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Полёт на воздушном шаре

TourAltinkum
TourAltinkum – Гид из Каппадокии
Чем больше всего известна Каппадокия? У каждого найдётся ответ на этот вопрос — конечно, полёт на воздушном шаре!
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €160 за человека

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Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре

Что вы увидите

  • Окрестности и долины Каппадокии
Сказочная Каппадокия с высоты птичьего полётаВсе мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии. Многие только ради этого посещают этот регион Турции. Ведь такого уникального зрелища вы не увидите больше нигде.
Вместе с нами вы сможете ощутить это на себе и встретить восход 🌅 солнца, созерцая его с высоты птичьего полета.

Организационные детали:

  • Трансфер предоставляется из центрально расположенных отелей Каппадокии.
Что входит
  • Налоги и сборы
  • Завтрак с бокалом шампанского
  • Трансфер из/обратно в отель
  • Кофе или чай.
Что не входит
  • DVD (за отдельную плату).
Начало и место завершения
🚩 Отели Каппадокии
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TourAltinkum
TourAltinkum
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