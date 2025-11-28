Полеты на воздушных шарах в Каппадокии — это незабываемое утреннее приключение под лучами восходящего солнца.
Вы сможете насладиться захватывающими видами на скалистые долины и причудливые природные ландшафты, а вокруг вас будут парить десятки шаров, добавляя магии этому моменту. Такой способ знакомства с Каппадокией подарит яркие эмоции и останется в памяти на всю жизнь.
Описание экскурсииРассветный полет над Каппадокией — это удивительное приключение, которое начнется ранним утром, когда первые лучи солнца осветят неповторимые пейзажи региона. Это путешествие подарит вам возможность увидеть Каппадокию с высоты, открыть для себя ее уникальные природные красоты и создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Во время полета вы полюбуетесь долинами и скалами, которые выглядят особенно волшебно в лучах восходящего солнца, услышите интересные истории и факты о регионе, его культуре и истории воздушных шаров. Вы сможете ощутить невероятные эмоции, которые не сможете забыть никогда. Шар пролетит над знаменитыми долинами, такими как «Долина любви» и «Долина голубей», каждая из которых славится своими причудливыми формами и захватывающими видами. После мягкого приземления вы сможете отпраздновать это событие с бокалом безалкогольного шампанского и получите именной сертификат, который будет напоминать вам о вашем приключении. Этот полет станет идеальным началом дня и настоящим украшением вашего путешествия! Важная информация: Полет не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с тяжелыми медицинскими ограничениями. Экскурсия стартует рано утром, примерно за час до рассвета. Точное время сообщается за день до вылета. Продолжительность полета варьируется от 45 до 60 минут, в зависимости от погодных условий. Полеты осуществляются только при благоприятной погоде. Если полет отменяется, вы можете перенести его на другую дату или оформить возврат.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина любви (Love Valley) - уникальные природные образования в форме столбов, которые стали визитной карточкой Каппадокии. Эти пейзажи выглядят особенно впечатляюще с высоты
- Долина голубей (Pigeon Valley) - место, знаменитое своими древними голубятнями, вырезанными прямо в скалах
- Гёреме (Göreme) - небольшой городок, окруженный скалами и долинами, который вы сможете увидеть с высоты, включая знаменитый музей под открытым небом
- Долина воображения (Devrent Valley) - скалы причудливых форм, которые напоминают животных и сказочные фигуры
- Долина роз (Rose Valley) - скалы с розоватым оттенком, которые особенно красивы в утреннем свете
- Долина мечей (Sword Valley) - узкие скалистые образования, напоминающие мечи, создающие захватывающий вид
Что включено
- Утренний трансфер от вашего отеля и обратно
- Полет на воздушном шаре (от 45 до 60 минут)
- Безалкогольное шампанское после приземления
- Сертификат участника полета
- Страховка за пределами полета
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из регионов за пределами Каппадокии
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
- Полет не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин и людей с тяжелыми медицинскими ограничениями
- Экскурсия стартует рано утром, примерно за час до рассвета. Точное время сообщается за день до вылета
- Продолжительность полета варьируется от 45 до 60 минут, в зависимости от погодных условий
- Полеты осуществляются только при благоприятной погоде. Если полет отменяется, вы можете перенести его на другую дату или оформить возврат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
