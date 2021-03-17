1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Обратите внимание: полет длится 60 минут.

Завораживающие панорамы

Рано утром мы заедем за вами в отель 🏨 и отвезем к месту старта. Когда солнце ☀️ начнет вставать, плавно взлетим на высоту 1000 метров и последуем за ветром. Вам откроются невероятные виды на голубиные домики, фруктовые сады и виноградники, розовые и красные долины. Порой будет казаться, что вы попали в сказку — настолько сюрреалистичны местные пейзажи.

Исполнение мечты в компании профессионалов

Мы занимаемся полетами много лет, используем только сертифицированное снаряжение и новейшие воздушные шары. С нашими опытными пилотами вы сможете наслаждаться чарующими видами Каппадокии без оглядки на страх. В конце мы подарим сертификат, который станет чудесным напоминанием о полете и нашем удивительном крае.

Организационные детали