1 отзыв оставили туристы

Каппадокия: рассвет на воздушном шаре

Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт

5
1 отзыв
Kateryna
Kateryna – экскурсионное агентство из Каппадокии
Каппадокия — одно из лучших мест в мире для полетов на воздушных шарах.

В компании опытного пилота вы воспарите в лучах восходящего солнца над волнистыми оврагами, волшебными долинами, горами и скалами.

А мы сделаем все, чтобы полет прошел безопасно, комфортно и запомнился вам на всю жизнь!
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 24 человек

  • €70 за человека

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Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 60 минут.

Завораживающие панорамы
Рано утром мы заедем за вами в отель 🏨 и отвезем к месту старта. Когда солнце ☀️ начнет вставать, плавно взлетим на высоту 1000 метров и последуем за ветром. Вам откроются невероятные виды на голубиные домики, фруктовые сады и виноградники, розовые и красные долины. Порой будет казаться, что вы попали в сказку — настолько сюрреалистичны местные пейзажи.

Исполнение мечты в компании профессионалов
Мы занимаемся полетами много лет, используем только сертифицированное снаряжение и новейшие воздушные шары. С нашими опытными пилотами вы сможете наслаждаться чарующими видами Каппадокии без оглядки на страх. В конце мы подарим сертификат, который станет чудесным напоминанием о полете и нашем удивительном крае.

Организационные детали

  • Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость
  • Корзины рассчитаны на 16, 20 и 24 человека
  • Детям до 6 лет и людям старше 65 лет полет запрещен
  • Пилоты и сопровождающие говорят на английском языке
  • Если полет не состоится из-за погодных условий, мы перенесем его на другой день или полностью вернем вам оплату
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Гереме
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре

Экскурсия проводится ежедневно в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 24 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Kateryna
Kateryna
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания с 11-летним опытом полетов в Каппадокии. Мы запускаем только новые воздушные шары и следуем всем современным стандартам качества. Ждем вас в Турции!
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1 отзыв оставили туристы

Иван
17 мар 2021
Замечательная возможность насладиться видами над "долиной Любви", атмосферой полёта и удивительным восходом солнца. Непередаваемые ощущения, когда 150-200 красочных шаров одновременно парят в воздухе вместе с вами. Это восхитительно! Спасибо! Всё чётко по договорённости - забрали вовремя, привезли, помогли залезть в корзину. Жаль не было гида в корзине(иногда хотелось задать пару вопросов по поводу увиденного), но это видимо сложно - разноязычные пассажиры, да и слушать особо не получится, немного для другого всё таки подъём. После полёта остались замечательные фотографии и видео, вручили сертификаты что мы совершили такой полёт. Всем рекомендую!

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