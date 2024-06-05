Полеты на воздушном шаре в Каппадокии

Найдено 15 экскурсий в категории «На воздушном шаре» в Каппадокии, цены от €39, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт мечты над Каппадокией
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
30%
Групповая
1 час
403 отзыва
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Можно написать много восторженных слов о полетах на воздушных шарах… В Каппадокии к чувству, когда захватывает дух, добавляются потрясающие инопланетные виды»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235165 за человека
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
43 отзыва
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
«Каппадокия — это одно из самых известных в мире мест, где ежедневно в небо взлетают десятки воздушных шаров»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
170 за человека
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
55 отзывов
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Мы занимаемся полетами много лет, используем только сертифицированное снаряжение и новейшие воздушные шары»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
210 за человека
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
22 отзыва
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
210 за человека
Пикник на рассвете в Каппадокии
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
«Всё это — в окружении сказочных пейзажей и взмывающих в небо воздушных шаров»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от 120 за всё до 10 чел.
В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
65 отзывов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
«Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно)»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575489 за человека
Полет над Каппадокией: достучаться до небес
🎈 На воздушном шаре
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
«Сам полет на воздушном шаре длится 1 час»
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
376 за человека
Каппадокия: полет на воздушном шаре
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
«В периоды повышенного спроса на полёты на воздушном шаре (это апрель-май-июнь, сентябрь-октябрь, январь, а также некоторые праздничные дни в Турции) — мы выкупаем места заранее»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
380 за человека
Большая фотосессия в Каппадокии на рассвете или закате
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Фото-локация № 1 — фотосессия с воздушными шарами»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Полет на воздушном шаре над Каппадокией
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
23 отзыва
Воздушное путешествие над Каппадокией: полет на шаре с видами сказки
Подарите себе чарующий рассвет над Каппадокией, паря в небе на воздушном шаре среди величественных скал
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
«Полет на воздушном шаре, одно из самых несравнимых, острых ощущений, которые может подарить вам Каппадокия»
Расписание: Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
329 за человека
Полёт на воздушном шаре
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
3 отзыва
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
«Все мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии»
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
300 за человека
На воздушном шаре над Каппадокией
🎈 На воздушном шаре
Групповая
1 час
4 отзыва
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
«А затем, после небольшой подготовки, вам предстоит плавно взмыть в небо на красочном воздушном шаре и в течение часа дрейфовать на разных высотах — от пары сотен до тысячи метров — над сказочными долинами Каппадокии»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
329 за человека
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
«Сделайте несколько потрясающих фотографий каппадокийского пейзажа, когда разноцветные воздушные шары заполняют небо»
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
39 за человека
Полет на воздушном шаре в долине Соганлы на рассвете
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Поднимитесь в небо на воздушном шаре над долиной Соганлы в Каппадокии»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
300 за человека
Яркая фотосессия в Каппадокии
🚶 Пешая
🎈 На воздушном шаре
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
«Утром мягкий рассеянный свет позволит запечатлеть волшебный момент восхода солнца, при этом вы сможете застать потрясающее зрелище – воздушные шары, парящие в лазурном небе над долинами»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
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    тур включено всё, абсолютно всё (покупают вам авиабилеты в Каппадокию, забирают из отеля в Стамбуле, доставляют в аэропорт, из аэропорта в Каппадокии встречают, возят на экскурсии, кормят обедом, заселяют в комфортабельный отель на 1 ночь с завтраком, на следующий день ещё экскурсии и обед, вечером доставляют в аэропорт в Каппадокии, по прилёту в Стамбул встречают и возвращают в отель в Стамбуле). При этом цена очень гуманная, учитывая, что трансферы по Стамбулу индивидуальные, отель в Каппадокии новый, комфортный, нам попался с бассейном и терассой и видом на весь Гёреме - все воздушные шары были хорошо видны. Татьяна была на связи с оформления заказа и до самого возвращения в Стамбул, всё объясняла, на вопросы отвечала. Гиды и в первый день, и во второй день были потрясающие (Елена из Беларуссии и Екатерина из России) - и рассказывают все просто и с интересом, и фотографии делают красивые. Нам очень понравился тур, насыщенный и комфортный. Спасибо Татьяне и всем, кто задействован в организации и проведении этого тура!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
  • а
    анна
    3 июня 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
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    было реально НЕ страшно - шар летит мягко, не качается, не дергается, легко обходит препятствия в виде вершин скал и деревьев. К тому же внимание полностью переключается на окружающую красоту - пейзажи, соседние шары, восход. Посадка тоже мягкая, совершенно не страшно. Часа полета вполне хватает получить незабываемые впечатления. Большое спасибо Татьяне за организацию, для меня было важно внести плату заранее, ну и конечно, русскоязычный орг при моем плохоньком инглише это подарок судьбы)) В общем, советую всем!

    Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильноЛетала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно
  • П
    Павел
    31 мая 2024
    В Каппадокию из Стамбула на 2 дня
    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
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    - человейники на 10 000 жителей, древние монастыри и церкви внутри гор, выкопанные вручную людьми тысячи лет назад. Татьяна организовала великолепный трансфер на каждом этапе путешествия, дала точные пошаговые инструкции с фото-привязками и видеомаршрутами по аэропорту Сабиха и Кайсери. Маршруты построены с минимальными переездами, на каждой остановке есть возможность перекуса, предприимчивые жители Каппадокии угощают чаем, кофе, фруктами, свежевыжатым соком. Мороженщики делают представления из каждой попытки купить и съесть заветную Дандурму. Фото передает только 1% от впечатлений.

    Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах
  • E
    Evgenia
    24 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
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    готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Полёт мечты над Каппадокией
    Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
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    сучка и задоринки, впечатления отличные. А знакомая, решившая сэкономить и записавшаяся через другого организатора на тот же день, что и мы, но по сильно более дешевой цене, никуда не улетела в итоге. Ей попалась недобросовестная компания, которая по-видимому, перепродала её место по более высокой цене кому-то другому прямо накануне вылета. А свободных мест на наш день меньше, чем за сутки о вылета, больше ни у кого не оказалось

  • Д
    Денис
    17 мая 2024
    Пикник на рассвете в Каппадокии
    Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
    Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
  • S
    Sofia
    15 мая 2024
    Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
    Посетила данную экскурсию. Организатором была Ольга. Все быстро оформила. Всегда на связи. Экскурсия прошла по расписанию и по цене, которая
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    была на трипстере. До моей даты полетов не было и туристы жаловались, что цены растут. Здесь все было четко. Спасибо большое!

  • В
    Вадим
    10 мая 2024
    Полет на воздушном шаре над Каппадокией
    Сам полёт отличный, организация гавно, менее чем за 12 часов, стоимость увеличилась на 80%, и это после снесённой предоплаты. Супер, рвачи.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На воздушном шаре»

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  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
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  10. Крепость Ортахисар
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