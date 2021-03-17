1 отзыв оставили туристы

Завораживающие панорамы Рано утром мы заедем за вами в отель 🏨 и отвезем к месту старта. Когда солнце ☀️ начнет вставать, плавно взлетим на высоту 1000 метров и последуем за ветром. Вам откроются невероятные виды на голубиные домики, фруктовые сады и виноградники, розовые и красные долины. Порой будет казаться, что вы попали в сказку — настолько сюрреалистичны местные пейзажи.
Исполнение мечты в компании профессионалов Мы занимаемся полетами много лет, используем только сертифицированное снаряжение и новейшие воздушные шары. С нашими опытными пилотами вы сможете наслаждаться чарующими видами Каппадокии без оглядки на страх. В конце мы подарим сертификат, который станет чудесным напоминанием о полете и нашем удивительном крае.
Организационные детали
Трансфер из отеля и обратно включен в стоимость
Корзины рассчитаны на 16, 20 и 24 человека
Детям до 6 лет и людям старше 65 лет полет запрещен
Пилоты и сопровождающие говорят на английском языке
Если полет не состоится из-за погодных условий, мы перенесем его на другой день или полностью вернем вам оплату
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Гереме
Экскурсия проводится ежедневно в 06:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 24 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Катерина, я представляю одну из лучших компаний в области воздухоплавания с 11-летним опытом полетов в Каппадокии. Мы запускаем только новые воздушные шары и следуем всем современным стандартам качества. Ждем вас в Турции!
Замечательная возможность насладиться видами над "долиной Любви", атмосферой полёта и удивительным восходом солнца. Непередаваемые ощущения, когда 150-200 красочных шаров одновременно парят в воздухе вместе с вами. Это восхитительно! Спасибо! Всё чётко по договорённости - забрали вовремя, привезли, помогли залезть в корзину. Жаль не было гида в корзине(иногда хотелось задать пару вопросов по поводу увиденного), но это видимо сложно - разноязычные пассажиры, да и слушать особо не получится, немного для другого всё таки подъём. После полёта остались замечательные фотографии и видео, вручили сертификаты что мы совершили такой полёт. Всем рекомендую!