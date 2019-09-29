ежедневно в 04:00

Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре

Рассмотреть необыкновенные ландшафты и получить незабываемый опыт

5
35 отзывов
Групповая
Огромный красочный монгольфьер взлетает в небо, а открывающиеся виды захватывают дух… Если этот сюжет давно был вашей мечтой, то Каппадокия — идеальное место для её исполнения! Вы понаблюдаете за тем, как надувают воздушный шар, и отправитесь в большой полёт.

Ранним утром встретите день и рассмотрите причудливые скалы, а пилот расскажет самое интересное о местах «по дороге».

В конце путешествия шар сядет прямо на прицеп грузовика, и вы отметите полёт бокалом шампанского.
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Вся Каппадокия с высоты полета на воздушном шаре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

ВАЖНО: перед тем, как внести предоплату на сайте, ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь с гидом, чтобы уточнить наличие мест (это связано со спецификой организации полетов в Каппадокии).

Что вас ожидает

Идеальное место для полётов

Каппадокия — это одно из самых известных в мире мест, где ежедневно в небо взлетают десятки воздушных шаров. Здесь есть интересные ландшафты вулканического происхождения, вся летная инфраструктура очень хорошо развита и отлажена, шарами управляют настоящие профессионалы.

Подготовка к полёту

Из отеля мы вас заберем рано утром — в 5 утра, отвезем в наш офис, где все оформим, здесь же можно будет позавтракать и выпить кофе — и отправимся на площадку. Вы сможете понаблюдать за тем, как надувают ваш шар — это занимает от 15 до 30 минут.

Незабываемые впечатления

На рассвете во время часового полёта вы увидите сказочную Каппадокию, а пилот расскажет, над какими местами вы пролетаете. Когда время полета подойдёт к концу — шар посадят прямо на прицеп грузовика. После приземления всех пассажиров шара ждет торжественное вручение дипломов о полете, а также шампанское с капитаном, который руководил полетом. В отель мы доставим вас около 8 утра.

Где начинается экскурсия

Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию. Вы также можете отправиться в двухдневное путешествие по Каппадокии из Аланьи, Антальи, Кемера или Сиде (уточняйте в переписке с гидом).

Организационные детали

  • Летать на воздушном шаре можно круглый год, главное, чтобы погодные условия были подходящими. Лучше не планировать полёт на последний день вашего пребывания в Каппадокии. Если не повезет с погодой, экскурсию можно будет перенести на следующий день. Если полет все же придется отменить, конечно же, мы вернем все деньги.
  • Детям от 0 до 6 лет полёт запрещён.
  • 20% стоимости вы платите на сайте, а остальные деньги гиду на месте перед полетом.
  • Для полёта на воздушном шаре следует выбирать удобную одежду, желательно спортивного типа. С утра в Каппадокии всегда прохладно, поэтому возьмите с собой тёплые вещи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Каппадокии
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 04:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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3
2
1
И
29 сен 2019
Экскурсией это назвать нельзя, это просто полет на шаре. Водитель не знал куда нас везти, наш организатор просто приехала вечером, перед полетом,и собрала деньги. Но сам полет-это волшебно! Очень красиво! Рекомендую всем!
А
20 сен 2019
Большое спасибо Ольге за организацию экскурсии! Мы остались довольны! Полет на шаре был фантастический. Словами это не описать, надо все увидеть своими глазами 😊
А
27 авг 2019
Экскурсией это назвать нельзя, это просто полёт на воздушном шаре. Полёт очень понравился, все прошло чечёткой и без сбоев!
Ольга
29 апр 2019
Супер экскурсия! Организация - на высоте: из отеля забрали точно в назначенное время (в 4.10), отвезли на завтрак, затем - к площадке взлета воздушных шаров, где уже готовился к полету наш шар. Отличный пилот с великолепным чувством юмора, уверенно управляет шаром, совсем не страшно! Пролетели над Гереме и прилегающими долинами с неземными пейзажами, встретив в небе рассвет!!! Затем мягкое приземление, медали, шампанское, десерт… В общем, все СУПЕР!!! Спасибо Ольге и компании! Это незабываемо!!!
Татьяна
21 апр 2019
Сам полет на шаре это восторг!!! Я счастлива, что наш полет удался, не каждый день шары поднимались, поэтому очень ценно что именно в этот день погода была за нас!) Что касается экскурсионного бюро, тут не все так здорово. У нас за сутки до вылета в Каппадокию отель закрылся на ремонтные работы, совершенно внезапно и нам меняли отель (мы ходи проверяли, реально ремонт). Ольге об этом я сообщила в день вылета, отправив по вотсапу сообщение. На меня обрушился поток негодования, что я разбудила человека, что офис откроется в 9 утра и что за это нам откажут в полёте на шаре и вернут деньги на карточку. Небольшая истерика случилась с человеком. Так что полет это супер и бронировать обязательно надо заранее, всего 150 шаров поднимаются и все битком, но в эту фирма я бы не стала обращаться и советовать ее.
Е
15 апр 2019
Я в восторге. Офис в центре Каппадокии. Отель тоже отличный посоветовали!
н
4 мар 2019
Добрый вечер)) пишу о своих впечатлениях все ещё находясь тут, в сказочной Каппадокии)) полет на воздушном шаре был незабываемый)) организация отличная) забрали ровно в 6 из отеля, по дороге собрали ещё ребят) завезли на завтрак) и повезли к воздушным шарам) и тут все четко и понятно)) ну и сам полет… это была моя мечта)) это не возможно описать)) в конце полёта вручили медаль)) все было красиво, шампанское, соки)) печеньки и тд))) незабываемо))
С
3 окт 2018
Отличная экскурсия и получился хороший подарок!) Боялась взлета, но шар летает настолько плавно-никакого чувства опасности. Я в восторге!
М
9 авг 2018
Очень понравилось!!! Организация на высшем уровне. Из отеля забрали вовремя, привезли в офис на легкий завтрак и распределение по пилотам. По приезду на поле долго ждали, когда подвезут наш шар и начнут его подготовку. Ждали более часа, но время пролетело быстро в предвкушении полёта и наблюдением за тем как взлетают другие шары. После взлёта, открылась невероятная красота - долины окрашенные в оранжевый цвет восходящим солнцем. Можно описывать долго, но лучше увидеть и составить собственное впечатление. Огромное спасибо организаторам и пилотам. Все было СУПЕР!!! Рекомендую.
С
3 авг 2018
Мне повезло, и шары летали! Шквал эмоций, и немой восторг от умопомрачительных видов сказочной Каппадокии! Это Магия!
О
30 июля 2018
Все понравилось! Невероятные виды, захватывающе, профессиональный пилот шара. Рекомендуем:)
Ольга
3 июля 2018
Все прошло отлично! Пилот супер - и пошутить умеет, и рассказать что-то интересное, и увлекательно направлять шар.
Виды потрясающие. Летали 25.06.2018 - было достаточно тепло и зелено.
Ольга профессионально подходит к своему делу - отдельная благодарность!
Мы довольны.
Спасибо!
П
26 июня 2018
Полет на Шаре нам(говорю от имени трёх человек) оччень понравился….,, организация была на высоте(разные приятные мелочи), ещё бы до рассвета взлететь то было бы и вовсе супер!!!
Спасибо за эти эмоции!!!
Е
20 июня 2018
Кападокия с высоты птичьего полета … на воздушном шаре, вместе с еще 100 шарами в небе… такое могло только присниться! Но это был сон наяву! Восторг! Невероятные ощущения!
Страшно не было вообще!
Спасибо за эти эмоции!
О
6 июня 2018
Прежде всего, хочу с восхищением отметить четкую организацию всех этапов экскурсии. Своевременный трансфер из гостиницы, вкусный кофе с булочкой и эффективный инструктаж
в офисе компании, и вот мы уже стоим у наполняемого воздухом шара. Отлично придумано, что участникам полета показывают весь процесс подготовки шара. Правильно выбранное место старта – дальше, чем у всех остальных компаний. Правильное время старта – раньше, чем у всех остальных компаний. Результат - мы летали «дальше и дольше» всех! Сам полет прошел исключительно плавно. Мне трудно судить - я первый раз была пассажиром воздушного шара, зависит ли это от погодных условий или мастерства пилота, но если закрыть глаза, то непонятно движешься ты или нет (это для тех, кто еще немного боится). Наш пилот – Мехмет - мастер высокого класса, парень с юмором и прекрасным английским, да и просто красавчик, сделал все возможное, чтобы от полета осталось самое приятное и яркое впечатление. Большое спасибо также всей команде за безупречную работу, на их отработанные и слаженные действия можно было, как на воду, смотреть бесконечно. А такая мелочь, как украшенная полевыми цветами после полета корзина шара еще больше укрепила в мысли, что в компании работают романтичные профессионалы! Огромное всем спасибо!
P.S. Исключительный для меня случай, когда не до чего докопаться…
Ещё 20 отзывов

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