Сказочная Каппадокия с высоты птичьего полётаВсе мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии. Многие только ради этого посещают этот регион Турции. Ведь такого уникального зрелища вы не увидите больше нигде.
Вместе с нами вы сможете ощутить это на себе и встретить восход 🌅 солнца, созерцая его с высоты птичьего полета.
Организационные детали:
Трансфер предоставляется из центрально расположенных отелей Каппадокии.
Что входит
Налоги и сборы
Завтрак с бокалом шампанского
Трансфер из/обратно в отель
Кофе или чай.
Что не входит
DVD (за отдельную плату).
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.