Каппадокия славится своими сюрреалистическими пейзажами. Главный аттракцион — полет на воздушном шаре над причудливыми скалами. Рано утром вы поднимитесь на высоту, встретите рассвет и рассмотрите фантазийные пейзажи. Не забудьте взять с собой камеру — вас ждут самые лучшие снимки!
Описание экскурсии
Сказочная Каппадокия с высоты птичьего полётаВсе мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии. Многие только ради этого посещают этот регион Турции. Ведь такого уникального зрелища вы не увидите больше нигде. Вместе с нами вы сможете ощутить это на себе и встретить восход солнца, созерцая его с высоты птичьего полета. Организационные детали: Трансфер предоставляется из центрально расположенных отелей Каппадокии.
Ежедневно с 04:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Налоги и сборы
- Завтрак с бокалом шампанского (временно опция недоступна)
- Трансфер из/обратно в отель
- Кофе или чай
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Отели Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 04:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Незабываемые впечатления! Взлет и посадка были мягкие. Капитан судна был вежлив и доброжелателен. Нам очень понравилось, все рекомендуем прокатиться на воздушном шаре! Спасибо все большое 😊
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I
Незабываемые впечатления! Взлет и посадка были мягкие. Капитан судна был вежлив и доброжелателен. Нам очень понравилось, все рекомендуем прокатиться на воздушном шаре! Спасибо все большое 😊
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И
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И
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S
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S
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