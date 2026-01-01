Мини-группа
до 5 чел.
Турецкая ночь и традиционное шоу в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 21:00-23:00
€65 за человека
Групповая
до 20 чел.
Турецкая баня хамам в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 до 19.00
€75 за человека
Групповая
до 20 чел.
Церемония кружащихся дервишей в Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 17:00
€45 за человека
Групповая
до 15 чел.
Квадроциклы: тур по долинам Волшебной Каппадокии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
€40 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Каппадокии на гору Эрджиес - всё включено
Провести день на снежных склонах и встать на лыжи или сноуборд
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€135 за человека
