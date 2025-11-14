ежедневно в 04:00

Рассмотреть необыкновенные ландшафты и получить незабываемый опыт
Огромный красочный монгольфьер взлетает в небо, а открывающиеся виды захватывают дух… Если этот сюжет давно был вашей мечтой, то Каппадокия — идеальное место для её исполнения! Вы понаблюдаете за тем, читать дальшеуменьшить
как надувают воздушный шар, и отправитесь в большой полёт.
Ранним утром встретите день и рассмотрите причудливые скалы, а пилот расскажет самое интересное о местах «по дороге». В конце путешествия шар сядет прямо на прицеп грузовика, и вы отметите полёт бокалом шампанского.
Каппадокия — это одно из самых известных в мире мест, где ежедневно в небо взлетают десятки воздушных шаров. Здесь есть интересные ландшафты вулканического происхождения, вся летная инфраструктура очень хорошо развита и отлажена, шарами управляют настоящие профессионалы.
Подготовка к полёту
Из отеля мы вас заберем рано утром — в 5 утра, отвезем в наш офис, где все оформим, здесь же можно будет позавтракать и выпить кофе — и отправимся на площадку. Вы сможете понаблюдать за тем, как надувают ваш шар — это занимает от 15 до 30 минут.
Незабываемые впечатления
На рассвете во время часового полёта вы увидите сказочную Каппадокию, а пилот расскажет, над какими местами вы пролетаете. Когда время полета подойдёт к концу — шар посадят прямо на прицеп грузовика. После приземления всех пассажиров шара ждет торжественное вручение дипломов о полете, а также шампанское с капитаном, который руководил полетом. В отель мы доставим вас около 8 утра.
Где начинается экскурсия
Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию. Вы также можете отправиться в двухдневное путешествие по Каппадокии из Аланьи, Антальи, Кемера или Сиде (уточняйте в переписке с гидом).
Организационные детали
Перед тем, как внести предоплату на сайте, свяжитесь с гидом, чтобы уточнить наличие мест. Это связано со спецификой организации полетов в Каппадокии
Полёты на воздушном шаре возможны круглый год — главное, чтобы позволяли погодные условия. Мы не рекомендуем планировать полёт на последний день вашего пребывания в Каппадокии. Если погода подведёт, будет возможность перенести экскурсию на следующий день. В случае полной отмены из-за погоды вы получите 100% возврат средств
На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду, за сутки до полёта. Эта сумма не возвращается в случае отказа от полёта по вашей инициативе или при нарушении правил (их мы сообщим заранее)
Для полёта рекомендуем надевать удобную, желательно спортивную одежду. Утром в Каппадокии бывает прохладно — не забудьте тёплые вещи
Детям до 6 лет участие в полётах запрещено
Для бронирования необходимо предоставить паспортные данные
ежедневно в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1080 туристов
Я живу в Каппадокии с 1997 года. Профессиональный лицензированный гид-экскурсовод. В туризме — с 2001 года. Провожу туры по Каппадокии и всей Турции. С 2014 года являюсь автором проекта и читать дальшеуменьшить
книги о Каппадокии. Провожу воркшопы в России и Украине, каждый год участвую в международных туристических выставках.
Вместе с моей профессиональной командой мы проводим не только стандартные туры, но и паломнические по всем храмам Каппадокии. А также устраиваем незабываемые завтраки на рассвете и другие уникальные моменты!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Полет прошел отлично, также нам повезло с расположением нашего отеля, забрали послежними, а отвезли обратно первыми. Был предложен завтрак - вода, сок, круассан и соломка соленая. С Ольгой - оперативная читать дальшеуменьшить
связь в вотс. Летали с сыном в ноябре, в несезон, заплатили 250 евро за двоих. За цены в сезон 250-300 за одного я бы не полетела. Да, панорама красива и это положительный опыт, но имхо цены очень завышены. В корзину набивается много людей, но все равно все видно
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александр
В июне 2024 года я одиннадцать дней путешествовал на арендованной машине по Турции.
Первая остановка была в Каппадокии и полет на воздушном шаре. Бронировал билет еще в феврале. Ольга Куртулмуш ответила читать дальшеуменьшить
на все вопросы-цены, размещение в корзине, встреча в Гёреме и пр. Да и будучи уже на месте всегда была на связи. Не могла позвонить-присылала сообщения. А на кануне просила не проспать-у меня было два телефона-включил оба. Приехали как и обещали в 3-15 ночи. Затем офис, кофе с сухим пайком и инструктаж. Почему два телефона- теряется один в другом есть все-брониования, банки и прочее. Кстати в Домодедово купил за 1000 руб. симку на 10 ГБ-здорово выручила. Взлетали перед рассветом и поэтому увидели восход солнца. Шар медленно крутился вокруг оси и все любовались этой красотой. В корзине отделения на 4-5 человек поэтому не было проблем с фотосъемкой. Зрелище впечатляющие всем советую!!!
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Evgenia
Полет прошел великолепно! Забрали из отеля вовремя в 4:30, привезли быстро. Когда прибыли на место, наш шар уже почти был готов. Так что мы не долго ждали посадку и даже читать дальшеуменьшить
не успели съесть вкусняшки, которые дали на завтрак)) Мы взлетели одни из самых первых и успели посмотреть сверху как другие шары готовятся к полету и плавно поднимаются вверх. Это было безумно красиво! Мы увидели город, когда он ещё был в огнях. Потрясающее зрелище! Рассвет встретили в полете, о чем капитан громко провозласил) Было забавно)) Над скалами пролетать было так волнительно, тк они были прямо под нами и казалось что вот-вот коснемся их) Спасибо за незабываемые впечатления!
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В
Виктор
Хочу поблагодарить Ольгу и всю команду организаторов! Полёт состоялся сегодня, всё было на высшем уровне! Около 4х часов утра нас забрали из отеля и доставили к месту старта, где мы читать дальшеуменьшить
наблюдали за подготовкой шара к полёту. Стартовали на рассвете, поэтому была возможность наблюдать за восходом солнца. Затем пролетели над долинами, в некоторых местах снижали высоту для лучшего обзора. Во время полёта нас сопровождал позитивный пилот, который на английском языке озвучивал названия местных достопримечательностей. В целом получилось необычное и интересное путешествие, очень рекомендую!
+2
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Ольга
Это незабываемое приключение над живописными долинами Каппадокии!!! Яркие эмоции, захватывающие виды и ощущение свободы! Хочу поблагодарить организаторов - это не описать словами, как круто! Всё выполнено на высшем уровне - всё четко и вовремя. Команда - доброжелательные, приветливые, улыбчивые. Техника безопасности соблюдается. Всем рекомендую однозначно!!!
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Анна
Потрясающий полет! Организация на высоте! Забрали от отеля в строго обозначенное время, выдали пакетики с перекусом, привезли на площадку для взлета, и мы смогли наблюдать как надувают шары! Мужчины помогли залезть в корзину, поставив лестницу) сам полет-это что-то невероятное! Потрясающие эмоции! Совершенно не страшно! Пилот -просто ас! Всем рекомендую-это незабываемо!!!
+2
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