Сказочная Каппадокия с высоты птичьего полётаВсе мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии. Многие только ради этого посещают этот регион Турции. Ведь такого уникального зрелища вы не увидите больше нигде.

Вместе с нами вы сможете ощутить это на себе и встретить восход 🌅 солнца, созерцая его с высоты птичьего полета.

Организационные детали: