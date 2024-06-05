1 чел.
По популярности
скидка
30%
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией - групповая экскурсия
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полета. Восхитительные пейзажи и профессиональная организация сделают ваш полет на воздушном шаре незабываемым
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Можно написать много восторженных слов о полетах на воздушных шарах… В Каппадокии к чувству, когда захватывает дух, добавляются потрясающие инопланетные виды»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
235€165 за человека
Групповая
1 час
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией подарит незабываемые впечатления и захватывающие виды. Присоединяйтесь к нам для уникального приключения
Начало: В Каппадокии
«Каппадокия — это одно из самых известных в мире мест, где ежедневно в небо взлетают десятки воздушных шаров»
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 05:30
10 июня в 04:00
€170 за человека
Групповая
1 час
Каппадокия с высоты: рассвет на воздушном шаре - незабываемое приключение
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре - это уникальная возможность увидеть самые красивые пейзажи Турции с высоты птичьего полета
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Мы занимаемся полетами много лет, используем только сертифицированное снаряжение и новейшие воздушные шары»
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
€210 за человека
Групповая
1 час
Воздушное приключение в Каппадокии: полёт над долинами Соганлы и Чат
Ощутите магию Каппадокии с высоты птичьего полёта на воздушном шаре над долинами Соганлы и Чат. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€210 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный пикник на рассвете в Каппадокии: восточный завтрак и потрясающие виды
Устройте утренний пикник в Каппадокии с восточным столом и живописными видами. Насладитесь свежими закусками и ароматным кофе в окружении воздушных шаров
Начало: У вашего отеля
«Всё это — в окружении сказочных пейзажей и взмывающих в небо воздушных шаров»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от €120 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Двухдневное приключение в Каппадокии: от Стамбула до городов-пещер
Путешествие из Стамбула в Каппадокию - это возможность увидеть мир, где природа и история переплетаются в уникальной гармонии
«Второй день начнется со сказочного полета на воздушном шаре (по желанию, оплачивается дополнительно)»
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
575€489 за человека
Групповая
2.5 часа
Восхитительный полет на воздушном шаре над Каппадокией: путешествие к облакам
Подарите себе незабываемые впечатления, взлетев над сказочными ландшафтами Каппадокии на рассвете. Это приключение, которое останется в вашей памяти навсегда
Начало: У вашего отеля
«Сам полет на воздушном шаре длится 1 час»
Расписание: ежедневно в 05:30
11 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€376 за человека
Групповая
1 час
Восхитительный полет на воздушном шаре в Каппадокии
Не упустите шанс воспарить над Каппадокией на воздушном шаре! Вас ждет час незабываемых впечатлений и видов с высоты 1500 метров
Начало: На ресепшн вашего отеля
«В периоды повышенного спроса на полёты на воздушном шаре (это апрель-май-июнь, сентябрь-октябрь, январь, а также некоторые праздничные дни в Турции) — мы выкупаем места заранее»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фото-прогулка на рассвете или закате в Каппадокии
Уникальная фото-прогулка по Каппадокии. Посетите 3 локации за 2 часа: воздушные шары, Долина любви, пещеры. Получите 300-400 фотографий от профессионала
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
«Фото-локация № 1 — фотосессия с воздушными шарами»
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Групповая
1 час
Воздушное путешествие над Каппадокией: полет на шаре с видами сказки
Подарите себе чарующий рассвет над Каппадокией, паря в небе на воздушном шаре среди величественных скал
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
«Полет на воздушном шаре, одно из самых несравнимых, острых ощущений, которые может подарить вам Каппадокия»
Расписание: Ежедневно в 05:00 (время трансфера из отеля может меняться)
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€329 за человека
Групповая
1 час
Воздушное путешествие в Каппадокии: полёт на рассвете
Взлетайте над сказочными ландшафтами Каппадокии и встречайте первые лучи солнца среди облаков
Начало: Отели Каппадокии
«Все мы видели эти замечательные фото, как множество воздушных шаров взмывают вверх над долинами Каппадокии»
Расписание: Ежедневно с 04:00
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
€300 за человека
Групповая
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: встреча с рассветом
Взмывайте над волшебными пейзажами Каппадокии на воздушном шаре и встречайте первые лучи солнца на высоте тысячи метров
Начало: В вашем отеле
«А затем, после небольшой подготовки, вам предстоит плавно взмыть в небо на красочном воздушном шаре и в течение часа дрейфовать на разных высотах — от пары сотен до тысячи метров — над сказочными долинами Каппадокии»
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
€329 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Парад шаров на рассвете в Каппадокии
Начало: В вашем отеле в Каппадокии
«Сделайте несколько потрясающих фотографий каппадокийского пейзажа, когда разноцветные воздушные шары заполняют небо»
Расписание: Каждый день в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€39 за человека
Фотопрогулка
1 час
Полет на воздушном шаре в Каппадокии: рассвет над долиной Соганлы
Восхититесь рассветом над Каппадокией в полете на воздушном шаре. Уникальный вид на долину Соганлы, утренние тени и лучи
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Поднимитесь в небо на воздушном шаре над долиной Соганлы в Каппадокии»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€300 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Яркая фотосессия в Каппадокии
Начало: Заберем вас из отеля
«Утром мягкий рассеянный свет позволит запечатлеть волшебный момент восхода солнца, при этом вы сможете застать потрясающее зрелище – воздушные шары, парящие в лазурном небе над долинами»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия5 июня 2024Тур настоящее открытие для тех, кто хочет побывать в Каппадокии, но не хочет заморачиваться самостоятельной организацией поездки. Очень здорово, что в
- ИИрина5 июня 2024Очень впечатляюще и незабываемо! Спасибо!
- ВВиктория3 июня 2024Все отлично! Благодарю Татьяну за великолепное отношение, за важные советы, за индивидуальный подход, за грамотные и четкие указания, пояснения. Приятно было иметь дело с профессионалами.
- аанна3 июня 2024Летала с детьми 11 и 14 лет, нам всем очень понравилось, очень круто! Вообще я сильно боюсь высоты, но тут
- ППавел31 мая 2024Захватывающее дух путешествие в страну древней цивилизации Хеттов, чуть не написал Хоббитов. Забавные жилища в скалах - останцах, подземные города
- EEvgenia24 мая 2024Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был
- ММария22 мая 2024Не самая дешевая цена на полеты среди множества других предложений, но мы не пожалели абсолютно. Потому что всё прошло без
- ДДенис17 мая 2024Прекрасное впечатление! Нам очень понравилось, было красиво, крайне рекомендуем, спасибо большое за организацию!❤️❤️❤️
- SSofia15 мая 2024Посетила данную экскурсию. Организатором была Ольга. Все быстро оформила. Всегда на связи. Экскурсия прошла по расписанию и по цене, которая
- ВВадим10 мая 2024Сам полёт отличный, организация гавно, менее чем за 12 часов, стоимость увеличилась на 80%, и это после снесённой предоплаты. Супер, рвачи.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «На воздушном шаре»
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