Каппадокии Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 04:00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 6 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 6 4 – 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой I Ivan Незабываемые впечатления! Взлет и посадка были мягкие. Капитан судна был вежлив и доброжелателен. Нам очень понравилось, все рекомендуем прокатиться на воздушном шаре! Спасибо все большое 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет I Ivan Незабываемые впечатления! Взлет и посадка были мягкие. Капитан судна был вежлив и доброжелателен. Нам очень понравилось, все рекомендуем прокатиться на воздушном шаре! Спасибо все большое 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет И Илья Вам был полезен этот отзыв? Да Нет И Илья Вам был полезен этот отзыв? Да Нет S Sergei Вам был полезен этот отзыв? Да Нет S Sergei Вам был полезен этот отзыв? Да Нет