ежедневно в 04:00

Огромный красочный монгольфьер взлетает в небо, а открывающиеся виды захватывают дух… Если этот сюжет давно был вашей мечтой, то Каппадокия — идеальное место для её исполнения! Вы понаблюдаете за тем,

как надувают воздушный шар, и отправитесь в большой полёт. Ранним утром встретите день и рассмотрите причудливые скалы, а пилот расскажет самое интересное о местах «по дороге». В конце путешествия шар сядет прямо на прицеп грузовика, и вы отметите полёт бокалом шампанского.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Идеальное место для полётов

Каппадокия — это одно из самых известных в мире мест, где ежедневно в небо взлетают десятки воздушных шаров. Здесь есть интересные ландшафты вулканического происхождения, вся летная инфраструктура очень хорошо развита и отлажена, шарами управляют настоящие профессионалы.

Подготовка к полёту

Из отеля мы вас заберем рано утром — в 5 утра, отвезем в наш офис, где все оформим, здесь же можно будет позавтракать и выпить кофе — и отправимся на площадку. Вы сможете понаблюдать за тем, как надувают ваш шар — это занимает от 15 до 30 минут.

Незабываемые впечатления

На рассвете во время часового полёта вы увидите сказочную Каппадокию, а пилот расскажет, над какими местами вы пролетаете. Когда время полета подойдёт к концу — шар посадят прямо на прицеп грузовика. После приземления всех пассажиров шара ждет торжественное вручение дипломов о полете, а также шампанское с капитаном, который руководил полетом. В отель мы доставим вас около 8 утра.

Где начинается экскурсия

Экскурсия начинается у вашего отеля в Каппадокии. При заказе обязательно укажите название отеля, имя и фамилию. Вы также можете отправиться в двухдневное путешествие по Каппадокии из Аланьи, Антальи, Кемера или Сиде (уточняйте в переписке с гидом).

Организационные детали